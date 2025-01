Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Főleg a gyengélkedő forint miatt volt drágulás. ","shortLead":"Főleg a gyengélkedő forint miatt volt drágulás. ","id":"20250109_Dragabbak-lettek-a-hasznalt-autok-megis-tobben-keresik-oket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c.jpg","index":0,"item":"64237bd4-d6c4-451b-931b-0c4fa76de1e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Dragabbak-lettek-a-hasznalt-autok-megis-tobben-keresik-oket","timestamp":"2025. január. 09. 07:54","title":"Drágábbak lettek a használt autók, mégis többen keresik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd5049f-5265-4fb9-8141-fcbbe1e4bf22","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színésznő és producer férje egy ideje már nem is mutatkozott együtt.","shortLead":"A színésznő és producer férje egy ideje már nem is mutatkozott együtt.","id":"20250108_jessica-alba-cash-warren-valas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd5049f-5265-4fb9-8141-fcbbe1e4bf22.jpg","index":0,"item":"afebab36-6e3f-49f2-93e6-0d0e4ed8cddc","keywords":null,"link":"/elet/20250108_jessica-alba-cash-warren-valas","timestamp":"2025. január. 08. 21:01","title":"Jessica Alba tizenhét év után elválik a férjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddc1ba1-f7db-465e-bc60-8c3adaafcf66","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250108_Marabu-Feknyuz-Tuk-tuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dddc1ba1-f7db-465e-bc60-8c3adaafcf66.jpg","index":0,"item":"8544fed9-d314-47cf-8084-1114760a0321","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Marabu-Feknyuz-Tuk-tuk","timestamp":"2025. január. 08. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tuk-tuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb néhány hétig hatályos kisstílű és megalapozatlan bosszúról” van szó.","shortLead":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb...","id":"20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626.jpg","index":0,"item":"18b9858a-d66c-4a29-905d-639964d87134","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:08","title":"Itt a kormány válasza Rogán szankciós listára kerülésére: pitiáner bosszú, de majd az új elnök leveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De ami késik, nem múlik – közölte a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"De ami késik, nem múlik – közölte a Tisza Párt elnöke.","id":"20250107_magyar-peter-rogan-antal-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"ac4e8053-f4c6-4cec-a445-41681b81c367","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_magyar-peter-rogan-antal-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:59","title":"Magyar Péter: Rogán Antal felelősségre vonása nem külföldi hatalmak dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3664db16-5b2c-4cc4-b403-d954f3ae53b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Los Angeles környéki tűzvész martaléka lett.","shortLead":"A Los Angeles környéki tűzvész martaléka lett.","id":"20250109_Porig-egett-Paris-Hilton-otthona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3664db16-5b2c-4cc4-b403-d954f3ae53b9.jpg","index":0,"item":"8c8416d2-ed39-4e20-b559-d9c853e7e4b7","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Porig-egett-Paris-Hilton-otthona","timestamp":"2025. január. 09. 08:55","title":"Porig égett Paris Hilton otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ebb86e-32ad-4d8b-b923-e75b2cfbe433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt és leendő amerikai first lady életéről készülő dokumentumfilmet Brett Ratner rendezi.","shortLead":"A volt és leendő amerikai first lady életéről készülő dokumentumfilmet Brett Ratner rendezi.","id":"20250108_Film-keszul-Melania-Trumprol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ebb86e-32ad-4d8b-b923-e75b2cfbe433.jpg","index":0,"item":"986107c5-93f2-443b-963f-c377d28b37a1","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Film-keszul-Melania-Trumprol","timestamp":"2025. január. 08. 13:29","title":"Film készül Melania Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","shortLead":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","id":"20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549.jpg","index":0,"item":"2624718e-c495-440a-ae36-d1902aaa1f05","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","timestamp":"2025. január. 08. 05:58","title":"Az iskola bejáratánál állt meg a szíve egy 16 éves lánynak Szarvason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]