[{"available":true,"c_guid":"795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier, uniós szóvivő szerint viszont Musknak jogában áll, hogy kifejtse a nézeteit.","shortLead":"A norvég és a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a francia elnök is bírálta az amerikai techmilliárdost. Thomas Regnier...","id":"20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795cad79-d3a6-48ca-ac5e-843d277e979a.jpg","index":0,"item":"b077c323-38d5-4b83-b133-368ad93fcc62","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_macron-elon-musk-valasztasok-beavatkozas","timestamp":"2025. január. 06. 19:01","title":"Macron is beleszállt Elon Muskba, azzal vádolja, közvetlenül beavatkozik választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d68473-58f1-45cc-86b8-8470c1bd5b48","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"„Az ember csak akkor veszi észre, hogy nem kapott levegőt, amikor felbukkan a víz alól” – mondja Laczó Adrienn volt bíró, aki januártól egy ügyvédi irodában dolgozik tovább. A Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának egykori tanácselnöke szerint a bírák közül egyre többen érzik, hogy olyan nyomás nehezedik rájuk, ami nem megengedhető. Hogyan nyilvánul meg ez a nyomás, és volt-e bármilyen hatása a bírák kiállásának? Miért volt szerinte mélyen sértő az új OBT-elnök nyilatkozata a „zavaró hangokról”? HVG-portré. ","shortLead":"„Az ember csak akkor veszi észre, hogy nem kapott levegőt, amikor felbukkan a víz alól” – mondja Laczó Adrienn volt...","id":"20250107_Laczo-Adrienn-lemondott-biro-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d68473-58f1-45cc-86b8-8470c1bd5b48.jpg","index":0,"item":"0f2a02e7-7952-4849-b7bf-86c805be384a","keywords":null,"link":"/360/20250107_Laczo-Adrienn-lemondott-biro-portre","timestamp":"2025. január. 07. 09:30","title":"Laczó Adrienn, lemondott bíró: Dermesztő hatás nyomja rá a bélyegét az egész bírói szervezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d777ed-bd8a-46e1-a430-9d34a3de9aca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel négyezer forintnak megfelelő összeg a behajtási díj naponta. ","shortLead":"Közel négyezer forintnak megfelelő összeg a behajtási díj naponta. ","id":"20250106_Elsokent-az-USA-ban-New-Yorkban-is-bevezettek-a-dugodijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29d777ed-bd8a-46e1-a430-9d34a3de9aca.jpg","index":0,"item":"880d5b48-58e1-4cc1-8527-4c52fa98cc8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_Elsokent-az-USA-ban-New-Yorkban-is-bevezettek-a-dugodijat","timestamp":"2025. január. 06. 08:05","title":"Elsőként az USA-ban, New Yorkban is bevezették a dugódíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba4ac18-4bc6-4885-b549-982053de1f6b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fivérek egy boltban szemelték ki áldozatukat, majd a saját otthonában törtek rá.","shortLead":"A fivérek egy boltban szemelték ki áldozatukat, majd a saját otthonában törtek rá.","id":"20250107_ugyeszseg-vademeles-eletveszelyt-okozo-testi-sertes-rablas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aba4ac18-4bc6-4885-b549-982053de1f6b.jpg","index":0,"item":"b4e9a9dd-142d-4bc8-a2bb-aa8dc726e162","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_ugyeszseg-vademeles-eletveszelyt-okozo-testi-sertes-rablas","timestamp":"2025. január. 07. 10:11","title":"Félholtra vert egy 85 éves férfit egy kiskunhalasi testvérpár, négyszázezret zsákmányoltak tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a462774-b7ae-4605-8435-01b0f134684a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volvo testvérmárkájaként jegyzett Lynk & Co egy vadonatúj plugin hibrid divatterepjáróval rukkolt elő.","shortLead":"A Volvo testvérmárkájaként jegyzett Lynk & Co egy vadonatúj plugin hibrid divatterepjáróval rukkolt elő.","id":"20250107_857-loerovel-es-gigantikus-6K-kijelzokkel-sokkol-a-legujabb-suv-lynk-co-900-volvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a462774-b7ae-4605-8435-01b0f134684a.jpg","index":0,"item":"d7eb140b-e072-4743-a8b7-540ea5dcf519","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_857-loerovel-es-gigantikus-6K-kijelzokkel-sokkol-a-legujabb-suv-lynk-co-900-volvo","timestamp":"2025. január. 07. 07:59","title":"857 lóerővel és gigantikus 6K kijelzőkkel sokkol a legújabb SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes szerint kutyái senkinek nem ártanak, csak ráugranak az emberekre és megpuszilják őket. ","shortLead":"Az énekes szerint kutyái senkinek nem ártanak, csak ráugranak az emberekre és megpuszilják őket. ","id":"20250106_Nagy-Fero-per-kutyak-pulik-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759.jpg","index":0,"item":"6b599474-0092-45ba-b588-94f0ed88f2d0","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Nagy-Fero-per-kutyak-pulik-birsag","timestamp":"2025. január. 06. 16:47","title":"Beperelték Nagy Ferót, mert a kutyája ráugrott valakire az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322937cd-228d-4c49-9691-ae349a15bf48","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, kik voltak a támadók, a Hamász nem vállalta magára az akciót.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, kik voltak a támadók, a Hamász nem vállalta magára az akciót.","id":"20250106_ciszjordania-busz-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322937cd-228d-4c49-9691-ae349a15bf48.jpg","index":0,"item":"c10c7b3e-4e8a-43ed-9ea3-2b72937c166c","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_ciszjordania-busz-tamadas","timestamp":"2025. január. 06. 13:53","title":"Buszra nyitottak tüzet fegyveresek Ciszjordániában, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh paternalizmustól megszabadult Szlovákia bebizonyította, annak ellenére képes az önálló létre, hogy Csehország továbbra is stabilabb és fejlettebb állam. A két nép kapcsolata a szakítás óta is szoros, most Robert Fico barátkozása Vlagyimir Putyinnal éket ver közéjük. ","shortLead":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh...","id":"20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191.jpg","index":0,"item":"6159f8eb-0101-404b-b51d-0574077520e2","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. január. 05. 11:00","title":"A csehek és a szlovákok nem bánták meg országaik válását, amelyben ritka kivételként mindkét fél jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]