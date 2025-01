Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":",,Magyar Péter szerintem hazafi, és ha a korom megengedné, mögé állnék” – írta az újságíró.","shortLead":",,Magyar Péter szerintem hazafi, és ha a korom megengedné, mögé állnék” – írta az újságíró.","id":"20250107_Havas-Henrik-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82.jpg","index":0,"item":"7940dca6-250a-4536-83ba-a1e224e9d7cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Havas-Henrik-Magyar-Peter","timestamp":"2025. január. 07. 11:50","title":"Havas Henrik kijelentette, hogy már Magyar Pétert támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem vár, főleg nem Kossuth-díjat.","shortLead":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem...","id":"20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b.jpg","index":0,"item":"849a1dd0-e45e-4b20-a7ce-964d9d0063c0","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","timestamp":"2025. január. 08. 20:08","title":"Bruti: Fábry Sándor mindig is megnevettetett, csak régen vele röhögtem, most meg rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A WMN magazin olyan nőket szeretne vele elismerni, akik kiemelkedő munkát végeznek a közösségépítés terén.","shortLead":"A WMN magazin olyan nőket szeretne vele elismerni, akik kiemelkedő munkát végeznek a közösségépítés terén.","id":"20250108_Hadas-Kriszta-WMN-dij-kozossegepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc.jpg","index":0,"item":"33a9684a-10c9-4c5a-bdb4-378e184667a3","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Hadas-Kriszta-WMN-dij-kozossegepites","timestamp":"2025. január. 08. 11:28","title":"Díjat alapítottak Hadas Kriszta emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a345e8e-6082-44a8-b00c-5a6273664bbb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang Las Vegasban mutatta be a Blackwell-család tagjait, amihez négy videokártya tartozik. A legizgalmasabb ezek közül egyértelműen az RTX 5070.","shortLead":"Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang Las Vegasban mutatta be a Blackwell-család tagjait, amihez négy videokártya...","id":"20250107_nvidia-grafikus-kartya-videokartya-grafikus-processzor-rtx-5070-rtx-5080-rtx-5090","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a345e8e-6082-44a8-b00c-5a6273664bbb.jpg","index":0,"item":"91e4df3d-5526-41be-8b79-7f93d8a81453","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_nvidia-grafikus-kartya-videokartya-grafikus-processzor-rtx-5070-rtx-5080-rtx-5090","timestamp":"2025. január. 07. 14:03","title":"Itt vannak az Nvidia új videokártyái, csúcsteljesítményt ad alapáron a gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65865552-04bb-472b-a089-77bc00cd3043","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új robotporszívót mutatott be a CES 2025 kiállításon a kínai Roborock, ami egy pluszkarral parkolja el a földön fekvő tárgyakat.","shortLead":"Új robotporszívót mutatott be a CES 2025 kiállításon a kínai Roborock, ami egy pluszkarral parkolja el a földön fekvő...","id":"20250107_roborock-saros-z70-robotporszivo-kar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65865552-04bb-472b-a089-77bc00cd3043.jpg","index":0,"item":"1707fa0c-9bd4-4e81-9355-3476b3149439","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_roborock-saros-z70-robotporszivo-kar-video","timestamp":"2025. január. 07. 10:03","title":"Nemcsak takarít, el is pakol az új kínai robotporszívó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f367158-f072-41ac-b062-a81c5e1d482e","c_author":"Az Év Gondoskodó Munkahelye Díj","category":"brandcontent","description":"Biztosan vannak, akik csodálkozva húzzák fel a szemöldöküket, amikor arról hallanak, hogy vannak olyan munkahelyek, ahova a dolgozók szeretnek bejárni. Vannak olyan munkahelyek is, amelyek odafigyelnek arra, hogy a munkatársaik, kollégáik igenis jól érezzék magukat abban a napi 8 órában, amit ott töltenek.Legújabb podcastunkban arról beszélgetünk, hogy milyen az, amikor egy munkahely gondoskodó.","shortLead":"Biztosan vannak, akik csodálkozva húzzák fel a szemöldöküket, amikor arról hallanak, hogy vannak olyan munkahelyek...","id":"20241210_Gondoskodo-munkahely-Pataki-Timea-podcast-penztari-ongondoskodasert-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f367158-f072-41ac-b062-a81c5e1d482e.jpg","index":0,"item":"7896541f-ca68-4f33-a912-d9e763fc8035","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241210_Gondoskodo-munkahely-Pataki-Timea-podcast-penztari-ongondoskodasert-alapitvany","timestamp":"2025. január. 08. 15:30","title":"Fontos, hogy mindenki jól érezze magát a munkában, de azután is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más hasonló zsarolások esetén általában egy évig árulják az adattolvajok az információkat.","shortLead":"Más hasonló zsarolások esetén általában egy évig árulják az adattolvajok az információkat.","id":"20250107_Tovabb-aruljak-az-ellopott-magyar-katonai-adatokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a.jpg","index":0,"item":"b924ed7a-afc0-406a-803a-061772f63727","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Tovabb-aruljak-az-ellopott-magyar-katonai-adatokat","timestamp":"2025. január. 07. 08:32","title":"Tovább árulják az ellopott magyar katonai adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az utóbbi hónapokban a szinte kizárólag csak védekező ukrán haderő újra támadásba lendült az Oroszországhoz tartozó kurszki térségben. Bár a siker inkább taktikai, mint stratégiai, a mostani ellentámadás is meglepte az orosz hadvezetést, ahogy az augusztusi ukrán betörés is.","shortLead":"Az utóbbi hónapokban a szinte kizárólag csak védekező ukrán haderő újra támadásba lendült az Oroszországhoz tartozó...","id":"20250108_ukranok-kurszk-meglepetes-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"6d2d1a33-5d0e-4a77-aea8-e1c5e0243d94","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_ukranok-kurszk-meglepetes-trump-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 17:30","title":"Trumpra készülnek a Kurszknál másodszor is meglepetést okozó ukránok – de Moszkva is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]