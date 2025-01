Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Alapítvány igazgatója az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: mind a nemzetközi, mind a magyar szabályok szerint jogsértő, a legtöbb esetben büntetendő is azoknak az adatoknak az engedély nélküli nyilvánosságra hozatala, amelyek most a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter kapcsán Pressmanék döntése nyomán napvilágra kerültek. Ezért Rogánnak azt javasolja, hogy minimálisan is több százezer dollárnak megfelelő összegre perelje be a távozó amerikai nagykövetet az illetékes bírói fórum előtt.

Lomnici szerint a személyes adatok nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárulására van szükség, amelynek az általános adatvédelmi rendelet szerinti definíció szerint megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia, önkéntesnek kell lennie és az érintett akaratának konkrét, egyértelmű, nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján történő kinyilvánításának kell lennie.

Washingtonban is pontosan tudják, ki az a Tóni A magyar kormány is áldozatául esett a távozó Biden-adminisztráció alig leplezett tisztogatásának, és ezzel próbára tette Trump és Orbán barátságát. Arról a szankciós listáról ugyanis nem könnyű lekerülni, amelyre az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma korrupció miatt feltette Rogán Antalt.

Néhány napja ifj. Lomnici Zoltán a Kossuth rádióban azt fejtegette, hogy Magyar Péter a köznyugalmat és a közbiztonságot akarja aláásni azzal, hogy a közösségi médiában összeszólalkozott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, és ehhez a szerb diktátor, Szlobodan Milosevics megbuktatásának módszertanáról könyvet író Szrgya Popovics munkásságát használja fel.