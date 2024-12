Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb szankciókat is kilátásba helyeztek.","shortLead":"Újabb szankciókat is kilátásba helyeztek.","id":"20241226_europai-unio-balit-tenger-villamosvezetek-rongalas-orosz-arnyekflotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81.jpg","index":0,"item":"4a28b909-d4fc-4e8e-99f9-11f08cfb7801","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_europai-unio-balit-tenger-villamosvezetek-rongalas-orosz-arnyekflotta","timestamp":"2024. december. 26. 21:50","title":"Az EU szerint az orosz árnyékflottához tartozik a tanker, amely megrongálta a Balti-tengerben futó villamosvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7317318-08bc-4bf9-a637-b7dd4d75d563","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újságírók járművét is találat érte, Izrael szerint fegyveresek utaztak benne.","shortLead":"Újságírók járművét is találat érte, Izrael szerint fegyveresek utaztak benne.","id":"20241226_gaza-izraeli-tamadas-halottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7317318-08bc-4bf9-a637-b7dd4d75d563.jpg","index":0,"item":"9f0e0fb1-cb6f-4e54-bc32-a021c5ced1d4","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_gaza-izraeli-tamadas-halottak","timestamp":"2024. december. 26. 10:36","title":"Legalább tíz halottja van a Gázát ért izraeli támadásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de22a633-d7dd-4763-a36c-e8b63172ba41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első webkamerája a Trojan Room Coffee Pot nevet viselte, és 1991-től egészen 2001-ig működött. Online 1993 novemberétől lehetett elérni. Azóta lekapcsolták, egy igen prózai okból.","shortLead":"A világ első webkamerája a Trojan Room Coffee Pot nevet viselte, és 1991-től egészen 2001-ig működött. Online 1993...","id":"20241225_elso-webkamera-xcoffee-kavefozo-trojan-room-coffee-pot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de22a633-d7dd-4763-a36c-e8b63172ba41.jpg","index":0,"item":"eb63a3d1-18e4-4403-9474-93e7eebd5c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_elso-webkamera-xcoffee-kavefozo-trojan-room-coffee-pot","timestamp":"2024. december. 25. 18:03","title":"10 évig működött a világ első webkamerája, végig egy kávéfőzőt mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67928e-656b-4730-b3a0-eb963b183439","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az első információk szerint a buszon 58-an utaztak.","shortLead":"Az első információk szerint a buszon 58-an utaztak.","id":"20241226_norvegia-buszbaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f67928e-656b-4730-b3a0-eb963b183439.jpg","index":0,"item":"c3ab9e0d-4684-4f3f-bbec-b3f310d3637c","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_norvegia-buszbaleset","timestamp":"2024. december. 26. 16:32","title":"Tóba hajtott egy busz Norvégiában, legalább hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A katonát december 26-án ejtették foglyul, de belehalt súlyos sérüléseibe.","shortLead":"A katonát december 26-án ejtették foglyul, de belehalt súlyos sérüléseibe.","id":"20241227_ukran-hadsereg-eszak-korea-hadifogoly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b.jpg","index":0,"item":"2caa72b8-315f-4e28-a066-fff829f431e5","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_ukran-hadsereg-eszak-korea-hadifogoly","timestamp":"2024. december. 27. 08:09","title":"Meghalt az ukrán fogságba esett észak-koreai katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be7a7f6-f64e-4711-b602-63885d18e1ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az öregedő társadalmak egyik komoly problémája a demenciás esetek növekvő száma. Sajnos erre az összetett tünetegyüttesre nincsen gyógymód, éppen ezért fontos a megelőző stratégiákra koncentrálni. Spanyol kutatók egy olyan élelmiszerfajtát tettek tüzetesebb vizsgálatok alá, amelynek a demenciára gyakorolt hatásával kapcsolatban korábban ellentmondó eredmények születtek.","shortLead":"Az öregedő társadalmak egyik komoly problémája a demenciás esetek növekvő száma. Sajnos erre az összetett...","id":"20241226_diofelek-fogyasztasanak-hatasa-az-agymukodesre-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5be7a7f6-f64e-4711-b602-63885d18e1ee.jpg","index":0,"item":"40d4ffc6-7b7d-4555-bdbb-107ebd632c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_diofelek-fogyasztasanak-hatasa-az-agymukodesre-demencia","timestamp":"2024. december. 26. 08:03","title":"Aki tart a demenciától, annak érdemes lehet naponta diót enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"<strong>2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2. rész.</strong>","shortLead":"<strong>2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2...","id":"20241226_hvg-2024-kronikaja-magyarorszag-2-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"b15cfba8-9f4f-401e-ad81-7e12151126c2","keywords":null,"link":"/360/20241226_hvg-2024-kronikaja-magyarorszag-2-resz","timestamp":"2024. december. 26. 13:30","title":"Fontossági sorrend: Magyarországon jártak Orbán Ráhel influenszerei és a kínai elnök-pártfőtitkár – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]