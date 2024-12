Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3cf34a90-9c54-4cee-8e4e-d1a3fb738e9d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem véletlen, hogy a pontos vérnyomásmérésnek szabályai vannak. Azonban még gyakran a vérnyomást mérő orvosok sem foglalkoznak ilyen esetekben a kar helyzetével, holott ez félrediagnosztizáláshoz és esetleg felesleges gyógyszerezéshez is vezethet.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a pontos vérnyomásmérésnek szabályai vannak. Azonban még gyakran a vérnyomást mérő orvosok sem...","id":"20241223_kar-helyzete-pontos-vernyomasmeres-teves-ertek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cf34a90-9c54-4cee-8e4e-d1a3fb738e9d.jpg","index":0,"item":"4483a8af-d704-44a7-9a59-7d2c1fb96b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_kar-helyzete-pontos-vernyomasmeres-teves-ertek","timestamp":"2024. december. 23. 08:03","title":"Nézze csak: lehet, hogy eddig ön is mindig rosszul mérte a vérnyomását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd3bff8-c13d-4bc9-a201-61dd6e03c985","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG QNED evo termékcsaládjának új, 2025-ös tagjai olyan LCD technológiás televíziók, melyek egy újonnan szabadalmaztatott, széles színskálát biztosító technológiával vannak felszerelve. 4K felbontású kép, 144 Hz-es képfrissítési ráta, vezeték nélküli kapcsolódás, ultraalacsony késleltetés – mutatjuk a széria újdonságait, melyek mögött természetesen ott dolgozik a mesterséges intelligencia is.","shortLead":"Az LG QNED evo termékcsaládjának új, 2025-ös tagjai olyan LCD technológiás televíziók, melyek egy újonnan...","id":"20241222_lg-qned-evo-tv-keszulekek-2025-modellek-uj-funkciok-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bd3bff8-c13d-4bc9-a201-61dd6e03c985.jpg","index":0,"item":"d2fd3b17-0a59-4c87-b274-2e85df06aad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_lg-qned-evo-tv-keszulekek-2025-modellek-uj-funkciok-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2024. december. 22. 18:03","title":"Megjöttek az LG 2025-ös tévéi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f96ac4-8d86-494e-8b1b-fec3164fc8d3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az ünnepi interjújában nyíltan a Capitoliumot szétdúló amerikai zavargók mellé állt, mivel azt mondta, a 2020-as amerikai választást nyilvánvalóan elcsalták, hogy kiüssék Trumpot. Elmondta azt is, hogy a magyar EU-s elnökség Nicolas Sarkozy tanácsa miatt lett olyan, amilyen. Az ukrajnai háború pedig szerinte 2025-ben vagy békekötéssel vagy az egyik fél megsemmisülésével, de véget ér.","shortLead":"A miniszterelnök az ünnepi interjújában nyíltan a Capitoliumot szétdúló amerikai zavargók mellé állt, mivel azt mondta...","id":"20241224_Orban-karacsonyi-uzenete-Magyar-Peterhez-kepest-Gyurcsany-egy-Adenauer-unnepi-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f96ac4-8d86-494e-8b1b-fec3164fc8d3.jpg","index":0,"item":"8a6df834-a970-4def-b967-d2e18770776b","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Orban-karacsonyi-uzenete-Magyar-Peterhez-kepest-Gyurcsany-egy-Adenauer-unnepi-interju","timestamp":"2024. december. 24. 08:50","title":"Orbán karácsonyi üzenete: Magyar Péterhez képest Gyurcsány egy Adenauer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651a782d-5c7c-43e5-880e-ccee743a3cff","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ezúttal a diákok és az őket támogató felnőttek lázadtak fel Szerbiában. Az egyetemisták és a középiskolai felsős diákok hetek óta követelik, hogy a hatóságok büntessék meg a november elsejei, 15 halálos áldozattal járó újvidéki pályaudvaromlás valódi felelőseit , és ne a „kishalakkal” vitessék el a balhét. A tiltakozó akció legnagyobb tüntetését vasárnap rendezték meg Belgrádban, és már nemcsak az újvidéki katasztrófa felelőseinek megbüntetését követelték, hanem az egész szerb kormány és az államfő, Alekszandar Vucsics lemondását is. A tüntetők mellett áll Novak Djokovic is.","shortLead":"Ezúttal a diákok és az őket támogató felnőttek lázadtak fel Szerbiában. Az egyetemisták és a középiskolai felsős diákok...","id":"20241223_szerbia-tuntetes-lazadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/651a782d-5c7c-43e5-880e-ccee743a3cff.jpg","index":0,"item":"5701e04f-2626-426b-812e-d91b062afaf0","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_szerbia-tuntetes-lazadas-ebx","timestamp":"2024. december. 23. 14:40","title":"„Véres a kezetek” – fellázadt Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39796731-fcf4-4c87-9291-0c4f4230d0f3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már a bérelt Limo-autók szabad helyeit is fel lehet kínálni albérletbe az Oszkár Telekocsin.","shortLead":"Már a bérelt Limo-autók szabad helyeit is fel lehet kínálni albérletbe az Oszkár Telekocsin.","id":"20241223_Alberlet-a-kozautozasban-a-Limoval-oszkarozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39796731-fcf4-4c87-9291-0c4f4230d0f3.jpg","index":0,"item":"121aec91-1496-45f7-9b94-59ee30d3e49a","keywords":null,"link":"/kkv/20241223_Alberlet-a-kozautozasban-a-Limoval-oszkarozas","timestamp":"2024. december. 23. 11:27","title":"Albérlet a közautózásban: a Limóval oszkározás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9dc40d1-0533-4359-b292-a128e7a27567","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az összesen 9000 tonna fűtőolajat szállító, több mint ötvenéves két tankhajó december 15-én szenvedett hajótörést.","shortLead":"Az összesen 9000 tonna fűtőolajat szállító, több mint ötvenéves két tankhajó december 15-én szenvedett hajótörést.","id":"20241222_Delfinpusztulast-okozott-az-orosz-tankerekbol-kiszivargott-futoolaj-a-Kercsi-szorosnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9dc40d1-0533-4359-b292-a128e7a27567.jpg","index":0,"item":"99f80855-021c-4e8f-af18-363e8479533c","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Delfinpusztulast-okozott-az-orosz-tankerekbol-kiszivargott-futoolaj-a-Kercsi-szorosnal","timestamp":"2024. december. 22. 21:24","title":"Delfinpusztulást okozott az orosz tankerekből kiszivárgott fűtőolaj a Kercsi-szorosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b85ce5-c7cb-4d70-9737-1dbe0bb6258e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Elképesztő hangrendszerű szuperluxus házimoziban próbáltuk ki az Epson több ezer lumenes fényáramú legújabb lézerprojektorait.","shortLead":"Elképesztő hangrendszerű szuperluxus házimoziban próbáltuk ki az Epson több ezer lumenes fényáramú legújabb...","id":"20241222_highend-hazimozi-epson-4k-projektor-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00b85ce5-c7cb-4d70-9737-1dbe0bb6258e.jpg","index":0,"item":"dff7c3f1-9e29-4cd5-b462-6ed952082f8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_highend-hazimozi-epson-4k-projektor-teszt-velemeny","timestamp":"2024. december. 22. 20:03","title":"150 millió forintért már elég jó házimozink lehet: megnéztük és meg is mutatjuk, hogy milyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab78a40-cfa1-499c-9aac-9ba81b6ec332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanújával rendelt el nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda a fideszes Krieger Krisztina ügyében, aki budafoki önkormányzati képviselőként havonta 1,1 millió forintos megbízási díjért adott tanácsokat a szintén fideszes polgármesternek, Karsay Ferencnek – tudta meg a HVG. ","shortLead":"Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanújával rendelt el nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda...","id":"20241217_Hutlen-kezeles-gyanujaval-nyomoznak-a-fideszes-kepviselo-ugyeben-aki-11-millio-forintert-adott-tanacsokat-a-budafoki-polgarmesternek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bab78a40-cfa1-499c-9aac-9ba81b6ec332.jpg","index":0,"item":"b828233c-4d2c-400f-b586-23187cf84bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20241217_Hutlen-kezeles-gyanujaval-nyomoznak-a-fideszes-kepviselo-ugyeben-aki-11-millio-forintert-adott-tanacsokat-a-budafoki-polgarmesternek","timestamp":"2024. december. 23. 08:32","title":"Hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak a fideszes képviselő ügyében, aki 1,1 millió forintért adott tanácsokat a budafoki polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]