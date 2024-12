Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"353eba73-ebc6-48fb-bd0b-022aa08c36c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Késik a SpaceX új Dragon űrhajója, így az a küldetés is, ami a következő legénységet szállítaná a Nemzetközi Űrállomásra – és hozná vissza a jelenlegi gárdát.","shortLead":"Késik a SpaceX új Dragon űrhajója, így az a küldetés is, ami a következő legénységet szállítaná a Nemzetközi...","id":"20241219_boeing-starliner-urhajosok-iss-visszateres-halasztas-suni-williams-butch-wilmore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/353eba73-ebc6-48fb-bd0b-022aa08c36c6.jpg","index":0,"item":"396d5821-338d-49c1-93c5-b0ac29442df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241219_boeing-starliner-urhajosok-iss-visszateres-halasztas-suni-williams-butch-wilmore","timestamp":"2024. december. 19. 14:03","title":"Egy hétre érkeztek, 9 hónap után indulhatnak vissza a Földre a Boeing űrhajósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A Kutyák nem kértek a közösségi költségvetés nélküli költségvetésből, a Tisza viszont igen. Mit kaptak cserébe? Módosítóként, trükközéssel betolt szmsz-t, és egy módosítót, amivel harmincmilliót kap a költségvetésből egy fesztivál.","shortLead":"A Kutyák nem kértek a közösségi költségvetés nélküli költségvetésből, a Tisza viszont igen. Mit kaptak cserébe...","id":"20241219_fovarosi-koltsegvetes-kozgyules-karacsony-tisza-magyar-peter-kutyapart-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"677b0bf1-ab1f-464d-b7b9-0a83be812159","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_fovarosi-koltsegvetes-kozgyules-karacsony-tisza-magyar-peter-kutyapart-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 17:16","title":"Fővárosi költségvetés: a Tisza sodrása felkapta Karácsonyt, de kimosta mögüle a Kutyapártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b863d297-e609-4786-bc1c-3738e7f9cece","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy olyan apró chipet terveztek, amelyik perceken belül, gyorsan és pontosan jelzi a szívrohamot, a vér biomarkereit használva.","shortLead":"Amerikai kutatók egy olyan apró chipet terveztek, amelyik perceken belül, gyorsan és pontosan jelzi a szívrohamot...","id":"20241219_szivroham-biomarkereinek-gyors-kimutatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b863d297-e609-4786-bc1c-3738e7f9cece.jpg","index":0,"item":"5078eb21-0e9f-465d-bebb-9d8cbc217f7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20241219_szivroham-biomarkereinek-gyors-kimutatasa","timestamp":"2024. december. 19. 08:03","title":"5-7 perc alatt jelzi a szívrohamot egy új eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a54025-e05f-4177-8464-de60b953dd5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kellene hagynunk a tradicionális ünnepi fogásokat? Hogyan hangoljuk össze a család étkezési szokásait karácsonykor? A hal tényleg jobb, mint a hús? Hogyan fermentáljunk, és miért jó a savanyítás? Hogyan helyettesítsük a cukrot? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a HVG egészségpodcastjának különkiadásában, de nem csak beszélgettünk a karácsonyi fogásokról, el is készítettünk pár egészséges alternatívát.","shortLead":"El kellene hagynunk a tradicionális ünnepi fogásokat? Hogyan hangoljuk össze a család étkezési szokásait karácsonykor...","id":"20241219_Kosz-jol-kulonkiadas-egeszseges-unnepi-menu-ecx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a54025-e05f-4177-8464-de60b953dd5d.jpg","index":0,"item":"b3af8e08-5d25-41d1-b907-e38ba0a7daa7","keywords":null,"link":"/elet/20241219_Kosz-jol-kulonkiadas-egeszseges-unnepi-menu-ecx","timestamp":"2024. december. 19. 15:07","title":"Kösz, jól különkiadás: Nem igaz, hogy nincs egészséges ünnepi menü. Mi meg is főztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531b5749-8910-437e-b46a-59f656d4c018","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ugyanaz a cég indul a gép keresésére, amely legutóbb, 2018-ban is próbálkozott a roncsok megtalálásával.","shortLead":"Ugyanaz a cég indul a gép keresésére, amely legutóbb, 2018-ban is próbálkozott a roncsok megtalálásával.","id":"20241220_malajzia-mh370-malaysia-airlines-repulogep-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/531b5749-8910-437e-b46a-59f656d4c018.jpg","index":0,"item":"165bbace-3a05-4dc3-ae07-bcaba3a08bd2","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_malajzia-mh370-malaysia-airlines-repulogep-kereses","timestamp":"2024. december. 20. 13:34","title":"Újrakezdi a 10 éve eltűnt MH370-es járat keresését Malajzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978554de-6d7e-44b2-8db5-e46ce6ac87eb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW X7-nél némileg nagyobb, közel 3 tonnás Cadillac Vistiq első példányait tavasszal vehetik át a megrendelők.","shortLead":"A BMW X7-nél némileg nagyobb, közel 3 tonnás Cadillac Vistiq első példányait tavasszal vehetik át a megrendelők.","id":"20241219_bearaztak-a-cadillac-vistiq-legujabb-hatalmas-elektromos-luxus-suv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/978554de-6d7e-44b2-8db5-e46ce6ac87eb.jpg","index":0,"item":"4d5f31d2-4a8e-4d2e-b686-6689dc71bae8","keywords":null,"link":"/cegauto/20241219_bearaztak-a-cadillac-vistiq-legujabb-hatalmas-elektromos-luxus-suv","timestamp":"2024. december. 19. 07:21","title":"Beárazták a Cadillac legújabb hatalmas elektromos luxus SUV-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csányi Sándornak már csak egy gyermeke van, akinek hazai cégben nincs pozíciója.","shortLead":"Csányi Sándornak már csak egy gyermeke van, akinek hazai cégben nincs pozíciója.","id":"20241220_hvg-Csanyi-Sandor-Csanyi-Adam-Unity-SK-Holding-csaladi-vagyonkezelo-Unity-Vagyonkezelo-Alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"e8b94fe9-c057-45c2-be16-63038be54ca7","keywords":null,"link":"/360/20241220_hvg-Csanyi-Sandor-Csanyi-Adam-Unity-SK-Holding-csaladi-vagyonkezelo-Unity-Vagyonkezelo-Alapitvany","timestamp":"2024. december. 20. 12:15","title":"Csányi harmadik fia is beszállt a családi vagyon kezelésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc20379-0c9a-4921-8106-cac8071ac64d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Unió oly mértékben lépéskényszerbe hozta saját magát a bővítés ügyében, hogy már nincs bátorsága olyan jelöltországokat bírálni, amelyek pedig nem demokratikusak, viszont korruptak – írja Oliver Grimm Brüsszelből.","shortLead":"Az Unió oly mértékben lépéskényszerbe hozta saját magát a bővítés ügyében, hogy már nincs bátorsága olyan...","id":"20241220_die-presse-eu-nyugat-balkan-szerbia-vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fc20379-0c9a-4921-8106-cac8071ac64d.jpg","index":0,"item":"3f897da2-ac5e-46c6-a60c-a4e2b43be998","keywords":null,"link":"/360/20241220_die-presse-eu-nyugat-balkan-szerbia-vucsics","timestamp":"2024. december. 20. 15:36","title":"Die Presse: Kapuzárási pánik van az EU-ban a Nyugat-Balkán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]