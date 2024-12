Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"52326208-9670-4598-8203-2107cc6559c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztán politikai véleményt fogalmazott meg.","shortLead":"Pusztán politikai véleményt fogalmazott meg.","id":"20241219_ugyeszseg-orban-balazs-hazaarulas-jakab-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52326208-9670-4598-8203-2107cc6559c6.jpg","index":0,"item":"74b969b7-99e9-4a07-a918-125bd67676fc","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_ugyeszseg-orban-balazs-hazaarulas-jakab-peter","timestamp":"2024. december. 19. 13:33","title":"Az ügyészség szerint Orbán Balázs nem tekinthető hazaárulónak ’56-ról szóló megnyilvánulása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e489f320-bfcd-42c4-a7e0-076bfa562be6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fokozott hajhullás, majd az ezután következő kopaszság főleg a férfiakat sújtja, de azért sokszor a nőknek is szembe kell nézniük ezzel a főleg esztétikai problémával. Valamennyiük számára bíztató hír lehet, hogy brit és pakisztáni kutatók véletlenül ráleltek egy lehetséges gyógymódra.","shortLead":"A fokozott hajhullás, majd az ezután következő kopaszság főleg a férfiakat sújtja, de azért sokszor a nőknek is szembe...","id":"20241220_kopaszsag-kezelese-cukorgellel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e489f320-bfcd-42c4-a7e0-076bfa562be6.jpg","index":0,"item":"ceb6ae10-a1e2-4114-82c6-e6d3dc4745b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_kopaszsag-kezelese-cukorgellel","timestamp":"2024. december. 20. 08:03","title":"Egyszerű gyógymódot találtak a kopaszság kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525028e3-792b-4887-8e4d-e48feee3a7b9","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"A kecskeméti Mercedes-üzem egy hónapos leállásának hírére utánajártunk, milyen hosszú termelési szünetet tart a több magyarországi autógyár.","shortLead":"A kecskeméti Mercedes-üzem egy hónapos leállásának hírére utánajártunk, milyen hosszú termelési szünetet tart a több...","id":"20241219_kecskemet-mercedes-gyar-gyor-audi-szentgotthard-opel-esztergom-suzuki-termeles-leallas-auto-autogyar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525028e3-792b-4887-8e4d-e48feee3a7b9.jpg","index":0,"item":"d4589ed0-1582-41a2-822b-d6191b237b5a","keywords":null,"link":"/kkv/20241219_kecskemet-mercedes-gyar-gyor-audi-szentgotthard-opel-esztergom-suzuki-termeles-leallas-auto-autogyar-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 05:45","title":"Agonizál az európai autóipar, mennyi időre állnak le a magyarországi gyárak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1c5d6d-dd41-40c7-8744-33c47fdefb8c","c_author":"Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj","category":"brandcontent","description":"<strong>Egyre több munkáltató ismeri fel azt, hogy milyen sokat jelenthet munkavállalóinak, ha az általános jólléti és egészségügyi juttatások mellett azok hosszú távú anyagi biztonságával is törődik. Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj 2024 nyerteseinek gyakorlati megoldásait elemezzük a díj egyik zsűritagjával, Fata László juttatási szakértővel.</strong>","shortLead":"<strong>Egyre több munkáltató ismeri fel azt, hogy milyen sokat jelenthet munkavállalóinak, ha az általános jólléti és...","id":"20241211_hosszu-tavu-anyagi-biztonsag-gondoskodo-munkahely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a1c5d6d-dd41-40c7-8744-33c47fdefb8c.jpg","index":0,"item":"35766df0-a22c-4889-8bab-62599c8f11df","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241211_hosszu-tavu-anyagi-biztonsag-gondoskodo-munkahely","timestamp":"2024. december. 19. 15:30","title":"Egy munkáltató, amely tényleg megbecsüli a dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1f1daa-bcbf-429e-815a-2efa0c6f2ddb","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Új szakaszába lépett az alkotmányos válság, és veszélybe kerülhet a jövő évi elnökválasztás törvényessége is. Kiút nem látszik.","shortLead":"Új szakaszába lépett az alkotmányos válság, és veszélybe kerülhet a jövő évi elnökválasztás törvényessége is. Kiút nem...","id":"20241219_lengyel-kormany-ellenzeki-part-koltsegvetesi-tamogatas-pis-jogvita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f1f1daa-bcbf-429e-815a-2efa0c6f2ddb.jpg","index":0,"item":"c0c0c38e-cc51-4c95-a682-6ca988d914cc","keywords":null,"link":"/vilag/20241219_lengyel-kormany-ellenzeki-part-koltsegvetesi-tamogatas-pis-jogvita","timestamp":"2024. december. 19. 10:13","title":"A lengyel kormány nem hajlandó kifizetni a legnagyobb ellenzéki párt költségvetési támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb125ea2-837b-4d65-879f-6b9826f842d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom is megszavazta a büdzsét, így az meglepetésre átment a testületen. A Fidesz nemmel szavazott, és szivárványkoalíciót emlegetett.","shortLead":"A Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom is megszavazta a büdzsét, így az meglepetésre átment a testületen. A Fidesz...","id":"20241218_fovarosi-kozgyules-koltsegvetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb125ea2-837b-4d65-879f-6b9826f842d0.jpg","index":0,"item":"6393a802-36c6-4051-b9e0-43660238fd1a","keywords":null,"link":"/itthon/20241218_fovarosi-kozgyules-koltsegvetes-ebx","timestamp":"2024. december. 18. 19:37","title":"Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés a jövő évi költségvetést, a Kutyapárt kivonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a48671-f921-44a9-8176-f02b5a7b316b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tizedik hónap felára már csak nagyjából félszázalékos volt. Ez már egész jó ahhoz képest, hogy Putyin a hosszú távú gázszerződésünk megkötésekor azt hazudta: a piaci árhoz képest sokkal olcsóbban fogja ellátni Magyarországot, aztán végül rendre drágábban sikerült.","shortLead":"A tizedik hónap felára már csak nagyjából félszázalékos volt. Ez már egész jó ahhoz képest, hogy Putyin a hosszú távú...","id":"20241220_orosz-gaz-szerzodes-gazprom-felar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36a48671-f921-44a9-8176-f02b5a7b316b.jpg","index":0,"item":"a1a4b3ee-2dee-49dd-8b12-6ce86fe9c20d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_orosz-gaz-szerzodes-gazprom-felar","timestamp":"2024. december. 20. 09:33","title":"Még októberben is drágábban adták nekünk az oroszok a gázt a tőzsdei árakhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatói szerint sikerült áttörést elérni a robotrajok fejlesztésében, amelynek tagjai összedolgoznak a közös cél elérése érdekében.","shortLead":"Dél-koreai kutatói szerint sikerült áttörést elérni a robotrajok fejlesztésében, amelynek tagjai összedolgoznak a közös...","id":"20241220_hangya-robotraj-miniatur-robot-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718.jpg","index":0,"item":"687ef04e-f04c-42a3-b2b5-fdd6e09acd5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_hangya-robotraj-miniatur-robot-technologia","timestamp":"2024. december. 20. 15:03","title":"Hangyák ihlették a miniatűr robotot, ami az ereket is képes lehet megtisztítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]