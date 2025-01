Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","id":"20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386.jpg","index":0,"item":"89a36646-c96d-49a4-a932-acde6666ce99","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 08. 07:09","title":"Trudeau: Annyi esélye sincs, mint egy hólabdának a pokolban, hogy Kanada az Egyesült Államok része legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kutatók átnéztek néhány korábbi vizsgálatot, hogy átfogó képet kapjanak a magas vízbevitel jótékony hatásairól – az eredmény pedig nem maradt el. ","shortLead":"Kutatók átnéztek néhány korábbi vizsgálatot, hogy átfogó képet kapjanak a magas vízbevitel jótékony hatásairól –...","id":"20250107_rendszeres-vizfogyasztas-elonyok-egeszseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20ccb4db-1753-425b-9be5-79076fbd83a5.jpg","index":0,"item":"d134fc21-36b0-4f86-b745-a9383c3d3318","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_rendszeres-vizfogyasztas-elonyok-egeszseg-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 07. 20:03","title":"Kiderült: ilyen előnyökkel járhat, ha pár pohárral több vizet iszik minden nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dbb6e7-dc8a-4908-ba2c-688b4f2e1c47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éjszaka, lefekvéskor hallható, nyugtalanító, ritmikus dobogás legtöbbször teljesen természetes okra vezethető vissza, de vannak esetek, amikor nem árt alaposabban kivizsgáltatnunk magunkat.","shortLead":"Az éjszaka, lefekvéskor hallható, nyugtalanító, ritmikus dobogás legtöbbször teljesen természetes okra vezethető...","id":"20250107_fulzugas-fekve-oka-kezelese-szivveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5dbb6e7-dc8a-4908-ba2c-688b4f2e1c47.jpg","index":0,"item":"9a517fc1-4baa-4e62-ab7a-934be1a917bb","keywords":null,"link":"/elet/20250107_fulzugas-fekve-oka-kezelese-szivveres","timestamp":"2025. január. 07. 05:50","title":"Kell-e aggódnunk, ha halljuk a saját szívdobogásunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff24dbfb-53eb-41c7-97b0-8ea5780e704f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 47 éves forgatókönyvíró-rendező az eddigi információk alapján múlt héten öngyilkos lett.","shortLead":"A 47 éves forgatókönyvíró-rendező az eddigi információk alapján múlt héten öngyilkos lett.","id":"20250107_Megszolalt-ferje-halala-kapcsan-Aubrey-Plaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff24dbfb-53eb-41c7-97b0-8ea5780e704f.jpg","index":0,"item":"6a6b8c18-8ce6-473c-b81b-051a6547fe1e","keywords":null,"link":"/elet/20250107_Megszolalt-ferje-halala-kapcsan-Aubrey-Plaza","timestamp":"2025. január. 07. 13:28","title":"Aubrey Plaza elképzelhetetlen tragédiának nevezte férje, Jeff Baena halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter és Sulyok Tamás összeszólalkozásából vezette le a veszélyt ifj. Lomnici Zoltán.","shortLead":"Magyar Péter és Sulyok Tamás összeszólalkozásából vezette le a veszélyt ifj. Lomnici Zoltán.","id":"20250106_milosevics-popovics-lomnici-magyar-sulyok-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9.jpg","index":0,"item":"c7bf86d3-5c22-46b0-acdd-1fe37ddd8243","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_milosevics-popovics-lomnici-magyar-sulyok-propaganda","timestamp":"2025. január. 06. 10:54","title":"Ismét a Milosevicset megbuktató Szrgya Popovics forradalmi kézikönyvével rettegtet a kormányzati kommunikáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b6687b-c888-4b14-9c9b-f625e6d3ede8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Sok vállalat a profitja csökkentésével próbálja megoldani, hogy ne kelljen túlságosan emelnie az árakat, de a költségeik egyre nőnek és most már aggasztóan nagy áremelkedést várnak 2025 elejére. Úgyhogy az év eleji átárazásokat érdemes figyelni, hogy okosabbak legyünk – mutatta be az MNB.","shortLead":"Sok vállalat a profitja csökkentésével próbálja megoldani, hogy ne kelljen túlságosan emelnie az árakat, de...","id":"20250107_mnb-inflacio-profit-arak-dragulas-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1b6687b-c888-4b14-9c9b-f625e6d3ede8.jpg","index":0,"item":"bac16847-5059-4fbe-aab4-8510bf1c5972","keywords":null,"link":"/kkv/20250107_mnb-inflacio-profit-arak-dragulas-inflacio","timestamp":"2025. január. 07. 05:36","title":"A cégek költségei újra nőni kezdtek - meddig úszhatjuk meg, hogy az áraikba is beépítsék ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f593eb7-a1b1-452d-a410-e5f8d8c9dc45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fertőzött személy olyanokkal került kapcsolatba, akik nemrég Közép-Afrikában jártak.","shortLead":"A fertőzött személy olyanokkal került kapcsolatba, akik nemrég Közép-Afrikában jártak.","id":"20250107_majomhimlo-mpox-uj-varians-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f593eb7-a1b1-452d-a410-e5f8d8c9dc45.jpg","index":0,"item":"99e6ce92-b9df-40c9-8971-fdf32ea2ac23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_majomhimlo-mpox-uj-varians-franciaorszag","timestamp":"2025. január. 07. 09:35","title":"Franciaországban is megjelent a majomhimlő fertőzőbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Simona Brambilla nővér az első női prefektus a Vatikánban. Korábban még soha nem neveztek ki nőt a katolikus egyház központi irányító szerve fontos hivatalának élére.","shortLead":"Simona Brambilla nővér az első női prefektus a Vatikánban. Korábban még soha nem neveztek ki nőt a katolikus egyház...","id":"20250106_Ferenc-papa-kinevezte-az-elso-not-egy-fontos-vatikani-hivatal-elere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"0cb6ffb1-654b-4a5d-a045-1c54bd9e29dd","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Ferenc-papa-kinevezte-az-elso-not-egy-fontos-vatikani-hivatal-elere","timestamp":"2025. január. 06. 19:06","title":"Történelmi lépés a Vatikánban: Ferenc pápa először nevezett ki nőt a legfelsőbb vatikáni hivatal egyik vezetőjévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]