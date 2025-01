Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Mráz Ágoston szerint biztosan nem lesz előrehozott választás, Magyar Péter már reagált is
A Nézőpont Intézet igazgatója Brüsszelt is megidézte posztjában, ami Magyar Péter szerint „zagyvaság".

Az első pillanatban szívinfarktusnak tűnt, de aztán kiderült, hogy összetört egy nő szíve, mert túl sok wasabit evett
Bár a japánok kedvelt vízitormája, a wasabi (vaszabi) közismerten csípős, azért egy olyan mellékhatására, amit egy izraeli nő akaratán kívül is megtapasztalt pár éve, nemigen gondolnánk. De úgy is fogalmazhatnánk: ha túl sok wasabit eszel, összetörhet a szíved. Ráesett egy kenyai falura egy űrrakéta darabja
A kenyai Mukukuban december 30-án ért földet egy rakétaalkatrész, aminek eredtileg el kellett volna égnie a légkörben. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. Már vizsgálják, hogy kihez tartozik. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. Az M1-es egyik hídjának hajtott egy teherautó, még mindig 10 kilométeres a sor
Egy teherautó gémje ütközött a hídnak. ","shortLead":"Egy teherautó gémje ütközött a hídnak. Több mint 500 kisállat pusztult el, miután kigyulladt egy dallasi bevásárlóközpont
Tűz ütött ki egy dallasi bevásárlóközpontban helyi idő szerint pénteken, több mint ötszáz állat elpusztult – írta közleményében Texas szövetségi állam dallasi tűzoltósága. Meghalt Wayne Osmond
Gyászol az Osmond Brothers. David Finchert megkeresték, rendezne-e Harry Potter-filmet
Ilyen lett volna a Potter-univerzum, ha beengedik a Harcosok klubja rendezőjét.