[{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Órákat segít megspórolni az Erste dolgozóinak a bank mesterséges intelligencián (MI) alapuló személyi asszisztense. Az új MI „kolléga” szöveget ír, adatokat elemez, segít felkészülni egy értekezletre, vagy kérésre összegzi egy megbeszélésen elhangzottakat. Az Ersténél az MI hamarosan további területen, az ügyfélkiszolgálásban is szerepet kap. A bank közölte: a közeljövőben már az ügyfelek is használhatnak a technológián alapuló megoldásokat.","shortLead":"Órákat segít megspórolni az Erste dolgozóinak a bank mesterséges intelligencián (MI) alapuló személyi asszisztense...","id":"20241221_erste-bank-mesterseges-intelligencia-openai-chatgpt-ugyfelkiszolgalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"c407ecfa-2a4d-466f-b9a7-f47303cca539","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_erste-bank-mesterseges-intelligencia-openai-chatgpt-ugyfelkiszolgalas","timestamp":"2024. december. 21. 20:03","title":"Újdonságra készüljenek az Erste ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség közokirat-hamisítás gyanúja miatt indított eljárást az énekes ügyében.","shortLead":"A rendőrség közokirat-hamisítás gyanúja miatt indított eljárást az énekes ügyében.","id":"20241221_Delhusa-Gjon-parkolas-botrany-rendor-igazolvany-kitol-kapta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8.jpg","index":0,"item":"824be537-755a-490f-b9a6-e7787c76adba","keywords":null,"link":"/elet/20241221_Delhusa-Gjon-parkolas-botrany-rendor-igazolvany-kitol-kapta","timestamp":"2024. december. 21. 10:17","title":"Delhusa Gjon szerint egy rendőr ruházta rá az igazolványt, amivel megpróbálta megúszni a tilosban parkolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc20379-0c9a-4921-8106-cac8071ac64d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Unió oly mértékben lépéskényszerbe hozta saját magát a bővítés ügyében, hogy már nincs bátorsága olyan jelöltországokat bírálni, amelyek pedig nem demokratikusak, viszont korruptak – írja Oliver Grimm Brüsszelből.","shortLead":"Az Unió oly mértékben lépéskényszerbe hozta saját magát a bővítés ügyében, hogy már nincs bátorsága olyan...","id":"20241220_die-presse-eu-nyugat-balkan-szerbia-vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fc20379-0c9a-4921-8106-cac8071ac64d.jpg","index":0,"item":"3f897da2-ac5e-46c6-a60c-a4e2b43be998","keywords":null,"link":"/360/20241220_die-presse-eu-nyugat-balkan-szerbia-vucsics","timestamp":"2024. december. 20. 15:36","title":"Die Presse: Kapuzárási pánik van az EU-ban a Nyugat-Balkán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31426872-4eeb-461c-a33e-026820cf9051","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Pszicho-krimibe illő történettel ment csődbe tíz éve az Alexandra könyvkereskedői lánc, sokmilliárdos tartozást hagyva a kiadók és a bankok felé. A központi cég most zárult felszámolásából azonban egy fillér sem jut nekik, a rendőrség pedig a minap lezárta a sikkasztás miatt indult nyomozást. ","shortLead":"Pszicho-krimibe illő történettel ment csődbe tíz éve az Alexandra könyvkereskedői lánc, sokmilliárdos tartozást hagyva...","id":"20241221_alexandra-konyv-kiado-kereskedelem-matyi-dezso-csod-felszamolas-pecsi-direkt-rendotseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31426872-4eeb-461c-a33e-026820cf9051.jpg","index":0,"item":"c32577e5-8f08-45d9-9714-c3cd43bba227","keywords":null,"link":"/360/20241221_alexandra-konyv-kiado-kereskedelem-matyi-dezso-csod-felszamolas-pecsi-direkt-rendotseg-nyomozas","timestamp":"2024. december. 21. 07:00","title":"Elúszott könyves milliárdok: végleg hoppon maradtak az Alexandra hitelezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6566e7a-7457-495b-b001-ec1b24d4a79b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanabban az épületben van több másik ország, köztük Argentína, Albánia és Montenegró diplomáciai képviselete is.","shortLead":"Ugyanabban az épületben van több másik ország, köztük Argentína, Albánia és Montenegró diplomáciai képviselete is.","id":"20241220_orosz-raketacsapas-portugal-nagykovetseg-kijev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6566e7a-7457-495b-b001-ec1b24d4a79b.jpg","index":0,"item":"d8fcb794-8445-4e17-aee6-655b91ac9441","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_orosz-raketacsapas-portugal-nagykovetseg-kijev","timestamp":"2024. december. 20. 14:17","title":"Orosz rakétacsapásban megrongálódott a portugál nagykövetség épülete Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4928b4e6-16c8-421b-93d8-e528cbfaf30e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először lefújta, aztán visszakozott és idén is megrendezte a 20. jubileumi Mikulásgyárat a főszervező Zsolnai Endre. De valószínűleg ez volt az utolsó, mert bár a segítségre óriási szükségük lenne a rászorulóknak, „a Mikulásgyárra és a mögötte álló Zsolnai Endrére nem tart igényt Magyarország” – mondta a Fülke Extra idei utolsó adásában. A főszervező kíméletlen őszinteséggel – és önkritikával – nézett vissza a karitatív szervezet elmúlt 19 évére, és először beszélt arról, a kívülről csillogónak tűnő mikulásozásban hogyan ment tönkre anyagilag és hogyan lett tele a puttonya az üres ígérgetésekkel évről évre. Amióta pedig csak Rogán Cecília és Mészáros Lőrinc cégének segítségével tudta megrendezni a gyűjtőakciót, az ellenzék megbélyegzi, a média pedig támadja. Pedig ellenzéki és Iványi Gábor melletti tüntetésekre jár, de még ilyen helyzetekben is megkapta, hogy „menjen onnan, hiszen ő NER-lovag”. Gergely Zsófia interjúja.","shortLead":"Először lefújta, aztán visszakozott és idén is megrendezte a 20. jubileumi Mikulásgyárat a főszervező Zsolnai Endre. De...","id":"20241220_NER-lovag-lettem-amikor-Rogan-Cecilia-es-Sarka-Kata-cege-megjelent-a-Mikulasgyarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4928b4e6-16c8-421b-93d8-e528cbfaf30e.jpg","index":0,"item":"2d51a23d-9e7f-4f9a-aa7f-c12da59ce308","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_NER-lovag-lettem-amikor-Rogan-Cecilia-es-Sarka-Kata-cege-megjelent-a-Mikulasgyarban","timestamp":"2024. december. 20. 08:30","title":"„NER-lovag lettem, amint Rogán Cecília és Sarka Kata cége megjelent a Mikulásgyárban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daef55ee-0523-40d6-938b-90c0c2357b4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"18 dalból álló remixalbummal jelentkezett az Anima Sound System. A Derkovits-variációk a hvg.hu-n hallgatható meg először.","shortLead":"18 dalból álló remixalbummal jelentkezett az Anima Sound System. A Derkovits-variációk a hvg.hu-n hallgatható meg...","id":"20241220_Anima-Sound-System-derkovits-variaciok-album-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daef55ee-0523-40d6-938b-90c0c2357b4a.jpg","index":0,"item":"2f794950-e3b6-4d07-b7de-ae53098d2f5e","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_Anima-Sound-System-derkovits-variaciok-album-albumpremier","timestamp":"2024. december. 20. 15:00","title":"Anima Sound System-variációk Dosztojevszkijre, Weilre és remixerekre – albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc10c58a-899b-4fbf-974b-2711f0d05352","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A merénylettel gyanúsított ötvenéves orvos pontos motivációi egyelőre nem ismertek. A támadásban ketten meghaltak, az egyikük kisgyerek.","shortLead":"A merénylettel gyanúsított ötvenéves orvos pontos motivációi egyelőre nem ismertek. A támadásban ketten meghaltak...","id":"20241221_Magdeburg-karacsonyi-vasar-tamadas-halalos-aldozatok-serultek-szaud-arabiai-ferfi-orizetbe-vettek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc10c58a-899b-4fbf-974b-2711f0d05352.jpg","index":0,"item":"62923a64-35b8-405d-9f81-43b90b01679b","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_Magdeburg-karacsonyi-vasar-tamadas-halalos-aldozatok-serultek-szaud-arabiai-ferfi-orizetbe-vettek","timestamp":"2024. december. 21. 09:14","title":"A magdeburgi támadó korábban a szaúd-arábiai menekültek üldözéséről posztolt, és bosszúval fenyegetőzhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]