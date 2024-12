Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c9e41aca-498b-4e32-ae11-74d18afb6c1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"79 éves volt.","shortLead":"79 éves volt.","id":"20241231_Meghalt-Johnnie-Walker-veteran-radios-DJ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9e41aca-498b-4e32-ae11-74d18afb6c1c.jpg","index":0,"item":"44973162-8df8-4cac-9aab-0fd4373652e2","keywords":null,"link":"/kultura/20241231_Meghalt-Johnnie-Walker-veteran-radios-DJ","timestamp":"2024. december. 31. 17:38","title":"Meghalt Johnnie Walker veterán rádiós DJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Nagyon eltalálta 2024-ben a piaci folyamatokat az Nvidia: a chipgyártó halmozza a rekorderedményeket, és várhatóan jövőre is hasonlóan tud teljesíteni. Részvényesei örülhetnek, mivel a cég értéke már olyan nagy, hogy akkor is nevetve tovább tud lépni, ha esetleg az Egyesült Államok gazdasági folyamatai kedvezőtlenre fordulnának 2025-ben, sőt, január 6-án újabb nagy dobás várható.","shortLead":"Nagyon eltalálta 2024-ben a piaci folyamatokat az Nvidia: a chipgyártó halmozza a rekorderedményeket, és várhatóan...","id":"20241230_nvidia-mesterseges-intelligencia-tozsde-recesszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79.jpg","index":0,"item":"3d4defbb-1b28-4613-bdfc-1a0d3e106c8f","keywords":null,"link":"/360/20241230_nvidia-mesterseges-intelligencia-tozsde-recesszio","timestamp":"2024. december. 30. 16:00","title":"A társaság, amelyiknek még Trump se tud ártani: mi vár 2024 sikercégére, az Nvidiára az új évben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni egy nemzetközi kutatócsoport legújabb eredményeit. Azonban itt is van egy megkötés: az előbbi tanács csak egy bizonyos génváltozattal rendelkező embereknél válhat be.","shortLead":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni...","id":"20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257.jpg","index":0,"item":"72a82087-00f2-4751-9b2d-db73f5eb90a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","timestamp":"2024. december. 29. 20:03","title":"Találtak valamit a tejről, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af99bc0-56ce-4386-a8bd-74b4ea198d93","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ügylet külön tőkebefektetést nem igényelt, a milliárdos vételárat a Budapesti Közművek hatékonyabbá tett működésével gazdálkodták ki.","shortLead":"Az ügylet külön tőkebefektetést nem igényelt, a milliárdos vételárat a Budapesti Közművek hatékonyabbá tett működésével...","id":"20241230_Megvette-a-fovaros-az-EOn-tol-a-budapesti-kozvilagitasert-felelos-ceget-Budapesti-Kozmuvek-Budapesti-Disz-es-Kozvilagitasi-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4af99bc0-56ce-4386-a8bd-74b4ea198d93.jpg","index":0,"item":"37248a28-277a-4284-9079-b677e05e61cd","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Megvette-a-fovaros-az-EOn-tol-a-budapesti-kozvilagitasert-felelos-ceget-Budapesti-Kozmuvek-Budapesti-Disz-es-Kozvilagitasi-Kft","timestamp":"2024. december. 30. 14:41","title":"Megvette a főváros az E.On-tól a budapesti közvilágításért felelős céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c1393d-69eb-4148-8838-4aa97021d418","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Orbán Viktor kiadta a jelszót, megint nem leszünk „migránsország”, ennek jegyében január elsejétől kevesebb vendégmunkás jöhet, és a küldő országok körét is korlátozzák. Egy Nógrád megyei vendégmunkásszállón jártunk, ahol a filippínó családapák már csomagolnak. Bármennyire is igyekeztek az elmúlt években beolvadni a közösségbe, a legtöbbjüknek haza kell térni.","shortLead":"Orbán Viktor kiadta a jelszót, megint nem leszünk „migránsország”, ennek jegyében január elsejétől kevesebb...","id":"20241231_hvg-a-vendegseg-vege-fulop-szigeteki-vendegmunkasok-magyarorszagon-karacsony-ersekvadkert-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9c1393d-69eb-4148-8838-4aa97021d418.jpg","index":0,"item":"89fe58f8-6993-4e8b-ae48-c3c8db9faff4","keywords":null,"link":"/360/20241231_hvg-a-vendegseg-vege-fulop-szigeteki-vendegmunkasok-magyarorszagon-karacsony-ersekvadkert-riport","timestamp":"2024. december. 31. 07:00","title":"Filippínók az éjféli misén – így karácsonyoztak Nógrádban a kiebrudalt vendégmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b479b7-0ac3-433c-ba95-f09a692528d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ingyenessé válik január elsejétől a kerékpár- és kutyaszállítás Budapesten belül a MÁV-csoport járatain; mindazok élhetnek a díjmentes szállítási lehetőséggel, akik ország- vagy Pest-vármegyebérlettel, Budapest-bérlettel, a fővároson belüli díjmentes utazási jogosultsággal, esetleg az álláskeresők arcképes havi bérletével rendelkeznek.","shortLead":"Ingyenessé válik január elsejétől a kerékpár- és kutyaszállítás Budapesten belül a MÁV-csoport járatain; mindazok...","id":"20241231_Januar-1-tol-ingyen-lehet-kutyat-es-kerekpart-szallitani-a-MAV-csoport-jaratain-Budapesten-belul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8b479b7-0ac3-433c-ba95-f09a692528d7.jpg","index":0,"item":"0fee0bea-b7e0-47ac-9dc0-eed0692da4ca","keywords":null,"link":"/kkv/20241231_Januar-1-tol-ingyen-lehet-kutyat-es-kerekpart-szallitani-a-MAV-csoport-jaratain-Budapesten-belul","timestamp":"2024. december. 31. 09:40","title":"Január 1-től ingyen lehet kutyát és kerékpárt szállítani a MÁV-csoport járatain Budapesten belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef59658-8020-4b3b-b890-8869480836ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni kínai nagykövetség szerint az amerikaiak állítása minden tényalapot nélkülöz és a vád csupán egy Kína elleni rágalomhadjárat része.","shortLead":"A washingtoni kínai nagykövetség szerint az amerikaiak állítása minden tényalapot nélkülöz és a vád csupán egy Kína...","id":"20241231_kina-hackerek-usa-penzugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef59658-8020-4b3b-b890-8869480836ec.jpg","index":0,"item":"5d98dcc2-0b54-4829-895d-e6c91c52d99b","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_kina-hackerek-usa-penzugyminiszterium","timestamp":"2024. december. 31. 08:25","title":"Kína által pénzelt hackerek törték fel az amerikai pénzügyminisztérium informatikai rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Őrületes erősödésről nincs szó, de két forinttal azért csak olcsóbb lett az euró, mint volt szenteste napján.","shortLead":"Őrületes erősödésről nincs szó, de két forinttal azért csak olcsóbb lett az euró, mint volt szenteste napján.","id":"20241230_A-karacsonyi-szunet-alatt-a-forint-is-kipihente-magat-kisse-euro-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"0b56934b-333c-4f8c-93ce-17bdd517e1ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_A-karacsonyi-szunet-alatt-a-forint-is-kipihente-magat-kisse-euro-arfolyam","timestamp":"2024. december. 30. 11:17","title":"A karácsonyi szünet alatt a forint is kipihente magát kissé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]