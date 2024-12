Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Gólt lőtt és gólpaszt adott, de mezőnymunkáját is kiemelték a mérkőzést követően.","shortLead":"Gólt lőtt és gólpaszt adott, de mezőnymunkáját is kiemelték a mérkőzést követően.","id":"20241222_szoboszlai-dominik-tottenham-liverpool-ertekelesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98.jpg","index":0,"item":"e72fc474-e05e-498d-b641-7cefe08709ec","keywords":null,"link":"/sport/20241222_szoboszlai-dominik-tottenham-liverpool-ertekelesek-ebx","timestamp":"2024. december. 22. 20:55","title":"Szoboszlai a Tottenham elleni meccs egyik legjobbja volt szinte minden angol lap szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság olyasmit találni, ami nem szétválasztja, hanem összeköti a magyarokat, Bud Spencer és Terence Hill filmjeinek szeretete azonban biztosan ilyen, nem véletlen, hogy az RTL ismét a régi klasszikusokhoz nyúl majd szilveszterkor (is). Kettő közülük ráadásul kerek jubileumhoz érkezett idén, a Különben dühbe jövünk 1974-ben indult világhódító útjára, a Kincs, ami nincs magyarországi bemutatójának pedig 1984-ben örvendhettek a nézők (három évvel az olasz, amerikai és német premier után). Kvízünkben most a legelszántabb rajongók is tesztelhetik, mennyire figyeltek a részletekre elmúlt évtizedek számolatlan újranézése közben.","shortLead":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság...","id":"20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20.jpg","index":0,"item":"f405778d-9536-469c-8af1-05029440a8bc","keywords":null,"link":"/kultura/20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","timestamp":"2024. december. 23. 13:56","title":"50 éves a sör-virsli verseny, 40 éve sajnáljuk Anulu fakardocskáját – Bud Spencer-Terence Hill-kvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9152044a-a958-43c9-9036-02d65f60acd7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Napközben a havaseső mellett főként a Duna vonalának tágabb térségében lehet további havazásra számítani.","shortLead":"Napközben a havaseső mellett főként a Duna vonalának tágabb térségében lehet további havazásra számítani.","id":"20241222_Elerte-a-havazas-Budapestet-a-Mecsekben-20-centi-is-hullhat-hetfon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9152044a-a958-43c9-9036-02d65f60acd7.jpg","index":0,"item":"9fa55d08-2c80-4c0a-913a-5a619c0a97d1","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Elerte-a-havazas-Budapestet-a-Mecsekben-20-centi-is-hullhat-hetfon","timestamp":"2024. december. 22. 19:58","title":"Elérte a havazás Budapestet, a Mecsekben 20 centi is hullhat hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afebaf70-f7be-47a2-88b4-779a9729d0c9","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241223_hvg-ivanyi-blanka-orszagot-lanyomnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afebaf70-f7be-47a2-88b4-779a9729d0c9.jpg","index":0,"item":"c020c901-dcb8-4d48-b3fc-ff739a67afe3","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-ivanyi-blanka-orszagot-lanyomnak","timestamp":"2024. december. 23. 08:00","title":"Iványi Blanka: Országot lányomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa22326-d36d-49d6-a055-46f987dff7fd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nagyjából két percünk van, hogy meg tudjuk menteni a járművet.","shortLead":"Nagyjából két percünk van, hogy meg tudjuk menteni a járművet.","id":"20241223_Naponta-ket-auto-gyullad-ki-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa22326-d36d-49d6-a055-46f987dff7fd.jpg","index":0,"item":"01b4fda0-cbc3-4e5f-bc90-edb32b650bbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20241223_Naponta-ket-auto-gyullad-ki-Magyarorszagon","timestamp":"2024. december. 23. 08:57","title":"Naponta két autó gyullad ki Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f108a532-e9e8-4327-88ca-aaec0d56059e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"PSD-PNL-RMDSZ a felállás. ","shortLead":"PSD-PNL-RMDSZ a felállás. ","id":"20241223_Bizalmat-kapott-a-szocialdemokrata-vezetesu-roman-kormany-benne-a-magyar-penzugyminiszterrel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f108a532-e9e8-4327-88ca-aaec0d56059e.jpg","index":0,"item":"8d91255b-cb5c-4f52-8983-e52bf3cd8a67","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_Bizalmat-kapott-a-szocialdemokrata-vezetesu-roman-kormany-benne-a-magyar-penzugyminiszterrel","timestamp":"2024. december. 23. 21:24","title":"Bizalmat kapott a szociáldemokrata vezetésű román kormány, benne a magyar pénzügyminiszterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5676aec9-b5d9-48b5-a036-19ca276b6602","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rövidebb képzési idővel, de egyre inkább felértékelődik a munkaerőpiacon a közgazdászok mesterképzése, ami a korábbi időszakra nem volt jellemző. A jövő pedig az interdiszciplináris tudományoké és az adatelemzésé – mondja a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja, Veresné Somosi Mariann.","shortLead":"Rövidebb képzési idővel, de egyre inkább felértékelődik a munkaerőpiacon a közgazdászok mesterképzése, ami a korábbi...","id":"20241223_hvg-diploma-2025-veresne-somosi-mariann-dekan-miskolci-egyetem-gazdasagtudomanyi-kar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5676aec9-b5d9-48b5-a036-19ca276b6602.jpg","index":0,"item":"583ecf35-e854-4d5a-8b26-8f4fe6cd81f9","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-diploma-2025-veresne-somosi-mariann-dekan-miskolci-egyetem-gazdasagtudomanyi-kar","timestamp":"2024. december. 23. 09:30","title":"„A gazdaságtudományi képzéseken végzettek 92 százaléka fél éven belül elhelyezkedik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d983a2-7159-4142-8667-0cd79cb1285e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nyugatiak meg szélviharra.","shortLead":"A nyugatiak meg szélviharra.","id":"20241224_A-deli-es-delkeleti-megyek-feher-karacsonyra-keszulhetnek-idojaras-elorejelzes-szel-ho-havas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d983a2-7159-4142-8667-0cd79cb1285e.jpg","index":0,"item":"df22e50a-5a9f-47ef-ae8c-a89f75853cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_A-deli-es-delkeleti-megyek-feher-karacsonyra-keszulhetnek-idojaras-elorejelzes-szel-ho-havas-eso","timestamp":"2024. december. 24. 07:20","title":"A déli és délkeleti megyék fehér karácsonyra készülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]