[{"available":true,"c_guid":"91caf774-e48c-437d-891c-b388bc5e2a9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyre több légúti megbetegedés miatt kellett szigorítania a klinikának. ","shortLead":"Az egyre több légúti megbetegedés miatt kellett szigorítania a klinikának. ","id":"20250102_Semmelweis-Egyetem-latogatasi-tilalom-maszkhasznalat-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91caf774-e48c-437d-891c-b388bc5e2a9a.jpg","index":0,"item":"6d8dfbf1-923b-410c-8fbb-6882347f05c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Semmelweis-Egyetem-latogatasi-tilalom-maszkhasznalat-jarvany","timestamp":"2025. január. 02. 17:52","title":"A járványhelyzet miatt kötelező a maszkhasználat és látogatási korlátozásokat vezetnek be a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héttől kampányüzemmódra kapcsol a Tisza Párt.","shortLead":"Jövő héttől kampányüzemmódra kapcsol a Tisza Párt.","id":"20250102_Magyar-Peter-valasztas-Tisza-Fidesz-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"02129a73-d00c-4beb-b181-4bb5d6b1877e","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Magyar-Peter-valasztas-Tisza-Fidesz-Orban","timestamp":"2025. január. 02. 16:28","title":"Magyar Péter szerint már április végén előrehozott parlamenti választásokat tarthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb71220c-e392-4d2d-a818-36fd3d812d05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugdíjrendszert és az egészségügyet érintő kérdésekben nem tudtak megegyezni. ","shortLead":"A nyugdíjrendszert és az egészségügyet érintő kérdésekben nem tudtak megegyezni. ","id":"20250103_Ujabb-sikertelen-koalicios-targyalas-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb71220c-e392-4d2d-a818-36fd3d812d05.jpg","index":0,"item":"799ce37e-adb6-43ed-8237-77825b924701","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_Ujabb-sikertelen-koalicios-targyalas-Ausztriaban","timestamp":"2025. január. 03. 12:03","title":"Kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások Ausztriában, miután a liberálisok kihátráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek pusztításában jeleskedik. Úgy tűnik, ennek még a pénztelenség sem állja útját.","shortLead":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek...","id":"20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d.jpg","index":0,"item":"df829097-7e5a-46ad-b208-87d81f45e134","keywords":null,"link":"/360/20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","timestamp":"2025. január. 03. 09:30","title":"A kultúrpolitikában is elfogytak az Orbán-kormány ötletei, csak rombolás és elvtelenség maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05d9cfd-55cb-48a1-9bf6-a2fae519fefb","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Két sima meccsen dőlt el, kik játsszák január 3-án a döntőt.","shortLead":"Két sima meccsen dőlt el, kik játsszák január 3-án a döntőt.","id":"20250103_Luke-Littler-megismetelte-a-legendas-Phil-Taylor-bravurjat-Van-Gerwennel-jatszik-a-darts-vb-dontojeben-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e05d9cfd-55cb-48a1-9bf6-a2fae519fefb.jpg","index":0,"item":"e5c88fda-f41a-47c2-8792-d5007ffb8ab7","keywords":null,"link":"/sport/20250103_Luke-Littler-megismetelte-a-legendas-Phil-Taylor-bravurjat-Van-Gerwennel-jatszik-a-darts-vb-dontojeben-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 00:28","title":"Luke Littler megismételte a legendás Phil Taylor bravúrját, összejött az álomdöntő a darts-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzet Sportolója 103 éves volt.","shortLead":"A Nemzet Sportolója 103 éves volt.","id":"20250102_meghalt-Keleti-Agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3.jpg","index":0,"item":"045d3625-4eea-4bd4-92d0-8959362b04bb","keywords":null,"link":"/sport/20250102_meghalt-Keleti-Agnes","timestamp":"2025. január. 02. 08:24","title":"Meghalt Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok vizsgálják, hogy lehet-e összefüggés a két eset között. ","shortLead":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok...","id":"20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257.jpg","index":0,"item":"b17988e3-1b44-4e61-8816-3d2db2c77a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","timestamp":"2025. január. 02. 06:37","title":"Tűzijátékok és gáztartályok voltak a vegasi Trump Hotel előtt felrobbant Cybertruckban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ef0f1d-785a-452e-89d0-bbaed909cd61","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Meglehetősen furcsa Mészáros Lőrinc exvejének kartellügye. Amely egyébként Mészáros Ágnes kartellügye is, 2022-ben, a válás előtt még érdekelt volt férje cégében. A szóban forgó közbeszerzést Mészáros Lőrinc érdekeltsége nyerte, a kartellező exvő ajánlata a bírálatig sem jutott. A legfurcsább, hogy az amúgy közbeszerzésbajnok Homlok Zsolt miért pont a válás környékén “buktatta le magát”. Gyanítható, hogy a jogállam kicsavarásával kiosztott NER-büntetésről van szó.","shortLead":"Meglehetősen furcsa Mészáros Lőrinc exvejének kartellügye. Amely egyébként Mészáros Ágnes kartellügye is, 2022-ben...","id":"20250102_homlok-zsolt-rigo-csaba-meszaros-agnes-gvh-kartell-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ef0f1d-785a-452e-89d0-bbaed909cd61.jpg","index":0,"item":"cfb3383a-63ac-4200-8721-9d1898222f97","keywords":null,"link":"/360/20250102_homlok-zsolt-rigo-csaba-meszaros-agnes-gvh-kartell-kozbeszerzes","timestamp":"2025. január. 02. 17:30","title":"A lebukás idején Mészáros Lőrinc lánya is érdekelt volt exférje \"brutális\" kartellezésért megbírságolt cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]