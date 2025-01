„Rosszul vagyok, nem bírom!”

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával, míg Robert Fico egy vietnami luxushotelben múlatja idejét. A kettő közti hasonlóság az, hogy hivatalosan egyiket sem kommunikálták, Orbán téli nyaralását viszont nem is cáfolták.","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával...","id":"20250104_orban-viktor-indiaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"e6acfdc7-d4b7-40cd-b41e-e78cee5720e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_orban-viktor-indiaban","timestamp":"2025. január. 04. 13:00","title":"Dél-Indiában kapták lencsevégre Orbán Viktort, magánúton lehet ott családjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három megyére ki is adták a figyelmeztetést.","shortLead":"Három megyére ki is adták a figyelmeztetést.","id":"20250104_Onoseso-vasarnap-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc.jpg","index":0,"item":"5b5b069e-22b0-4e28-8cae-335bbdd7d9b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_Onoseso-vasarnap-idojaras","timestamp":"2025. január. 04. 18:10","title":"Ónoseső miatt lehetnek korcsolyapályák az utak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a996467f-b596-4df7-b78d-288be5434196","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újraindultak a tárgyalások, de egyelőre nem történt komolyabb előrelépés. ","shortLead":"Újraindultak a tárgyalások, de egyelőre nem történt komolyabb előrelépés. ","id":"20250106_A-Hamasz-34-tusz-engedne-el-ha-letrejonne-a-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a996467f-b596-4df7-b78d-288be5434196.jpg","index":0,"item":"b9f42246-9b9b-4e94-a402-2e64c83b284e","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_A-Hamasz-34-tusz-engedne-el-ha-letrejonne-a-tuzszunet","timestamp":"2025. január. 06. 06:17","title":"A Hamász 34 túszt engedne el, ha létrejönne a tűzszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh paternalizmustól megszabadult Szlovákia bebizonyította, annak ellenére képes az önálló létre, hogy Csehország továbbra is stabilabb és fejlettebb állam. A két nép kapcsolata a szakítás óta is szoros, most Robert Fico barátkozása Vlagyimir Putyinnal éket ver közéjük. ","shortLead":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh...","id":"20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191.jpg","index":0,"item":"6159f8eb-0101-404b-b51d-0574077520e2","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. január. 05. 11:00","title":"A csehek és a szlovákok nem bánták meg országaik válását, amelyben ritka kivételként mindkét fél jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78546b7-e3a5-4c6f-9fdf-d42350a67435","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Ahány ország, annyiféle babona hoz jó szerencsét, pénzt, erőt az új esztendőben. HVG-ténytár.","shortLead":"Ahány ország, annyiféle babona hoz jó szerencsét, pénzt, erőt az új esztendőben. HVG-ténytár.","id":"20250104_hvg-ujev-ujevkoszonto-szokasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e78546b7-e3a5-4c6f-9fdf-d42350a67435.jpg","index":0,"item":"c964e851-92b0-465a-9273-a3949c09d803","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-ujev-ujevkoszonto-szokasok","timestamp":"2025. január. 04. 11:00","title":"Ahány táj, annyi szokás: újév-köszöntő hiedelmek a világban a szőlőszemtől a kristálygömbig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motoros riksa szigorú átvilágításon esett át, mielőtt beleült a miniszterelnök, aki városnézéssel tölti az idejét Indiában, a szállása pedig ötcsillagos hotelben van.","shortLead":"A motoros riksa szigorú átvilágításon esett át, mielőtt beleült a miniszterelnök, aki városnézéssel tölti az idejét...","id":"20250105_Ujabb-reszletek-Orban-rejtelyes-indiai-utjarol-tuktuk-konvoj-vitte-a-luxusszallodaba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"c66d5be4-396b-4326-a062-e14c39d0eb92","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Ujabb-reszletek-Orban-rejtelyes-indiai-utjarol-tuktuk-konvoj-vitte-a-luxusszallodaba-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 15:19","title":"Újabb részletek Orbán rejtélyes indiai útjáról: tuktuk-konvoj vitte a luxusszállodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d92a2c-7472-47a6-a494-5cb34576bff2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az egyik rendőr testkamerás felvételét tették közzé.","shortLead":"Az egyik rendőr testkamerás felvételét tették közzé.","id":"20250104_Video-rendorsegi-sokkoloval-tepertek-le-az-amerikaiak-olimpiai-sprinteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d92a2c-7472-47a6-a494-5cb34576bff2.jpg","index":0,"item":"386565b4-7b96-4107-9fef-36ea20765071","keywords":null,"link":"/sport/20250104_Video-rendorsegi-sokkoloval-tepertek-le-az-amerikaiak-olimpiai-sprinteret","timestamp":"2025. január. 04. 16:16","title":"Videó: rendőrségi sokkolóval vitték földre az amerikaiak olimpiai sprinterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d531825a-632d-449f-945d-4545826dc457","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Hold elfedi a Szaturnuszt. Este hattól érdemes kémlelni az eget. ","shortLead":"A Hold elfedi a Szaturnuszt. Este hattól érdemes kémlelni az eget. ","id":"20250104_csillagaszati-esemeny-szaturnusz-hold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d531825a-632d-449f-945d-4545826dc457.jpg","index":0,"item":"4dfe8698-5494-4c7b-87b6-9ba9965110a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_csillagaszati-esemeny-szaturnusz-hold","timestamp":"2025. január. 04. 14:43","title":"Különleges csillagászati eseményt lehet szombat este látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]