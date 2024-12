Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"A kazahsztáni és dél-koreai halálos légi balesetek – ahol a túlélőket a repülőgépek hátsó üléseiből sikerült élve kiszabadítani – felvetették a kérdést, hogy vajon a repülőgép végében lévő ülések biztonságosabbak-e a többinél.","shortLead":"A kazahsztáni és dél-koreai halálos légi balesetek – ahol a túlélőket a repülőgépek hátsó üléseiből sikerült élve...","id":"20241230_repules-repulogep-veszely-baleset-biztonsagos-kockazat-utas-ules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8.jpg","index":0,"item":"7f78a4d5-09ad-4882-aee5-27fa3ed780ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_repules-repulogep-veszely-baleset-biztonsagos-kockazat-utas-ules-ebx","timestamp":"2024. december. 30. 17:27","title":"Tényleg biztonságosabbak a repülőgépek hátsó ülései egy baleset esetén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a691b6a-724e-4fb0-9fa4-19945627f893","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A riporter azt írta, az új formátumokkal visszatér a klasszikus, hagyományos portrébeszélgetésekhez.","shortLead":"A riporter azt írta, az új formátumokkal visszatér a klasszikus, hagyományos portrébeszélgetésekhez.","id":"20241230_Kadarkai-Endre-uj-musorok-RTL-Reggeli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a691b6a-724e-4fb0-9fa4-19945627f893.jpg","index":0,"item":"dde1f179-c5f1-41df-893e-a753fbf53dfc","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Kadarkai-Endre-uj-musorok-RTL-Reggeli","timestamp":"2024. december. 30. 15:04","title":"Kadarkai Endre két új műsorát adja az RTL januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatóknak sikerült megfejteniük, hogy miként lehet a tumorsejteket újra normál sejtekké alakítani. Ha bevezetik az eljárást, az jelentősen csökkentheti a kezelések mellékhatásait is.","shortLead":"Koreai kutatóknak sikerült megfejteniük, hogy miként lehet a tumorsejteket újra normál sejtekké alakítani. Ha bevezetik...","id":"20241230_rakkutatas-rakterapia-daganatos-sejt-megvaltoztatasa-normal-sejt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5.jpg","index":0,"item":"d5d3e533-863e-4226-8262-08abc5f49f5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_rakkutatas-rakterapia-daganatos-sejt-megvaltoztatasa-normal-sejt","timestamp":"2024. december. 30. 13:03","title":"Visszaváltoztatták a daganatos sejteket, forradalom jöhet a rákterápiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f8f295-e804-4e86-979f-f1a64c6776d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sérültek többségét füstmérgezéssel szállították kórházba. Közülük ketten németek. Az áldozatok állampolgárságát azonban egyelőre nem erősítették meg.","shortLead":"A sérültek többségét füstmérgezéssel szállították kórházba. Közülük ketten németek. Az áldozatok állampolgárságát...","id":"20241230_tahifold-szalloda-tuz-bangkok-aldozatok-turistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8f8f295-e804-4e86-979f-f1a64c6776d8.jpg","index":0,"item":"b00dddf9-491a-4625-a23c-7e7e71d75708","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_tahifold-szalloda-tuz-bangkok-aldozatok-turistak","timestamp":"2024. december. 30. 09:07","title":"Külföldi turisták vesztették életüket egy bangkoki szállodatűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8925a1-4a85-44bb-9c76-769bd1c925da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset részleteiről egyelőre nem kérdezték. ","shortLead":"A baleset részleteiről egyelőre nem kérdezték. ","id":"20241229_del-koreai-legi-katasztrofa-tulelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f8925a1-4a85-44bb-9c76-769bd1c925da.jpg","index":0,"item":"2e4b028b-6ccb-4e4c-8ad5-c29a3954a8b6","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_del-koreai-legi-katasztrofa-tulelo","timestamp":"2024. december. 29. 20:30","title":"Eszméleténél van és kommunikál a dél-koreai repülőszerencsétlenség egyik túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c6df22-9c0d-4822-a614-3d95090bd0b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss felmérésből többek között az is kiderül, hogy mit gondolnak a magyarok a szószékről politizáló papokról, lelkészekről.","shortLead":"Egy friss felmérésből többek között az is kiderül, hogy mit gondolnak a magyarok a szószékről politizáló papokról...","id":"20241230_A-magyaroknak-csak-7-szazaleka-szerint-elegendo-az-egyhazi-eljaras-a-pedofilugyekben-a-tobbseg-ugy-veli-be-kellene-vonni-a-rendorseget-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c6df22-9c0d-4822-a614-3d95090bd0b7.jpg","index":0,"item":"a82e31cc-96e4-40ef-881b-588a02bc8cd5","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_A-magyaroknak-csak-7-szazaleka-szerint-elegendo-az-egyhazi-eljaras-a-pedofilugyekben-a-tobbseg-ugy-veli-be-kellene-vonni-a-rendorseget-is","timestamp":"2024. december. 30. 08:28","title":"A magyaroknak csak 7 százaléka szerint elegendő az egyházi eljárás a pedofilügyekben, a többség úgy véli, be kellene vonni a rendőrséget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer ez válthatja majd le a mérgező elektronikai alkatrészeket.","shortLead":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer...","id":"20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908.jpg","index":0,"item":"e004228d-cb7b-4267-b64a-69a3c153e090","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","timestamp":"2024. december. 30. 08:03","title":"A levegőből csinál elektromos áramot egy új rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e422be-b057-47af-a924-87a207144d88","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hevesi Krisztina „az ország szexpszichológusa”, és egyben Hevesi Tamás zenész felesége már több évtizede. Hogyan alakult és mi a titka kettejük kapcsolatának – innen kezdtük a beszélgetést, amelyből az is kiderül, hogy néha milyen kacskaringókon vezet az ember útja, amíg megtalálja a hivatását.","shortLead":"Hevesi Krisztina „az ország szexpszichológusa”, és egyben Hevesi Tamás zenész felesége már több évtizede. Hogyan...","id":"20241231_Hevesi-Krisztina-es-Hevesi-Tamas-Egy-elet-is-keves-hogy-megismerjuk-a-masikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e422be-b057-47af-a924-87a207144d88.jpg","index":0,"item":"1e632040-1a9c-4a19-948d-0edece3f35e3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20241231_Hevesi-Krisztina-es-Hevesi-Tamas-Egy-elet-is-keves-hogy-megismerjuk-a-masikat","timestamp":"2024. december. 31. 10:10","title":"Hevesi Krisztina és Hevesi Tamás: Egy élet is kevés, hogy megismerjük a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]