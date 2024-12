Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"761717c6-46ee-4a65-8439-f8abb9b9112c","c_author":"L. Stipkovits Erika","category":"360","description":"Egyedülálló családi élmény volt a végtelen képzelőerővel együtt játszani, írja vendégszerzőnk a 3D Galéria győri interaktív kiállításáról. ","shortLead":"Egyedülálló családi élmény volt a végtelen képzelőerővel együtt játszani, írja vendégszerzőnk a 3D Galéria győri...","id":"20241221_L-Stipkovits-Erika-3D-Galeria-Gyor-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/761717c6-46ee-4a65-8439-f8abb9b9112c.jpg","index":0,"item":"18623cbd-eb74-41c8-a603-8f4dc2278c99","keywords":null,"link":"/360/20241221_L-Stipkovits-Erika-3D-Galeria-Gyor-kiallitas","timestamp":"2024. december. 21. 16:00","title":"L. Stipkovits Erika pszichológus: Önfeledt „gyerekké” váltam, amikor unokáimmal „megfesthettük” Mona Lisa mosolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767e8288-95f8-4525-8415-7d96deb99734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint az egyesület, amelynek a nevében adományozott a Tisza Párt, még mindig nem írta alá a szerződést.","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint az egyesület, amelynek a nevében adományozott a Tisza Párt, még mindig nem írta alá...","id":"20241221_magyar-peter-gyermekotthon-ajandek-szocialis-es-gyermekvedelmi-foigazgatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/767e8288-95f8-4525-8415-7d96deb99734.jpg","index":0,"item":"75868b7f-67b9-48d1-b3b8-142554fdf0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_magyar-peter-gyermekotthon-ajandek-szocialis-es-gyermekvedelmi-foigazgatosag","timestamp":"2024. december. 21. 18:05","title":"A gyermekvédelmi főigazgatóság központjába vitték Magyar Péterék adományait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d171c39a-3cd8-49ca-889f-c220269ca0e7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány úgy döntött, hogy a miniszterekhez hasonlóan Biró Marcell is gyakorolhat tulajdonosi jogokat.","shortLead":"A kormány úgy döntött, hogy a miniszterekhez hasonlóan Biró Marcell is gyakorolhat tulajdonosi jogokat.","id":"20241221_nemzetbiztonsagi-fotanacsado-felugyelet-kormanykozeli-gazdasagkutato-intezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d171c39a-3cd8-49ca-889f-c220269ca0e7.jpg","index":0,"item":"9bfca34a-942f-4c60-81be-d0643b1f9013","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_nemzetbiztonsagi-fotanacsado-felugyelet-kormanykozeli-gazdasagkutato-intezet","timestamp":"2024. december. 21. 11:06","title":"A nemzetbiztonsági főtanácsadó felügyelete alá kerül egy kormányközeli gazdaságkutató intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Bár kinevezésének lehetősége már a tavalyi év elején felvetődött, a végső döntés meghozatala sokat késett.","shortLead":"Bár kinevezésének lehetősége már a tavalyi év elején felvetődött, a végső döntés meghozatala sokat késett.","id":"20241221_sandor-fegyir-ukrajna-magyarorszag-nagykovet-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d.jpg","index":0,"item":"50e2b316-4092-453d-a820-f32c1f03b707","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_sandor-fegyir-ukrajna-magyarorszag-nagykovet-kinevezes","timestamp":"2024. december. 21. 14:12","title":"Sándor Fegyir lesz Ukrajna magyarországi nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Liverpool 6-3-as sikeréhez a Tottenham Hotspur vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.","shortLead":"Szoboszlai Dominik egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Liverpool 6-3-as sikeréhez a Tottenham Hotspur...","id":"20241222_Szoboszlai-remekelt-a-Liverpool-legyozte-a-Tottenhamet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a.jpg","index":0,"item":"c102682c-0929-4f10-8743-71b735c299b3","keywords":null,"link":"/sport/20241222_Szoboszlai-remekelt-a-Liverpool-legyozte-a-Tottenhamet","timestamp":"2024. december. 22. 19:45","title":"Szoboszlai remekelt, a Liverpool legyőzte a Tottenhamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e29c911-33a6-4f24-97e4-b50ffe8dec52","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"„Boguslawski mindig így csinálja. Megjelenik valahol, csodát tesz, és eltűnik” – mondja a kellékes a nagy lengyel színész vendégjátéka után Spiró György Az imposztorában. A Pesti Színházban bemutatott komédia új árnyalatot kapott, miután az író a harmadik felvonást itt-ott megváltoztatta.","shortLead":"„Boguslawski mindig így csinálja. Megjelenik valahol, csodát tesz, és eltűnik” – mondja a kellékes a nagy lengyel...","id":"20241221_hvg-spiro-gyorgy-az-imposztor-pesti-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e29c911-33a6-4f24-97e4-b50ffe8dec52.jpg","index":0,"item":"916708b6-fa68-413a-bebe-8dbb95612d92","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-spiro-gyorgy-az-imposztor-pesti-szinhaz","timestamp":"2024. december. 21. 15:30","title":"Mit mond 2024 végletekig megosztott Magyarországán Spiró György Az imposztor című drámája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20241222_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"c5bb4793-b9dd-491e-89fc-8200751e7b31","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","timestamp":"2024. december. 22. 16:34","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Timothy Garton Ash arról írt, hogyan alakulhat az ukrán háború 2025-ben, a Die Welt a NATO jövőjét taglalja, a Financial Times pedig megkereste a pozitívumokat a most záruló évben. Válogatásunk a nemzetközi lapok írásaiból.","shortLead":"Timothy Garton Ash arról írt, hogyan alakulhat az ukrán háború 2025-ben, a Die Welt a NATO jövőjét taglalja...","id":"20241222_Nemzetkozi-lapszemle-kitol-fel-Vlagyimir-Putyin-es-mi-volt-jo-ebben-az-evben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"e93cb862-82f2-486d-bae0-d910b3307a77","keywords":null,"link":"/360/20241222_Nemzetkozi-lapszemle-kitol-fel-Vlagyimir-Putyin-es-mi-volt-jo-ebben-az-evben","timestamp":"2024. december. 22. 10:14","title":"Nemzetközi lapszemle: kitől fél Vlagyimir Putyin és mi volt jó ebben az évben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]