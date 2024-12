Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9c3a94f1-1383-4c99-84ad-f032d398e788","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább súlyosbodik a gázai humanitárius helyzet.","shortLead":"Tovább súlyosbodik a gázai humanitárius helyzet.","id":"20241229_izrael-hadsereg-palesztinok-evakualas-beit-hanun-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c3a94f1-1383-4c99-84ad-f032d398e788.jpg","index":0,"item":"a885e377-7922-4cc3-9be5-0159fbe07563","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_izrael-hadsereg-palesztinok-evakualas-beit-hanun-korhaz","timestamp":"2024. december. 29. 23:19","title":"Izrael Beit Hanún elhagyására szólította fel a civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni egy nemzetközi kutatócsoport legújabb eredményeit. Azonban itt is van egy megkötés: az előbbi tanács csak egy bizonyos génváltozattal rendelkező embereknél válhat be.","shortLead":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni...","id":"20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257.jpg","index":0,"item":"72a82087-00f2-4751-9b2d-db73f5eb90a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","timestamp":"2024. december. 29. 20:03","title":"Találtak valamit a tejről, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c613bf-9681-45b1-a42c-d32c23aee74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egy tipikus légköri jelenség Magyarországon, amelyet szokás gyárkémény-effektusnak is hívni.","shortLead":"Ez egy tipikus légköri jelenség Magyarországon, amelyet szokás gyárkémény-effektusnak is hívni.","id":"20241229_Ipari-havazas-volt-Kazincbarcikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6c613bf-9681-45b1-a42c-d32c23aee74b.jpg","index":0,"item":"f7d5225f-ffa5-48c1-8be8-47d3d506bc9e","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Ipari-havazas-volt-Kazincbarcikan","timestamp":"2024. december. 29. 13:45","title":"Ipari hó esett Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák meg kiemelten, és milyen szerepet játszik a mesterséges intelligencia? A jövő évre adott előrejelzést Chet Wisniewski, a Sophos kiberbiztonsági vállalat technológiai igazgatója.","shortLead":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák...","id":"20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb.jpg","index":0,"item":"c4554365-13d5-4b20-9583-5fbc038ada36","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","timestamp":"2024. december. 31. 10:03","title":"Mire számíthatunk 2025-ben a bűnözőktől? Erre a 6 dologra valószínűleg igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6743cf52-befd-44e0-9d09-3671e1a3c410","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Decemberben átlagosan havi 215 ezer forintért kerestek albérletet a magyarok, miközben a bérbeadók átlagosan havi 250 ezer forintot szeretnének keresni lakásuk kiadásával.","shortLead":"Decemberben átlagosan havi 215 ezer forintért kerestek albérletet a magyarok, miközben a bérbeadók átlagosan havi 250...","id":"20241230_Folyamatosan-csokken-az-alberlok-fizetesi-hajlandosaga-a-lakaskiadok-kenytelenek-lejjebb-adni-a-berleti-dijaikbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6743cf52-befd-44e0-9d09-3671e1a3c410.jpg","index":0,"item":"131c6481-d634-4184-8e2b-e02cf858441e","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Folyamatosan-csokken-az-alberlok-fizetesi-hajlandosaga-a-lakaskiadok-kenytelenek-lejjebb-adni-a-berleti-dijaikbol","timestamp":"2024. december. 30. 13:50","title":"Folyamatosan csökken az albérlők fizetési hajlandósága, a lakáskiadók kénytelenek lejjebb adni a bérleti díjaikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","shortLead":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","id":"20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f.jpg","index":0,"item":"63be688e-6737-4d6c-a144-b7473ae4640a","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","timestamp":"2024. december. 30. 12:31","title":"Napelemparkot épít Kiskunhalason a Nagy Márton testvéréhez köthető alapkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bab6a9a-48ca-40ab-b83c-80137c05226b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sajtóhírek szerint a milánóiak már meg is találták Paulo Fonseca utódját, aki a szintén portugál Sergio Conceicao lehet.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a milánóiak már meg is találták Paulo Fonseca utódját, aki a szintén portugál Sergio Conceicao lehet.","id":"20241230_milan-edzo-menesztes-fonseca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bab6a9a-48ca-40ab-b83c-80137c05226b.jpg","index":0,"item":"eea48e76-ad9d-42d3-a8fb-6c5c3ac9c50e","keywords":null,"link":"/sport/20241230_milan-edzo-menesztes-fonseca","timestamp":"2024. december. 30. 12:01","title":"Menesztették az AC Milan edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481cccbc-589e-4f2a-b7c5-437f8234bcc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Soha nem repült még ember alkotta eszköz olyan közel a Naphoz, mint a NASA Parker Solar Probe. Hamarosan jönnek az adatok is.","shortLead":"Soha nem repült még ember alkotta eszköz olyan közel a Naphoz, mint a NASA Parker Solar Probe. Hamarosan jönnek...","id":"20241230_nasa-parker-solar-probbe-repules-napszonda-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/481cccbc-589e-4f2a-b7c5-437f8234bcc1.jpg","index":0,"item":"611c2afe-b45f-4ca9-b5a1-0666b26ddf30","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_nasa-parker-solar-probbe-repules-napszonda-vizsgalat","timestamp":"2024. december. 30. 10:03","title":"Történelmi rekordot ért el a NASA, és épp karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]