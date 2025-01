Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0593c5b7-0627-44a2-8ff2-418b0adee5c3","c_author":"Bábel Vilmos","category":"itthon","description":"Sulyok Tamás nem mond újévi beszédet, Magyar Péter igen, Gyurcsány Ferenc pedig így már csak azért sem, úgyhogy december 30-án kaptuk meg a DK elnökének jókivánságait. Érti, aki érti. ","shortLead":"Sulyok Tamás nem mond újévi beszédet, Magyar Péter igen, Gyurcsány Ferenc pedig így már csak azért sem, úgyhogy...","id":"20241230_Gyurcsany-Ferenc-ujev-elotti-beszede-Lazadjanak-a-fiatalok-az-idosek-legyenek-normalisak-gorcsbol-pedig-legyen-kevesebb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0593c5b7-0627-44a2-8ff2-418b0adee5c3.jpg","index":0,"item":"eef51f1e-a085-41b3-995b-0fa5bdc8d3fc","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_Gyurcsany-Ferenc-ujev-elotti-beszede-Lazadjanak-a-fiatalok-az-idosek-legyenek-normalisak-gorcsbol-pedig-legyen-kevesebb","timestamp":"2024. december. 30. 16:40","title":"Gyurcsány Ferenc újév előtti beszéde: Lázadjanak a fiatalok, az idősek legyenek normálisak, görcsből pedig legyen kevesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fda3145-95c8-4f14-87c0-c8ab7f4244b5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmány arra figyelmeztet, hogy még a mesterséges intelligencia fejlett modelljei is hajlamosak furcsaságokra, például térdröntgenből következtetni a páciens sörivási szokásaira.","shortLead":"Egy friss tanulmány arra figyelmeztet, hogy még a mesterséges intelligencia fejlett modelljei is hajlamosak...","id":"20250101_shortcut-learning-mesterseges-intelligencia-tevesztes-irrelevans-adatok-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fda3145-95c8-4f14-87c0-c8ab7f4244b5.jpg","index":0,"item":"7cfdf518-e7ca-4717-ac6f-33cb724922ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_shortcut-learning-mesterseges-intelligencia-tevesztes-irrelevans-adatok-hasznalata","timestamp":"2025. január. 01. 12:03","title":"Térdröntgenből meg lehet mondani, hogy ivott-e valaki sört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153c914a-e635-48ff-935a-6e5ca9203cf3","c_author":"Kovács István","category":"elet","description":"Más is akart már Budapestre nagykörúti Duna-ágat, nem csak az MKKP, ráadásul a kutyapártnak komoly konkurenciája van, ha végignézünk a nagyot álmodó városépítészek tervein. Elbontott Gellért-hegy, két kilométeres <strong>holland</strong> magaslat és 182 méteres szobor egy indiai faluban. Na jó, az utolsót tényleg megépítették.","shortLead":"Más is akart már Budapestre nagykörúti Duna-ágat, nem csak az MKKP, ráadásul a kutyapártnak komoly konkurenciája van...","id":"20241231_budapest-tervek-piramis-akropolisz-gellert-hegy-berlin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/153c914a-e635-48ff-935a-6e5ca9203cf3.jpg","index":0,"item":"9c7d7de8-4c6c-458c-9d75-95bc0fa0152c","keywords":null,"link":"/elet/20241231_budapest-tervek-piramis-akropolisz-gellert-hegy-berlin-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 17:30","title":"Piramist Budára, akropoliszt a Gellért-hegyre, ezerméteres szeméthegyet Berlinbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe1b818-24a3-483a-b687-6283a7df1563","c_author":"Sükösd Miklós","category":"360","description":"A 21. században sokkal kevesebb gondunk volna az újratermelődő kasztrendszerrel és a mai propagandában hívő szinte vallásos érzülettel, ha Táncsics Mihály törekvései legalább részben megvalósulnak. Egyre kevesebben sejtjük, hogy munkássága mennyire aktuális ma is, pedig ő a magyar demokratikus baloldali hagyomány kulcsfigurája, akit büszkén vallhatunk elődünknek. Amellett, hogy a parasztok és a munkások érdekeit képviselő radikális demokrata volt, az elfeledett Táncsics igazi hős is, akinek fordulatos, lemondásokkal teli élete filmre kívánkozna.","shortLead":"A 21. században sokkal kevesebb gondunk volna az újratermelődő kasztrendszerrel és a mai propagandában hívő szinte...","id":"20241231_tancsics-mihaly-kalandos-elete-eszmei-torekvesei-radikalis-demokrata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fe1b818-24a3-483a-b687-6283a7df1563.jpg","index":0,"item":"e50f3fdc-c5d5-4505-ba5e-a5080df0ed17","keywords":null,"link":"/360/20241231_tancsics-mihaly-kalandos-elete-eszmei-torekvesei-radikalis-demokrata","timestamp":"2024. december. 31. 14:00","title":"Egy igazi hős – Táncsics Mihály élete kész kalandregény, baloldali demokrata öröksége pedig ma is nélkülözhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be13fe4f-cdc3-436c-82d0-84a6a33eac61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Barbárglamour című műsorából az is kiderül, hogy az Európai Unió magyar soros elnöksége olyan volt, mintha Ganxsta Zolee lenne az esztergomi érsek egy évig.","shortLead":"A humorista Barbárglamour című műsorából az is kiderül, hogy az Európai Unió magyar soros elnöksége olyan volt, mintha...","id":"20241231_bodocs-barbarglamour-eloadas-szoke-torgyan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be13fe4f-cdc3-436c-82d0-84a6a33eac61.jpg","index":0,"item":"adec63b2-54b5-4412-a8c4-7ad4593aae90","keywords":null,"link":"/elet/20241231_bodocs-barbarglamour-eloadas-szoke-torgyan-video","timestamp":"2024. december. 31. 09:57","title":"Bödőcs: A szőke Torgyán és a türk basa megbeszélték Amerikában, hogy a migráció rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160770f-9e36-49c4-b65f-3af37f872f89","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A globális autóipar soha nem látott ütemben alakul át. Több gyártónál is sorsdöntő újdonságok érkeznek idén.","shortLead":"A globális autóipar soha nem látott ütemben alakul át. Több gyártónál is sorsdöntő újdonságok érkeznek idén.","id":"20250101_legjobban-vart-uj-autok-2025-magyarorszagi-modellek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160770f-9e36-49c4-b65f-3af37f872f89.jpg","index":0,"item":"0dedfdf4-c475-4281-9cde-a5a1c15faa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_legjobban-vart-uj-autok-2025-magyarorszagi-modellek-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 13:00","title":"10 új autó, amit nagyon várunk 2025-ben – magyarországi modellek is főszerepben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Barbalics Bence, Bessenyey Péter, Bódi Zoltán, Cseh Gábor, Csikós Zsolt, Eckhardt Balázs, Göbölyös Zsolt, Kiss Anna, Klug Lajos, Migleci Tanja, Pere László, Sallós-Kovács Péter, Vályi István és Véner Miklós is távozik.","shortLead":"Barbalics Bence, Bessenyey Péter, Bódi Zoltán, Cseh Gábor, Csikós Zsolt, Eckhardt Balázs, Göbölyös Zsolt, Kiss Anna...","id":"20241231_speedzone-tavozas-stab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73.jpg","index":0,"item":"f5863082-451e-4580-82bc-95379d8c8ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20241231_speedzone-tavozas-stab","timestamp":"2024. december. 31. 13:30","title":"Kiszáll a Speedzone-ból a jelenlegi stáb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e962fc14-a32d-4571-9dc5-2519a735dbdc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szoláris év és a naptári év közötti különbséget eddig még nem sikerült tökéletesen kiküszöbölni, de a Gergely-naptár közel van ehhez. De mi történne, ha nem lenne szökőév, és minden évben 28 napos lenne a február?","shortLead":"A szoláris év és a naptári év közötti különbséget eddig még nem sikerült tökéletesen kiküszöbölni, de a Gergely-naptár...","id":"20241231_idoszamitas-szokoev-februar-29-extra-nap-evszakok-gergely-naptar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e962fc14-a32d-4571-9dc5-2519a735dbdc.jpg","index":0,"item":"cf0f1766-e23e-41e5-b953-79766f391c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_idoszamitas-szokoev-februar-29-extra-nap-evszakok-gergely-naptar","timestamp":"2024. december. 31. 18:03","title":"Így csúszna el az egész időszámítás, ha 2024 nem lett volna szökőév – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]