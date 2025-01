A Mi Hazánknak három szempontból is szerencséje van a tolnai időközi választással. Amikor Potápi Árpád, a térség országgyűlési képviselője tavaly október közepén váratlanul meghalt, bejelentették, hogy Dúró Dórát, a párt egyik legismertebb arcát indítják a megüresedett mandátumért.

Tolna megye 2-es választókerülete két közepes városból, Bonyhádból és Dombóvárból, valamint 56 kistelepülésből áll. A Mi Hazánknak pedig az a szerencséje, hogy Dúró ezek közül az egyikben, Döbröközön nőtt fel. Itt és Dombóváron járta az iskoláit, az édesapja mai napig állatorvosként dolgozik, így van olyan helyi beágyazottsága, ami az indulását indokolja, és van helyismerete is.

Van választék Fazekas István

A másik, a Mi Hazánk szempontjából szerencsés véletlen, hogy nagyon jó terep nekik a körzet egy időközi választásra. Hogy miért, azt a júniusi önkormányzati választás adataiból érthetjük meg. Budapesten és a megyei jogú városokon kívül az önkormányzati választásokon arról is szavaznak, mely párt képviselői kerüljenek a megyei közgyűlésbe. Itt pártlistákra lehet szavazni, a rendszer teljesen arányos, és szinte mindig, mindenhol a Fidesz győz, vagyis kerül többségbe. Ez a 2024-es önkormányzati választáson is így volt, a 19 megyei közgyűlés mindegyikében kormánypárti többség van. De az is látszik, hogy

a legutóbbi, júniusi választáson Tolna megye 2-es körzetének 58 településéből 56-ban második a Mi Hazánk lett, és csak a legnagyobb településen, a durván 17 ezer fős Dombóváron, és a legkisebben, a 41 fős Murgán tudta őket megelőzni a DK. És persze a Fidesz.

A harmadik, a Mi Hazánk számára szerencsés egybeesés, hogy a magyar politikát a 2022-es ellenzéki vereség óta meghatározó egyik legfontosabb trendet – se Fidesz, se összefogás –, egyedül képviselhetik ezen a választáson. Ez pedig azért van, mert a Tisza Párt nem indított jelöltet.

Pedig amikor Potápi Árpád tavaly októberben váratlanul meghalt, és az ő képviselői helyére ki kellett írni a választást, azonnal felmerült, hogy a tolnai időközi lehet az első Fidesz–Tisza-meccs a 2026-os választás előtt. Most azonban úgy tűnik, a január 12-i választásból Fidesz–Mi Hazánk-meccs lett, vagy ha az nem is, Mi Hazánk–DK. Akárhogy is, a magyar szélsőjobboldal nagy sikerre készülhet.

Fazekas István

“A fiatalember a naranccsal… Azt is megszállta az ördög”

“Túl sok a gazdag ember. Hát, ha keresnék egy-másfél millió forintot, nekem is jó lenne az Orbán Viktor!”

Bonyhádon vagyunk, a Szeplőtelen fogantatás temploma előtt, Erikával beszélgetek. Erikának nem ez az igazi neve, de arra kért, azt ne használjam. Azt is kérte, ne áruljam el, hol dolgozik, csak annyit, hogy egy kisvállalkozás alkalmazottja a városban. 60 körüli lehet. Erika az időközi választás várhatóan legnépesebb választói csoportjának a képviselője, ugyanis nem fog elmenni szavazni.

Az időközi választásokon jellemzően alacsony a részvétel, minden bizonnyal különösen igaz lesz ez most vasárnap Tolnában, két okból is. Rohadt hideg lesz, és Magyar Péter külön is felszólította a szimpatizánsait, hogy ne vegyenek részt a választáson. De Erika nem Magyar Péter vagy a hideg miatt nem megy majd szavazni, hanem mert elege van. Elege van abból, hogy a politikusok hazudnak neki, hogy a gazdagok egyre gazdagabbak, ő és a körülötte élők pedig évről évre szegényebbek, és nem hiszi, hogy ezen bárki képes lenne változtatni.

Üres az államkassza, a szarból nem lehet várat építeni.”

Plakáterdő Fazekas István

Ismerőseinek, egy idős házaspárnak nemrég el kellett adniuk a házukat, mert egyiküknek csípőprotézis kellett. “Nem tudott már járni, de azt mondták neki, még egy év, úgyhogy eladták itt Bonyhádon a házat és átköltöztek egy kisebbe, Simontornyára.” A bonyhádi SZTK siralmas állapotban van, ahogy a legközelebbi, szekszárdi kórház is. Nincs anyagi biztonság sem. “Táppénzen is kirúghatnak. Van ez a 4 órás bejelentés, azt se ellenőrzi senki, hogy miután letelt a 4 óra, ott vagy-e még. Az egész azért van, mert az állam nem akar nyugdíjat fizetni.”

Erika kerüli a politikát. Mit gondol Orbán Viktorról? “A fiatalember a naranccsal… Azt is megszállta az ördög” – ezen azért mindketten nevetünk. És Magyar Péterről?

“Nemrég még ugyanonnan cseresznyézett ő is.”

Azt szokta mondani, aki politikára adja a fejét, jó ember nem lehet. Szerinte a politikusok csak meg akarnak gazdagodni. Változást olyan valaki tudna elérni, aki már gazdagon megy bele a politikába, ezért nem a pénz érdekli. De a gazdagoknak jó így, ahogy most van, a szegények pedig tőlük függnek. Gazdagok meg szegények, ezeket a szavakat használja.

A településeken 60 százalékos Fidesz győzelmet várnak el

A használtruha-boltban Lendvai Ildikó szól egy laptopból, valami műsorban kérdezik a Tisza Pártról. Ketten ülnek bent, egy középkorú nő és egy idősebb férfi, a nő az egyik bonyhádi Tisza-sziget tagja. Azt mondja, mindkét helyi szigetben vannak vagy húszan. Ő sem megy szavazni, “Péter” erre kérte. Egyébként sem ismerik ezeket az embereket a plakátokról. “MSZP, a Vona pártja, azt látom, de kik ezek?”

Dúró Dórát ismerik, ő dombóvári. Csibi Krisztinát, a Fidesz jelöltjét is, ő bonyhádi, bár egy ideje már Budapesten él, ahol a Magyarság Háza nevű, “minden magyar összetartozását jelképező intézményt” igazgatta.

Potápi Árpád nem csak a térség országgyűlési képviselője volt, hanem nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. A Magyarság Háza az ő birodalmához tartozott, és mint ilyen, Csibi az ő embere volt. Többek között ezért követheti most a képviselői székben.

A Fideszben olyasvalaki kellett, aki helyi, és köthető Potápihoz. Felmerült a néhai képviselő legközelebbi munkatársának, Vizin Balázsnak a neve is, ő a megyei közgyűlés külsős alelnöke, de végül Csibire esett a választás.

Fazekas István

Potápi örökébe lépni hálátlan feladat. 1998-tól haláláig volt Tolna megye 2-es választókerületének egyéni országgyűlési képviselője, megszakítás nélkül. A körzetében lévő 58 település összes polgármesterét személyesen ismerte. 3,5 százalékponttal több szavazatot kapott a választókerületben 2022-ben, mint a Fidesz országos listája, 62,44 százalékkal nyert zsinórban hetedik alkalommal egyéni mandátumot (ez az ötödik legjobb egyéni fideszes eredmény volt ’22-ben). Potápit ismerték és szerették helyben, ahogy egy korábbi riportunkban a Bonyhádhoz közeli Nagymányok polgármestere fogalmazott: “itt az emberre szavaztak, nem a pártra”. És egy haláleset miatti időközi után felvenni a fonalat egyébként is mindig hálátlan. Arról nem is beszélve, hogy bő egy év múlva kezdődik az egész elölről.

A Fideszben azzal vigasztalhatják magukat, hogy mivel Magyar Péterék nem indulnak, az országos politikában lehet Tolnára mutogatni, hogy tessék, a Tisza nem mer kiállni, a fideszes jelölt pedig tarol a választáson. Még az is elképzelhető, hogy az előrehozott választás gondolatát azért dobta be Magyar, hogy elébe menjen ennek a narratívának. A Tisza egyik legfontosabb feladata ugyanis, hogy kormányzóképességét mutasson, és az, hogy kihagynak egy időközit, nem ezt a képet erősíti. Azzal, hogy azt kommunikálja, készen állnak a megmérettetésre, akár már idén is, ellenpontozza a fideszes üzenetet, ami egyébként az utóbbi hetekben meg is jelent meg a propagandamédiában.

Bejön-e Magyar Péter húzása: lesz idén parlamenti választás, vagy csak 2026-ban, esetleg még később? Előbb csak feltételezés volt, hogy a kormány előrehozná a következő választást, majd Magyar Péter már követelte is ezt Orbántól, sőt, egyből kampányüzemmódot hirdetett. A kormányzat cáfol, de vajon milyen lehetőségei vannak, ha meggondolná magát? És érdeke lenne ilyet tenni?

A kérdés inkább az, mennyivel nyernek a kormánypártok. Potápi 62,44 százalékát nehéz lesz megugrani, ha pedig Csibi becsúszna 50 százalék alá, az már egyértelmű vereség lenne a Fidesznek, ha nem is így kereteznék. Nem bízzák a véletlenre, minden település, amin áthaladunk, tele van plakátolva Csibi arcával. A szlogen:

Hittel. Becsülettel. Folytatjuk!”

Az egész pályás letámadás a közösségi médiában még feltűnőbb. Ott is a “folytatjuk”, és a Potápi-nosztalgia a központi üzenet. Van egy poszt, ami csak annyi, hogy “nekem az a fontos, ami a Tolna vármegyeieknek fontos!”, kék háttéren, egy másik szerint “a legfontosabb cél, hogy folytassuk a korábban megkezdett építkezést”. Alapítottak egy Potápi Árpád alapítványt, a néhai képviselő és Csibi kapcsolata újra és újra előkerül. De a legtöbb poszt az utóbbi időben egy másik sémát követ. Egy polgármester az 58 közül áll a kamera előtt és felolvas egy szöveget arról, hogy mindenki menjen el Csibire szavazni január 12-én. Vincze Kálmán, Grábóc polgármestere például.

Fazekas István

Gyopáros Alpár, fideszes országgyűlési képviselő és a Magyar Falu program lebonyolításáért felelős kormánybiztos állítólag összehívta a baráti polgármestereket egy eligazításra múlt pénteken, ahol elhangzott, hogy minden településen legalább 60 százalékos Fidesz-győzelmet várnak el. Ezt az értesülést nem sikerült független forrásból megerősítenünk, de egybevág azzal, amire korábban elég nyíltan utalt Lázár János, majd Gulyás Gergely is: ahol nem a Fideszre szavaznak, ne nagyon számítsanak támogatásra. És Gyopáros tényleg Tolnában volt aznap, Csibi egyik Facebook-posztja szerint a kormánybiztossal és a polgármesterekkel “a térség ügyeit és fejlesztési lehetőségeit” beszélték át.

Kamu tiszás hirdetésben kampányolnak a DK-nak

A DK jelötje Takács László, megyei közgyűlési képviselő. Egyszer volt már országgyűlési képviselőjelölt, 2010-ben, még az MSZP színeiben. Telefonon értük el, azt mondta, bár ő nem jelentkezett, amikor a DK megkérte, hogy induljon el, kötelességének érezte. Szerinte a DK hajlandó lett volna közös jelöltet állítani, de ezt a többi párt elutasította:

A DK nem tud önmagával összefogni, én sem tudok önmagammal összefogni. Mi szeretnénk, de nincs kivel.”

A választáson öt ellenzéki jelölt indul, Takácson kívül Ágoston Pál a 2RK színeiben, Dúró Dóra, Vilcsek Ernő független jelölt, és Harangozó Gábor, Harangozó Tamás MSZP-s országgyűlési képviselő testvére, aki valamilyen technikai probléma miatt nem tudott az MSZP színeiben indulni, ezért függetlenként szerepel a nyilvántartásban, de az MSZP támogatja. Takács abban nem biztos, hogy elindult volna, ha Tisza is állít jelöltet, bár szerinte akkor is az összefogás lett volna a helyes út.

Fazekas István

Amikor arról kérdezem, mi a DK ajánlata a körzetnek, az egészségügyi szolgáltatások javításáról, a szennyvízelvezetés rendezéséről beszél. A DK teljes parlamenti frakciója lejött kopogtatni Takácsnak, beleértve Gyurcsány Ferencet is, azt mondja, minden támogatást megkapott az országos központtól. Szerinte a minimumelvárás felé az, hogy legyőzze Dúró Dórát, és elérjen legalább 10 százalékot.

Van egy Bonyhádi Demokraták nevű Facebook-oldal, december 18-án állították be a profilképét, azóta csak néhány, nem politikai tartalmú újságcikket osztottak meg rajta, de egy helyi tiszás csoport szerint az oldal egy olyan hirdetést is futtatott, ami kifejezetten a párt szavazóit célozta meg azzal az üzenettel, hogy szavazzanak Takács Lászlóra.

Tiszások, itt az első lépés a kormányváltáshoz: le kell váltanunk a Fideszt a körzetünkben! Mi üthetjük ki az első téglát a NER-ből, ehhez pedig szavazzunk az egyetlen esélyes ellenzéki jelöltre!”

– állt egy, azóta már levett posztban, amiről képernyőfelvételt kaptunk. Az oldal párja a Dombóvári Demokraták, ennek az oldalnak is ugyanazon a napon, pár perccel később állították be a profilképét, és ugyanazokat az újságcikkeket osztotta meg.

Fazekas István

Takács László megkeresésünkre azt mondta, a DK-nak nincs köze ezekhez az oldalakhoz, de ha mellette kampányolnak, “azt nagyon jól teszik”, örül neki.

Sem a Tiszával, sem a Fidesszel

Dúró Dóra a plakátja szerint a legesélyesebb ellenzéki jelölt – ő már bent ül a parlamentben, így ha Tolna 2-ben most nyerne, akkor valaki másnak adná át a pártból a jelenlegi, listás mandátumát, így a jelenleg 6 fős frakciójuk 7 fősre bővülne. De még fontosabb, hogy a Mi Hazánk története során először léphet fel egy egyéni választókörzetben a Fidesz legnagyobb kihívójaként. Dúróval telefonon interjúztunk.

Azt mondja, bár szűk értelemben csak arról szól ez a választás, hogy ennek a körzetnek ki lesz az országgyűlési képviselője a következő egy évben, és az is igaz, hogy messzemenő következtetéseket egy időközi választásból nem lehet levonni, azt szerinte “jól mutatja, hogy egy párt milyen állapotban van, és hogyan tud levezényelni egy kampányt, milyen üzeneteket tud megfogalmazni az emberek irányába”.

Fazekas István

Úgy látja, mivel “alapvetően aprófalvas választókerületről van szó, tízezer fő feletti település csak kettő van, Dombóvár és Bonyhád, és a települések döntő része ezer fő alatti, az infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen, kvázi nulladik pont ebben a térségben. Itt ki kell emelni az M9-es autóút tervezett útvonalát, hogy ezen a térségen haladjon keresztül. Ezzel kapcsolatban több elképzelés verseng egymással a kormányzat asztalán, tehát nagyon komoly lobbierőre lesz szüksége ennek a térségnek ahhoz, hogy ez az autóút itt haladjon keresztül, de az egyéb közutaknak a felújítása is elengedhetetlen”.

Az elvándorlást is hangsúlyozza, “amit úgy lehet megállítani, hogyha minőségi munkahelyeket tudunk teremteni ebben a térségben”. “Ez egyébként a Mi Hazánk országos programjához is passzol” – mondja. Van egy rendezvénysorozatuk, helyi termelőket kötnek össze a helyi vásárlókkal, “ezáltal kiiktatva a főleg multicégekből álló élelmiszer-kereskedelmi láncokat, így elérhető áron tudunk egészséges élelmiszert juttatni a családok asztalára”.

Ki hova húzza az X-et. Dombóvár felett az ég. Fazekas István

Arról is kérdezem, mi az ajánlata azoknak az ellenzéki választóknak, akik elfogadják igaznak, ami a plakátjára van írva, vagyis, hogy ő a legesélyesebb ellenzéki jelölt, és akár még le is szavaznának rá, hogy ne a Fidesz nyerje a választást, de nem bíznak egy radikális párt képviselőjében.

Szerinte a programjában, “nem nagyon vannak ideológiai elemek”, és a kampány során is azt tapasztalta, hogy nem ez érdekli az embereket. “Az elvándorlás megállítása, az infrastrukturális fejlesztések, ezek ennek a térségnek húsbavágó kérdései, és már nem nagyon van hova hátrálni. Nem pártlogótól, vagy ideológiától függ, hogy ezek megvalósuljanak, hanem attól, hogy ki az, aki beleáll ezekbe a kérdésekbe, és hatékonyan tudja azokat képviselni. Az életminőség javítása nem pártpolitikai kérdés” – mondja.

Azokhoz a kétségekhez, amik megfogalmazódhatnak ezekben a választópolgárokban azzal kapcsolatban, hogy újra és újra előkerül, a Mi Hazánk adott esetben érdekelt lehet egy koalíciós kormányzásban a Fidesszel, mit szól? – kérdezem. Azt válaszolja:

Ez biztosan, hogy nem fog megtörténni. Mi sem a Tiszával, sem a Fidesszel nem fogunk koalícióra lépni.”

Fazekas István

Értékes nyeremények

Mindeközben a dombóvári Tisza-szimpatizánsok Facebook-csoportjában rájöttek, hogyan lehet annak ellenére izgalmas a vasárnapi választás, hogy a Tisza nem indított jelöltet. Azt írják:

Tekintve, hogy a Fidesz 2/3-át ez az egy mandátum nem befolyásolja, és a rendeleti kormányzás miatt az Országgyűlés szerepe elhanyagolható, a megye lakói számára teljesen mindegy, hogy ki fog a parlamentben ülni a rendes választásokig hátralevő egy évben. Viszont ez a választás remek lehetőséget kínál egy izgalmas játékra!”

A jelöltek sorszámát az elért eredményük szerinti csökkenő sorrendben kell bekommentelni, a legpontosabb tippelők között pedig “értékes nyereménycsomagot” sorsolnak ki.

(Nyitóképünkön az időközi választás plakáterdeje. Fotó: Fazekas István)