[{"available":true,"c_guid":"2da2cb1f-9e73-4193-b656-9f9e8574b92c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Jun Szogjol ellen lázadás címén kiadott letartóztatási parancs hatálya hétfőn éjfélkor lejár.","shortLead":"A Jun Szogjol ellen lázadás címén kiadott letartóztatási parancs hatálya hétfőn éjfélkor lejár.","id":"20250105_Del-Koreaban-sok-ezer-tunteto-surgette-a-felfuggesztett-elnok-letartoztatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da2cb1f-9e73-4193-b656-9f9e8574b92c.jpg","index":0,"item":"fe74f80b-146f-4126-aca2-93612fd2d15b","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Del-Koreaban-sok-ezer-tunteto-surgette-a-felfuggesztett-elnok-letartoztatasat","timestamp":"2025. január. 05. 11:15","title":"Dél-Koreában sok ezer tüntető sürgette a felfüggesztett elnök letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több millió forintos szállásdíjak és tízmillió forint fölötti magánrepülő-költségek szerepelnek Nagy Márton külföldi útjainak díjai között. A nemzetgazdasági miniszter lehajolt az apróért is, a diplomaták 40 eurós kiküldetési napidíját is lelkiismeretesen felvette.","shortLead":"Több millió forintos szállásdíjak és tízmillió forint fölötti magánrepülő-költségek szerepelnek Nagy Márton külföldi...","id":"20250107_Nagy-Marton-utazas-koltsegek-repules-szallas-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"a9552394-c7b3-4192-8aa3-6d788b4f32a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_Nagy-Marton-utazas-koltsegek-repules-szallas-ngm","timestamp":"2025. január. 07. 08:00","title":"Magánrepülő Svájcba 15 millió forintért, szállás Párizsban 3,4 millióért - közzétették Nagy Márton utazásainak költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f91a8e1-63b1-4918-baeb-d89fe9e824e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A világ negyedik legnépesebb állama a csatlakozással a Globális Dél érdekeit szolgálná.","shortLead":"A világ negyedik legnépesebb állama a csatlakozással a Globális Dél érdekeit szolgálná.","id":"20250106_Indonezia-csatlakozik-a-BRICS-hez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f91a8e1-63b1-4918-baeb-d89fe9e824e3.jpg","index":0,"item":"52f39084-a940-4660-a029-2bae5f695db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Indonezia-csatlakozik-a-BRICS-hez","timestamp":"2025. január. 06. 21:51","title":"Indonézia csatlakozik a BRICS-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes szerint kutyái senkinek nem ártanak, csak ráugranak az emberekre és megpuszilják őket. ","shortLead":"Az énekes szerint kutyái senkinek nem ártanak, csak ráugranak az emberekre és megpuszilják őket. ","id":"20250106_Nagy-Fero-per-kutyak-pulik-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759.jpg","index":0,"item":"6b599474-0092-45ba-b588-94f0ed88f2d0","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Nagy-Fero-per-kutyak-pulik-birsag","timestamp":"2025. január. 06. 16:47","title":"Beperelték Nagy Ferót, mert a kutyája ráugrott valakire az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe1b7f-a875-4906-9e0c-c773c0e5e1cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ulysse Ellian szerint a nagykövetség azt írta neki, hogy az apja vére által iráni állampolgár és ezért vonatkoznak rá az iszlám köztársaság törvényei.","shortLead":"Ulysse Ellian szerint a nagykövetség azt írta neki, hogy az apja vére által iráni állampolgár és ezért vonatkoznak rá...","id":"20250106_iran-fenyegetes-holland-parlamenti-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8fe1b7f-a875-4906-9e0c-c773c0e5e1cd.jpg","index":0,"item":"3ecf5f2d-d3ae-4333-a549-30ff539f967a","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_iran-fenyegetes-holland-parlamenti-kepviselo","timestamp":"2025. január. 06. 16:18","title":"Irán megfenyegetett egy holland parlamenti képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet. Ez a klasszikus mese nem csupán egy szórakoztató történet, hanem egy időtlen tanulság is, amit máig előszeretettel hangoztatunk, ha az öngondoskodásról, azaz a jövőre való felkészülésről van szó.","shortLead":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet...","id":"20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a.jpg","index":0,"item":"9783fa31-a247-4262-ba56-bf0ca4032b8c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","timestamp":"2025. január. 06. 19:30","title":"A magyarok nem számítanak semmi jóra a jövőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy állatmentő szervezet adatai szerint a katasztrófa óta legalább 61 emlős pusztult el, amelyek közül 32 állat halála valószínűleg az olajszennyezésnek köszönhető.","shortLead":"Egy állatmentő szervezet adatai szerint a katasztrófa óta legalább 61 emlős pusztult el, amelyek közül 32 állat halála...","id":"20250106_30-halott-delfin-olajszennyezes-okologiai-ktasztrofa-oroszorszag-olajszivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9.jpg","index":0,"item":"db8d2bba-fe66-40b8-bce7-635a8c9f75ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_30-halott-delfin-olajszennyezes-okologiai-ktasztrofa-oroszorszag-olajszivargas","timestamp":"2025. január. 06. 15:11","title":"Több mint 30 delfin pusztult el az oroszországi olajszennyezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno a Kínai Népköztársaságot. Ami igaz. Csakhogy 1949-ben, amikor ez történt, az ország vezetőjét Rákosi Mátyásnak hívták. Neki pedig ritkán szokott bárki történelmi távlatban főt hajtani, végképp a Fidesz közeléből.","shortLead":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno...","id":"20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671.jpg","index":0,"item":"81fc1552-5ce1-4331-94c4-950afb2a86a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","timestamp":"2025. január. 06. 12:34","title":"A Kínai Kommunista Párt múzeumát méltatta a Századvég politikai elemzési igazgatója Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]