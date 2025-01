Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58081d9c-2705-4a10-8f75-0b307ec5038e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A grúz politikus ugyanarra a szankciós listára került fel tavaly, amin kedd óta már Rogán Antal neve is szerepel. ","shortLead":"A grúz politikus ugyanarra a szankciós listára került fel tavaly, amin kedd óta már Rogán Antal neve is szerepel. ","id":"20250108_Orban-Viktor-Momentum-Gruzia-amerikai-szankcios-lista-Tompos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58081d9c-2705-4a10-8f75-0b307ec5038e.jpg","index":0,"item":"7061a878-004f-411d-b11e-9a7616c98f40","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_Orban-Viktor-Momentum-Gruzia-amerikai-szankcios-lista-Tompos","timestamp":"2025. január. 08. 18:55","title":"Tompos Márton: Orbán megpróbálhatott leszedetni egy grúz politikust az amerikai szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erdélyben várja a fejleményeket.","shortLead":"Erdélyben várja a fejleményeket.","id":"20250109_Elhagyta-az-orszagot-a-Sallai-Nora-autobaleseteben-erintett-BMW-tulajdonosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"70659eda-f24e-42ee-8d7e-a6d1be81f382","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Elhagyta-az-orszagot-a-Sallai-Nora-autobaleseteben-erintett-BMW-tulajdonosa","timestamp":"2025. január. 09. 10:29","title":"Elhagyta az országot a Sallai Nóra autóbalesetében érintett BMW tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex internetszolgáltató is elismerte.","shortLead":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex...","id":"20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"9c1cd4a0-9205-48db-bded-8f41e729f868","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","timestamp":"2025. január. 09. 09:03","title":"Lenullázták egy orosz internetszolgáltató teljes hálózatát az ukrán hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5d43a-a5d4-4bdd-919a-f7bd4984de9c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz vállalással indította el Lázár János az évet: a miniszter bejelentette, hogy júniustól 20 percnél nagyobb késés után visszajár a jegyár fele, buszos rásegítéssel készülnek a nyári főszezonra, és mellékesen azt is elmondta, hogy decemberben a GYSEV-ben még nagyobb tulajdonrészt szerzett a magyar állam, úgyhogy több dunántúli megye teljes hálózatát átadják.","shortLead":"Tíz vállalással indította el Lázár János az évet: a miniszter bejelentette, hogy júniustól 20 percnél nagyobb késés...","id":"20250108_Lazar-Janos-mav-volan-vasut-busz-kozlekedes-keses-jegy-klima-gysev-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0b5d43a-a5d4-4bdd-919a-f7bd4984de9c.jpg","index":0,"item":"6c233a68-47ca-4586-8027-afb78503f73d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Lazar-Janos-mav-volan-vasut-busz-kozlekedes-keses-jegy-klima-gysev-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 11:41","title":"Lázár bejelentette: 20 perc késés után visszajár a vasúti jegyár fele, buszt küldenek nyáron a vonat helyett, ha nincs klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b662baf4-eb41-4ca2-ab2a-aa6494a5fcf5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Noha 2019-ben végül nem vezették be az előkészített szankciókat, már Donald Trump első elnöki ciklusában is gondolkoztak az eszköz bevetésén. Bár a NER prominensei egyértelműen Trump mellett tették le a garast, a WSJ szerint több vitás pont volt a két ország közt, amelyek aligha oldódtak meg mára.","shortLead":"Noha 2019-ben végül nem vezették be az előkészített szankciókat, már Donald Trump első elnöki ciklusában is...","id":"20250108_elozo-Trump-adminisztracio-tervezett-szankciok-Rogan-ellen-Meszaros-Tiborcz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b662baf4-eb41-4ca2-ab2a-aa6494a5fcf5.jpg","index":0,"item":"5e1c8e95-077f-4421-850f-7bdceefeefb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_elozo-Trump-adminisztracio-tervezett-szankciok-Rogan-ellen-Meszaros-Tiborcz-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 16:59","title":"Az előző Trump-adminisztráció idején is tervben voltak a Rogán elleni szankciók, sőt Mészáros és Tiborcz neve is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b562c319-a16e-4a98-8add-87221e10ef61","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyre több konnektoros autót gyártó kínai SAIC-GM-Wuling fontos mérföldkőhöz érkezett.","shortLead":"Az egyre több konnektoros autót gyártó kínai SAIC-GM-Wuling fontos mérföldkőhöz érkezett.","id":"20250108_az-elso-kinai-autogyarto-mely-atlepte-a-30-millios-mennyiseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b562c319-a16e-4a98-8add-87221e10ef61.jpg","index":0,"item":"de8bb0fe-a979-446a-9e9a-5fe4d773e598","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_az-elso-kinai-autogyarto-mely-atlepte-a-30-millios-mennyiseget","timestamp":"2025. január. 08. 06:41","title":"Az első kínai autógyártó, mely átlépte a 30 milliós mennyiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b055e7cd-c58c-4d48-9d54-459c465cf9c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Panorámakivetítővel, 3D HUD-dal, újfajta kormánnyal és BMW X operációs rendszerrel támad a Neue Klasse.","shortLead":"Panorámakivetítővel, 3D HUD-dal, újfajta kormánnyal és BMW X operációs rendszerrel támad a Neue Klasse.","id":"20250108_ime-az-elso-debreceni-bmw-neue-klasse-szuper-muszerfala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b055e7cd-c58c-4d48-9d54-459c465cf9c9.jpg","index":0,"item":"f092d420-b809-47ac-9f73-6219a862bc23","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_ime-az-elso-debreceni-bmw-neue-klasse-szuper-muszerfala","timestamp":"2025. január. 08. 07:59","title":"Íme az első debreceni BMW jövőbe mutató műszerfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vállalat vezetője korábban megígérte, hogy rendet tesz a gyorsétteremlánc háza táján, miután a BBC két évvel ezelőtt több száz visszaélést hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A vállalat vezetője korábban megígérte, hogy rendet tesz a gyorsétteremlánc háza táján, miután a BBC két évvel ezelőtt...","id":"20250108_mcdonalds-brit-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611.jpg","index":0,"item":"61715d22-209c-403d-9e5a-80163fb3442f","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_mcdonalds-brit-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. január. 08. 15:07","title":"29 embert rúgtak ki szexuális zaklatás miatt a McDonald'stól az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]