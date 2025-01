Csibi Krisztina, a Fidesz-KDNP jelöltje meggyőző fölénnyel nyerhette a Tolna megye 2. választókerületében kiírt időközi országgyűlési választást. A szavazatok 98 százalékának a feldolgozása után Csibi a szavazatok csaknem 64 százalékát szerezte meg, a második helyre befutó Dúró Dóra 19 százalék körül áll.

A választáson hat képviselőjelölt indult. A Fidesz jelöltje, Csibi Krisztina bonyhádi, de egy ideje már Budapesten él, ahol a Magyarság Házát igazgatta. A DK-s jelölt Takács László megyei közgyűlési képviselő, aki 2010-ben még MSZP-sként indult a parlamenti választáson. A most is MSZP-s Harangozó Gábor viszont egy technikai probléma miatt függetlenként tudott csak indulni. Ágoston Pál a Vona-párt, a 2RK jelöltje, Vilcsek Ernő független jelölt, a Mi Hazánk pedig Dúró Dórát indította.

A gőzelem mellett a részvétel is fontos

Ami a részvételi adatokat illeti, az időközi választásokon jellemzően jóval alacsonyabb a részvétel, mint a rendes, 4 évenkénti voksolásokon. Most vasárnap a hideg idő mellett az sem kedvezett a magas részvételnek, hogy az időközin végül nem induló Tisza Párt vezetője, Magyar Péter külön is felszólította a szimpatizánsait, hogy bojkottálják a választást és ne menjenek el szavazni. A párt már az urnazárás előtt mozgósítási kudarcról beszélt közleményében, kiemelve, a Fidesz 45-50 százalékos részvételt tűzött ki célul.

Magyar Péter bojkottra szólította fel a tiszásokat Fazekas István

A hivatalos adatok szerint 18:30-ig a választásra jogosultak mindössze 32,7 százaléka járult az urnákhoz. A 2022-es országgyűlési választáson ennek a duplája, 65,4 százalékos volt a részvétel a zárás előtt fél órával, a 19 órás urnazárásig ezt majdnem 68 százalékra tornázták még fel, az országos átlag pedig 70,2 százalék volt.

Az látszott, hogy az eddigi fideszes képviselő, a tavaly elhunyt Potápi Árpád 62,44 százalékos 2022-es győzelmét aligha lehet megismételni, és ha a fideszes Csibi Krisztina 50 százalék alatt végzett volna, az kínos lett volna a Fidesznek, így

a HVG értesülései szerint Gyopáros Alpár fideszes képviselő és a Magyar Falu programért felelős kormánybiztos célkitűzése állítólag az volt, hogy minden településen legalább 60 százalékos Fidesz-győzelem szülessen.

Jó esélyekkel indult a Mi Hazánk

Pár nappal a választás előtt a HVG stábja a helyszínen járt, és látszott, hogy Fidesz-Mi Hazánk meccsre kell készülni, ahol utóbbi párt jelöltje másodikként futhat be a Fidesz mögött. Dúró mellett szólt, hogy pártja egyik legismertebb arca, ráadásul a körzet egyik településén, Döbröközön nőtt fel, majd Dombóváron is járta az iskoláit, édesapja pedig állatorvosként dolgozik a városban, így erős a helyi beágyazottsága.

A Mi Hazánk jó szereplését vetítette előre a tavaly júniusi önkormányzati választás is. A megyei közgyűlési helyeket nézve szinte mindig, mindenhol a Fidesz győz, kerül többségbe. Ezúttal is mind a 19 megyei közgyűlésben többséget szerzett, viszont Tolna 2-es körzetének 58 településéből 56-ban második a Mi Hazánk lett, csak a 17 ezres Dombóváron, és a 41 lakosú Murgán tudta őket megelőzni a DK.

Aprófalvas körzet, ami 26 éve fideszes

A tavaly októberben, váratlanul elhunyt fideszes Potápi Árpád halálával megüresedő mandátumú választókerület központja és a körzethez tartozó legnagyobb település Dombóvár. A 17 ezer fős járási székhely a megye harmadik legnagyobb települése, de az összesen közel 60 ezer választót jelentő Tolna 2-es körzethez tartozik még 57 kisebb-nagyobb település.

Fazekas István

Ezt a körzetet legutóbbi, a 2022-es országgyűlési választáson Potápi Árpád elsöprő, 62,44 százalékos eredménnyel – 24 362 szavazattal – nyerte meg a Fidesznek. A hatpárti – DK, Jobbik, LMP, MSZP, Párbeszéd, Momentum – ellenzéki összefogás jelöltje, Szabó Loránd ennek kevesebb, mint felével, 27 százalékos eredménnyel és 10 536 vokssal lett a második. Fontos részlet, hogy

Potápi 2022-ben 3,5 százalékponttal több szavazatot kapott a körzetben, mint a Fidesz országos listája, és egymás után hetedszerre nyert egyéni mandátumot, ráadásul az övé volt az ötödik legjobb egyéni fideszes eredmény ’22-ben.

Ez is azt vetítette előre, hogy a 26 éve zsinórban fideszes körzet elhódítása nem lesz könnyű feladat egyik ellenzékinek sem. Bár Potápi évtizedek alatt felépített, jól beágyazott jelölt volt, a Fidesz jó esélyekkel indíthatott bárkit a körzetben éppen a 26 éves múlt miatt. No meg azért is, mert már jó ideje választási alapigazság, hogy minél kisebb egy település, annál jobb eredményt ér el ott a kormánypárt.

Ezt a tételt az tavaly júniusi választási eredmények is igazolták, mivel a körzet mind az 58 településén a kormánypárti EP-lista győzött. A teljes választókerületben a Fidesz 54 százalékot ért el, míg a Tisza 23-at. Dombóváron a Fidesz 48 százalékot kapott, a polgármester és a képviselőtestület többsége is kormánypárti lett – ugyanitt a Tisza Párt pedig a körzetátlagánál is jobban szerepelt, 28 százalékkal.

Magyar Péterék végül nem indultak

Viszont a különbség még így is jelentős volt a Fidesz javára a Tiszával szemben listán, így Magyar Péteréknek mérlegelniük kellett: vajon mennyire kockázatos jelöltet állítani az időközin, még ha június óta a közvélemény-kutatások szerint a Tisza be is érte a Fideszt. Ha a Tisza győzni tudna, elmondhatnák, hogy már 2026 előtt “betették a lábukat az ajtórésbe”, és van képviselőjük az Országgyűlésben.

Ugyanakkor azt is mérlegelniük kellett, mi lesz, ha nem találnak erős jelöltet, vagy nem lesz idejük felépíteni. Ha ugyanis a Tisza elindul és veszít, az kudarcból is szimbolikus lenne. Az egyetlen tiszás képviselő a 135 fős Fidesz-KDNP kétharmados többségét amúgy sem tudná megbontani, az 133 főnél is megvan. Így végül Magyarék úgy döntöttek, nem indulnak Tolna 2-ben, sőt egyetlen időközin se 2026-ig.

(Nyitóképünkön az időközi választás előtti plakáterdő Dombóváron. Fotó: Fazekas István)