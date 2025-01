Pont egy olyan ember meghallgatása ellen tiltakozik az ügyészség, aki tudhatja, milyen nevek voltak a zuglói korrupciós ügy főszereplőjének a kifizetéseket taglaló füzetében

– írja a 444. Ez azért kiemelten fontos, mert F. Zsolt, vagyis „Nagymester” füzete elveszett, ráadásul nem is akárhol: Kínában.

A portál beszámolója szerint az ügy előkészítő ülésén – melyen a vádlottak padján ült több korábbi szocialista nagyágyú, köztük Horváth Csaba, Tóth Csaba, Molnár Zsolt, vagy Baja Ferenc is – az ügyvédek hosszan sorolták, kiket szeretnének tanúként beidézni a bíróság elé, a nevek között pedig ott volt Tarlós István és Karácsony Gergely mellett egy bizonyos V. Gergely is. Róla a 444 azt írja, hogy ügyész volt, aki börtönbe került egy vesztegetési ügy miatt, ahol összebarátkozott a „Nagymesterrel”. V. Gergely a barátság alapján F. Zsolt szervezetének kvázi projektmenedzsere, jogi tanácsadója lett.

Az ügyészség belőle azért nem kér, mert állításuk szerint V. Gergely is elkövető – csakhogy valamiért ennek ellenére sincs a vádlottak padján a szocialista politikusokat érintő ügyben, vagyis az ügyészek érvelése minimum sántít. Az ügyész szerint V. Gergelyt ők már meghallgatták és nem mond igazat. A 444 forrásai viszont állítják: V. Gergely az ügy kulcsfigurája, dokumentumai is vannak. Ha valaki, hát ő a portál szerint tudhatja, milyen nevek szerepelnek az elveszett füzetben. A korrupciós hálóból pedig úgy fest, hogy az ügyben érintettek lehetnek nagypályás, a rendszerhez közeli politikusok is.

A 444 emellett állítja: szinte kizárt, hogy Horváth Csaba, Tóth Csaba, Molnár Zsolt és Baja Ferenc személyében a hatóságok a korrupciós ügy főszereplőit csípték volna meg. Molnár Zsoltot és Baja Ferencet például azzal vádolják, hogy a 2010-es évek végén befolyásolták a BKV egyik tenderét – csakhogy igen furcsa lenne, ha az akkor még fideszes vezetésű fővárost két, viszonylag súlytalan szocialista megvesztegetésén keresztül meg lehetne vásárolni. Azt ugyanakkor a lap nem cáfolja, hogy a bűnszervezet élén valóban F. Zsolt állhatott.

Az ügyet – mint írja a portál –, háromfelé darabolták. Zajlik egy eljárás Győrben, F. Zsolt ellen, számlagyár működtetése miatt. Zajlik egy tárgyalás Budapesten, a Markó utcában, ebben vádlottak egy ismeretlen fideszes politikus mellett az előbb már említett szocik is. Van azonban egy harmadik eljárás is, azt a 24.hu találta meg: vádlott lett Jellinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa, az egyik leggazdagabb magyar is, mert egyik cége hasznot húzhatott a „Nagymester” körüli kavarásból. A három ügy három külön bíróságon fut, a 444 szerint lehet, hogy tovább darabolják az ügyet. Ez arra lesz jó, hogy a szocialistákat leválasszák a fideszesekről, Jellinek Dánielnek így nem kell Baja Ferenc, vagy Horváth Csaba között szorongania a vádlottak padján.