Megnövelt létszámmal biztosítja a rendőrség a karácsonyi vásárokat – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

Azt írták: a magdeburgi eseményekre tekintettel a közterületi bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, valamint a szubjektív biztonságérzet növelése érdekében állandó, megerősített civil ruhás bűnügyi és egyenruhás rendőri jelenlétet biztosítanak a vásárokban és azok közvetlen környezetében, illetve az oda vezető főbb útvonalakon. A látogatók az érintett területeken fizikai akadályokkal is találkozhatnak, amelyek a biztonságot szolgálják.

Az ORFK után a Terrorelhárítási Központ is jelezte, hogy az egységei jelen vannak a vidéki és a fővárosi karácsonyi vásárok, így a Bazilika és a Vörösmarty tér környékén is. A jelenlétet ők is a Magdeburgban történt gázolásos eseménnyel indokolták.

„A nagy látogatottságú események minden esetben kiemelt biztonsági intézkedéseket igényelnek, amelyek azonban nem feltétlenül láthatóak. A rendezvények biztonsága érdekében a terrorelhárítók folyamatosan figyelemmel kísérik és elemzik a lehetséges kockázati tényezőket is, a partnerszolgálatokkal folyamatosan együttműködve értékelnek minden információt annak érdekében, hogy a magyar emberek biztonságban tölthessék az ünnepeket” – írták.

Azt is hozzátették, hogy a terrorfenyegetettséget tekintve Magyarországon továbbra is a 3-as, azaz közepes fokozat van érvényben, és továbbra sem állnak rendelkezésre olyan információk, amelyek ennek módosítására adnának okot.