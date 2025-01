Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","shortLead":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","id":"20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"1f0b192d-adf6-4d7e-9bcb-f11fce898393","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","timestamp":"2025. január. 01. 20:01","title":"Leállt az orosz földgáz ukrajnai tranzitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c30e08-512d-4790-9d15-4c343ba2fb7a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban háromnapos nemzeti gyászt hirdettek. A tragédia után felülvizsgálják a fegyverbirtoklásról szóló törvényt.","shortLead":"Az országban háromnapos nemzeti gyászt hirdettek. A tragédia után felülvizsgálják a fegyverbirtoklásról szóló törvényt.","id":"20250102_montenegro-amokfuto-cetinje-tizenket-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8c30e08-512d-4790-9d15-4c343ba2fb7a.jpg","index":0,"item":"07790e0c-16df-4c8a-baee-c11220933664","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_montenegro-amokfuto-cetinje-tizenket-halalos-aldozat","timestamp":"2025. január. 02. 12:14","title":"Tizenkét halálos áldozata van a montenegrói férfi ámokfutásának, köztük két gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számos változással szembesülnek mától a korábbi Vodafone, DIGI és minDigTV Prémium ügyfelei, mostantól mindent a One felületein kell intézni. Van azonban némi csavar a dologban – mutatjuk, mire kell figyelnie ezentúl.","shortLead":"Számos változással szembesülnek mától a korábbi Vodafone, DIGI és minDigTV Prémium ügyfelei, mostantól mindent a One...","id":"20250102_vodafone-digi-antenna-hungaria-egyesules-one-magyarorszag-ugyintezes-informaciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590.jpg","index":0,"item":"7282ceab-49b7-45fc-ae75-0ec6a5f0eaa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_vodafone-digi-antenna-hungaria-egyesules-one-magyarorszag-ugyintezes-informaciok","timestamp":"2025. január. 02. 08:51","title":"Véget ért a nagy leállás, One lett a Vodafone-ból és a Digiből – így intézheti az ügyeit ezentúl (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39637abd-82fa-4833-98eb-f569749df866","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igaz, sok minden más drágul január elsejével.","shortLead":"Igaz, sok minden más drágul január elsejével.","id":"20250101_roman-miniszterelnok-tetovalas-AFA-nem-emelkedik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39637abd-82fa-4833-98eb-f569749df866.jpg","index":0,"item":"dd06a76d-0596-4dd3-9717-a8dce8acfcb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_roman-miniszterelnok-tetovalas-AFA-nem-emelkedik","timestamp":"2025. január. 01. 14:56","title":"A román miniszterelnök magára tetováltatta, hogy az áfa nem emelkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e15d904-ea92-4ead-b697-dc37ba9151f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már lezárult a helyszínelés. ","shortLead":"Már lezárult a helyszínelés. ","id":"20250102_Holttest-Kiskunhalas-csatorna-bunteny-halott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e15d904-ea92-4ead-b697-dc37ba9151f0.jpg","index":0,"item":"4ee86c66-30a6-4277-a89d-603a5d70f6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Holttest-Kiskunhalas-csatorna-bunteny-halott","timestamp":"2025. január. 02. 10:09","title":"Holttestet találtak egy csatornában Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e55de5-3aa7-4ef8-b6d9-2de43992ab8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok helyen fűteni sem tudnak.","shortLead":"Sok helyen fűteni sem tudnak.","id":"20250102_Aram-futes-Csongrad-aramszunet-telepulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7e55de5-3aa7-4ef8-b6d9-2de43992ab8d.jpg","index":0,"item":"a5eba2a6-8c1c-424f-aef0-a3bf233a1b00","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Aram-futes-Csongrad-aramszunet-telepulesek","timestamp":"2025. január. 02. 14:01","title":"Megszűnt az áramellátás több csongrádi településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fda3145-95c8-4f14-87c0-c8ab7f4244b5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy friss tanulmány arra figyelmeztet, hogy még a mesterséges intelligencia fejlett modelljei is hajlamosak furcsaságokra, például térdröntgenből következtetni a páciens sörivási szokásaira.","shortLead":"Egy friss tanulmány arra figyelmeztet, hogy még a mesterséges intelligencia fejlett modelljei is hajlamosak...","id":"20250101_shortcut-learning-mesterseges-intelligencia-tevesztes-irrelevans-adatok-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fda3145-95c8-4f14-87c0-c8ab7f4244b5.jpg","index":0,"item":"7cfdf518-e7ca-4717-ac6f-33cb724922ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_shortcut-learning-mesterseges-intelligencia-tevesztes-irrelevans-adatok-hasznalata","timestamp":"2025. január. 01. 12:03","title":"Térdröntgenből meg lehet mondani, hogy ivott-e valaki sört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a41cd2-4f1a-4f90-9c05-c6374c8f996f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már egy alföldi autópálya esetében sem meglepő a kilométerenként 8 milliárd forintos költség.","shortLead":"Már egy alföldi autópálya esetében sem meglepő a kilométerenként 8 milliárd forintos költség.","id":"20250102_utepites-hidepites-dragulas-epitoipar-tularazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a41cd2-4f1a-4f90-9c05-c6374c8f996f.jpg","index":0,"item":"c34435fa-95e5-4163-90f9-bca74ea3822a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_utepites-hidepites-dragulas-epitoipar-tularazas","timestamp":"2025. január. 02. 09:59","title":"Egekbe szöktek az út- és hídépítések árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]