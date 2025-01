Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"658c9fef-6038-4dcb-b3af-df00247b39e2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összesen 19-en vehetik át a leköszönő amerikai elnöktől a Presidential Medal of Freedom kitüntetést.","shortLead":"Összesen 19-en vehetik át a leköszönő amerikai elnöktől a Presidential Medal of Freedom kitüntetést.","id":"20250104_biden-elnoki-szabadsag-erdemrend-soros-messi-bono","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/658c9fef-6038-4dcb-b3af-df00247b39e2.jpg","index":0,"item":"32542ba4-8093-4cf1-ab40-f86727a5a3f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_biden-elnoki-szabadsag-erdemrend-soros-messi-bono","timestamp":"2025. január. 04. 13:14","title":"Soros György, Messi és a U2 énekese is kitüntetést kap Joe Bidentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával, míg Robert Fico egy vietnami luxushotelben múlatja idejét. A kettő közti hasonlóság az, hogy hivatalosan egyiket sem kommunikálták, Orbán téli nyaralását viszont nem is cáfolták.","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával...","id":"20250104_orban-viktor-indiaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"e6acfdc7-d4b7-40cd-b41e-e78cee5720e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_orban-viktor-indiaban","timestamp":"2025. január. 04. 13:00","title":"Dél-Indiában kapták lencsevégre Orbán Viktort, magánúton lehet ott családjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e49f4f-4ba0-41c9-8f39-b39468678113","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor jelenleg családjával és ötfős kíséretével az indiai Kocsínban tartózkodik. A nyilvánosság szinte semmit nem tud az út részleteiről, de megpróbáltuk kiszámolni, mennyibe kerülhet egy ilyen téli vakáció.","shortLead":"Orbán Viktor jelenleg családjával és ötfős kíséretével az indiai Kocsínban tartózkodik. A nyilvánosság szinte semmit...","id":"20250105_orban-viktor-india-ajurveda-kocsin-koltseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13e49f4f-4ba0-41c9-8f39-b39468678113.jpg","index":0,"item":"69cf1429-3f57-412a-a162-a2767f8208b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_orban-viktor-india-ajurveda-kocsin-koltseg-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 18:47","title":"Mennyit költhet el Orbán Viktor az indiai családi útra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692f60c3-ef8a-41c1-bc7a-408ad2f1f9e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Invazív kezelés helyett például mágneses stimuláció némíthatja el a hallucináció közben hallott fantomhangokat.","shortLead":"Invazív kezelés helyett például mágneses stimuláció némíthatja el a hallucináció közben hallott fantomhangokat.","id":"20250105_hvg-hallucinacio-skizofrenia-hallas-fantomhangok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692f60c3-ef8a-41c1-bc7a-408ad2f1f9e7.jpg","index":0,"item":"1188ddd7-b9f2-4924-bbc6-13407d30ebc1","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-hallucinacio-skizofrenia-hallas-fantomhangok","timestamp":"2025. január. 05. 10:45","title":"Változást hozhat a skizofrénia kezelésében, amire most rájöttek kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed24ebf-2ae0-4094-a135-51580ea5193e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elpusztíthatatlan – üzeni az egyik legismertebb szatirikus lap címoldala. ","shortLead":"Elpusztíthatatlan – üzeni az egyik legismertebb szatirikus lap címoldala. ","id":"20250106_Charlie-Hebdo-terrortamadas-10-ev-evfordulo-kulonkiadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed24ebf-2ae0-4094-a135-51580ea5193e.jpg","index":0,"item":"99cafc83-418f-4734-882c-cbf1fb982d63","keywords":null,"link":"/kultura/20250106_Charlie-Hebdo-terrortamadas-10-ev-evfordulo-kulonkiadas","timestamp":"2025. január. 06. 10:52","title":"Különkiadással jelentkezik a Charlie Hebdo a terrortámadás 10. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f53270-8575-4c27-b488-e99cfa7dcad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Etihad légitársaság gépe épp az Egyesült Arab Emírségek felé indult volna el, amikor a futómű felől füst szállt fel.","shortLead":"Az Etihad légitársaság gépe épp az Egyesült Arab Emírségek felé indult volna el, amikor a futómű felől füst szállt fel.","id":"20250105_boeing-787-9-dreamliner-futomu-tuz-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28f53270-8575-4c27-b488-e99cfa7dcad1.jpg","index":0,"item":"db50bbab-7d48-4f53-8df6-903e8456fccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_boeing-787-9-dreamliner-futomu-tuz-baleset","timestamp":"2025. január. 05. 15:31","title":"Kigyulladt egy Boeing futóműve felszállás közben Melbourne-ben, tűzoltók oltották el a lángokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Le Havre kikötőjében talált két tonnányi kábítószer kapcsán két embert le is tartóztattak.","shortLead":"A Le Havre kikötőjében talált két tonnányi kábítószer kapcsán két embert le is tartóztattak.","id":"20250104_52-milliard-forint-erteku-kokaint-foglalt-le-a-francia-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b.jpg","index":0,"item":"b69134f7-e534-45bc-8011-5e896f9ecb30","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_52-milliard-forint-erteku-kokaint-foglalt-le-a-francia-rendorseg","timestamp":"2025. január. 04. 15:59","title":"52 milliárd forint értékű kokaint foglalt le a francia rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c02252-08e5-4384-8619-b717edbf5bd9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a japánok kedvelt vízitormája, a wasabi (vaszabi) közismerten csípős, azért egy olyan mellékhatására, amit egy izraeli nő akaratán kívül is megtapasztalt pár éve, nemigen gondolnánk. De úgy is fogalmazhatnánk: ha túl sok wasabit eszel, összetörhet a szíved.","shortLead":"Bár a japánok kedvelt vízitormája, a wasabi (vaszabi) közismerten csípős, azért egy olyan mellékhatására, amit...","id":"20250104_osszetort-sziv-szindroma-tul-sok-wasabi-vaszabi-japan-torma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84c02252-08e5-4384-8619-b717edbf5bd9.jpg","index":0,"item":"6084efa9-ea9e-47dd-b09b-fd401ffe6331","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_osszetort-sziv-szindroma-tul-sok-wasabi-vaszabi-japan-torma","timestamp":"2025. január. 04. 14:03","title":"Az első pillanatban szívinfarktusnak tűnt, de aztán kiderült, hogy összetört egy nő szíve, mert túl sok wasabit evett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]