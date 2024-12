Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ez több ok miatt is kézenfekvő lenne.","shortLead":"Szerinte ez több ok miatt is kézenfekvő lenne.","id":"20241229_Magyar-Peter-unnepi-beszedre-jelentkezett-a-koztevenel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945.jpg","index":0,"item":"a61788eb-449a-4c5a-a8a6-8de9471f5cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Magyar-Peter-unnepi-beszedre-jelentkezett-a-koztevenel","timestamp":"2024. december. 29. 09:13","title":"Magyar Péter ünnepi beszédre jelentkezett a köztévénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz államfő telefonon beszélt Alijev azeri elnökkel, de nem ismerte el közvetlenül, hogy ők lőtték volna le a repülőgépet.","shortLead":"Az orosz államfő telefonon beszélt Alijev azeri elnökkel, de nem ismerte el közvetlenül, hogy ők lőtték volna le...","id":"20241228_Vlagyimir-Putyin-Ilhan-Alijev-Azerbajdzsan-lelott-utasszallito-repulogep-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05.jpg","index":0,"item":"256edf0d-cb94-4f47-aeba-d3369c638bfb","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Vlagyimir-Putyin-Ilhan-Alijev-Azerbajdzsan-lelott-utasszallito-repulogep-bocsanatkeres","timestamp":"2024. december. 28. 14:53","title":"Putyin bocsánatot kért a lezuhant azeri utasszállító \"tragikus balesete\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b80daa4-24b1-43fb-8a85-f908df502845","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb technológiai vállalatainak vezetői rengeteget utaznak. Gyakran messzire, igen gyakran repülővel. Megnéztük, kinek milyen gépe van.","shortLead":"A világ legnagyobb technológiai vállalatainak vezetői rengeteget utaznak. Gyakran messzire, igen gyakran repülővel...","id":"20241228_mark-zuckerberg-elon-musk-jeff-bezos-steve-jobs-bill-gates-repulogep-utazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b80daa4-24b1-43fb-8a85-f908df502845.jpg","index":0,"item":"4075be77-06a8-40d3-820c-e9cfe3928224","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_mark-zuckerberg-elon-musk-jeff-bezos-steve-jobs-bill-gates-repulogep-utazas-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 14:30","title":"Mi a közös Mark Zuckerbergben, Bill Gatesben és Elon Muskban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a94dfc-d22e-4f00-b796-9e3041209b4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szemcseppek gyógyszert juttatnak a szembe, azonban a használatuk kissé macerás, és a cseppek pontos célba juttatása sem egyszerű. Kanadai kutatók innovatív megoldása egy kontaktlencsére hárítaná a gyógyszeradagolás folyamatát.","shortLead":"A szemcseppek gyógyszert juttatnak a szembe, azonban a használatuk kissé macerás, és a cseppek pontos célba juttatása...","id":"20241228_kontaktlencsebe-integralt-hidrogel-gyogyszeradagolas-szemcsepp-helyett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8a94dfc-d22e-4f00-b796-9e3041209b4b.jpg","index":0,"item":"ecad4c31-abe0-4a1c-bb79-9575f6149152","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_kontaktlencsebe-integralt-hidrogel-gyogyszeradagolas-szemcsepp-helyett","timestamp":"2024. december. 28. 16:03","title":"Szemcseppek helyett találtak egy sokkal kényelmesebb megoldást: a kontaktlencse adagolja a gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyarországi vásárlásoknak hála Oroszország még mindig több vezetékes gázt ad el az EU-ba, mint Kínába.","shortLead":"A magyarországi vásárlásoknak hála Oroszország még mindig több vezetékes gázt ad el az EU-ba, mint Kínába.","id":"20241228_Magyarorszag-habzsolja-az-orosz-gazt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0.jpg","index":0,"item":"6330f17e-d740-4a00-ab5e-8bcdfd76c34a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_Magyarorszag-habzsolja-az-orosz-gazt","timestamp":"2024. december. 28. 12:23","title":"Magyarország habzsolja az orosz gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c613bf-9681-45b1-a42c-d32c23aee74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egy tipikus légköri jelenség Magyarországon, amelyet szokás gyárkémény-effektusnak is hívni.","shortLead":"Ez egy tipikus légköri jelenség Magyarországon, amelyet szokás gyárkémény-effektusnak is hívni.","id":"20241229_Ipari-havazas-volt-Kazincbarcikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c613bf-9681-45b1-a42c-d32c23aee74b.jpg","index":0,"item":"f7d5225f-ffa5-48c1-8be8-47d3d506bc9e","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Ipari-havazas-volt-Kazincbarcikan","timestamp":"2024. december. 29. 13:45","title":"Ipari hó esett Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Rigó Csaba Balázs szerint nem azért kezdtek el vizsgálódni Mészáros Lőrinc exvejénél, mert Mészáros Lőrinc exveje szakított Mészáros Lőrinc lányával.","shortLead":"Rigó Csaba Balázs szerint nem azért kezdtek el vizsgálódni Mészáros Lőrinc exvejénél, mert Mészáros Lőrinc exveje...","id":"20241228_GVH-elnok-Meszaros-Lorinc-exveje-lenyegeben-sajat-magat-buktatta-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287.jpg","index":0,"item":"581c094a-0788-4ab9-b0b6-2029f21baa63","keywords":null,"link":"/kkv/20241228_GVH-elnok-Meszaros-Lorinc-exveje-lenyegeben-sajat-magat-buktatta-le","timestamp":"2024. december. 28. 09:19","title":"GVH-elnök: Mészáros Lőrinc exveje lényegében saját magát buktatta le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465db35f-eaea-44e9-909c-fd9e21ffea52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korábban mostohagyereknek számított a savanyú íz, a kutatások az édes és a sós ízre adott reakciókkal foglalkoztak. A savanyú íz általános megítélése negatív: „mintha citromba haraptál volna”, szól a mondás. Egy új vizsgálat viszont kiderítette, hogy ez egyáltalán nincs így, vannak, akik kifejezetten előnyben részesítik a „savanyúságokat”, és egyáltalán nincsenek kevesen.","shortLead":"Korábban mostohagyereknek számított a savanyú íz, a kutatások az édes és a sós ízre adott reakciókkal foglalkoztak...","id":"20241227_savanyu-iz-megitelese-kedvelese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/465db35f-eaea-44e9-909c-fd9e21ffea52.jpg","index":0,"item":"23439200-33ad-4ad0-bce4-2e41238c2388","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_savanyu-iz-megitelese-kedvelese-kutatas","timestamp":"2024. december. 27. 18:03","title":"Nyolc emberenként van egy, aki valóban szereti a savanyú ízt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]