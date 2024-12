Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f75b133d-338b-42ca-8744-52aaaa5e3fa9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ötvenöt kilogrammnyi, kis műanyag tasakot találtak a vámosok.","shortLead":"Ötvenöt kilogrammnyi, kis műanyag tasakot találtak a vámosok.","id":"20241220_nav-ferihegy-repuloter-kabitoszer-kannabisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f75b133d-338b-42ca-8744-52aaaa5e3fa9.jpg","index":0,"item":"95a90097-1276-41d1-ae97-dddf13af69ea","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_nav-ferihegy-repuloter-kabitoszer-kannabisz","timestamp":"2024. december. 20. 13:16","title":"Negyedmilliárdos kannabiszszállítmányra csapott le a NAV Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A képernyő tartalmának rögzítésére, valamint az üzenetek ellopására is alkalmas volt a BMI CalculationVsn nevű, egyébként látszólag ártalmatlan program.","shortLead":"A képernyő tartalmának rögzítésére, valamint az üzenetek ellopására is alkalmas volt a BMI CalculationVsn nevű...","id":"20241220_android-kartevo-kemprogram-amazon-appstore-bmi-kalkulator-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"0c11ed48-bb9e-45cb-a432-6bcf9642bcde","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_android-kartevo-kemprogram-amazon-appstore-bmi-kalkulator-adatok-ellopasa","timestamp":"2024. december. 20. 10:03","title":"Letöltötte? Azonnal törölje: egészségügyi appnak álcázott kémprogtamot találtak, az androidosok adataira pályázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6566e7a-7457-495b-b001-ec1b24d4a79b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanabban az épületben van több másik ország, köztük Argentína, Albánia és Montenegró diplomáciai képviselete is.","shortLead":"Ugyanabban az épületben van több másik ország, köztük Argentína, Albánia és Montenegró diplomáciai képviselete is.","id":"20241220_orosz-raketacsapas-portugal-nagykovetseg-kijev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6566e7a-7457-495b-b001-ec1b24d4a79b.jpg","index":0,"item":"d8fcb794-8445-4e17-aee6-655b91ac9441","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_orosz-raketacsapas-portugal-nagykovetseg-kijev","timestamp":"2024. december. 20. 14:17","title":"Orosz rakétacsapásban megrongálódott a portugál nagykövetség épülete Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531b5749-8910-437e-b46a-59f656d4c018","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ugyanaz a cég indul a gép keresésére, amely legutóbb, 2018-ban is próbálkozott a roncsok megtalálásával.","shortLead":"Ugyanaz a cég indul a gép keresésére, amely legutóbb, 2018-ban is próbálkozott a roncsok megtalálásával.","id":"20241220_malajzia-mh370-malaysia-airlines-repulogep-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/531b5749-8910-437e-b46a-59f656d4c018.jpg","index":0,"item":"165bbace-3a05-4dc3-ae07-bcaba3a08bd2","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_malajzia-mh370-malaysia-airlines-repulogep-kereses","timestamp":"2024. december. 20. 13:34","title":"Újrakezdi a 10 éve eltűnt MH370-es járat keresését Malajzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8193cfc-858c-4696-8665-54c0580bd236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabálysértési eljárás indult a korábban már több valótlan bejelentést tevő nő ellen.","shortLead":"Szabálysértési eljárás indult a korábban már több valótlan bejelentést tevő nő ellen.","id":"20241220_rendorseg-bejelentes-tiktok-kihivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8193cfc-858c-4696-8665-54c0580bd236.jpg","index":0,"item":"5435611d-5c5e-4df7-9314-39605127f407","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_rendorseg-bejelentes-tiktok-kihivas","timestamp":"2024. december. 20. 10:20","title":"TikTok-kihívás miatt riasztotta a rendőröket egy Tolna megyei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Mire az unió keleti peremvidéke is csatlakozhat a schengeni övezethez, addigra Schengen országaiban a migránsellenes politika, az unión belüli széthúzás és ellenségeskedés, az egymással kooperálni nem akaró tagországok, a virulens és agresszív újnacionalista politikák miatt újra zárják a határokat. Vélemény","shortLead":"Mire az unió keleti peremvidéke is csatlakozhat a schengeni övezethez, addigra Schengen országaiban a migránsellenes...","id":"20241220_hvg-Szaz-ev-hatar-paraszka-boroka-schengen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0.jpg","index":0,"item":"b5971c9f-538a-40c6-81bc-4b5f7d87e898","keywords":null,"link":"/360/20241220_hvg-Szaz-ev-hatar-paraszka-boroka-schengen","timestamp":"2024. december. 20. 08:00","title":"Parászka Boróka: Száz év határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25fc8c69-d89e-457f-ba65-7a01f6a1911e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ha már ott volt, elő is adtak két Beatles-számot.","shortLead":"És ha már ott volt, elő is adtak két Beatles-számot.","id":"20241220_ringo-starr-paul-mccartney-koncert-ronnie-wood","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25fc8c69-d89e-457f-ba65-7a01f6a1911e.jpg","index":0,"item":"dda82f05-50eb-4ec6-abfa-f3517bef83f3","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_ringo-starr-paul-mccartney-koncert-ronnie-wood","timestamp":"2024. december. 20. 13:30","title":"Ringo Starr beugrott Paul McCartney koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57def56-294a-493b-aa39-e89a370a76b3","c_author":"Földes Márton","category":"elet","description":"A <em>Hajdanvölgy Mítosza</em> komplex stratégiai és gyönyörű vizuális elemeket ötvözve lesz kategóriájában szinte legjobb. A fanstasyalapú társasban mindenki megtalálhatja a maga játékstílusát.","shortLead":"A <em>Hajdanvölgy Mítosza</em> komplex stratégiai és gyönyörű vizuális elemeket ötvözve lesz kategóriájában szinte...","id":"20241220_Kiprobaltuk-az-ev-legjobban-vart-strategiai-tarsasjatekat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57def56-294a-493b-aa39-e89a370a76b3.jpg","index":0,"item":"946518ff-4541-4c32-b1ba-63e3fc883729","keywords":null,"link":"/elet/20241220_Kiprobaltuk-az-ev-legjobban-vart-strategiai-tarsasjatekat","timestamp":"2024. december. 20. 20:00","title":"Kipróbáltuk az év legjobban várt stratégiai társasjátékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]