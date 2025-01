Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"57f8811a-1556-4cbf-8061-af12f157a145","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nyitható tetejű vadonatúj Mercedes-Maybach sportkocsi alapára bőven több, mint 100 millió forint felett alakul.","shortLead":"A nyitható tetejű vadonatúj Mercedes-Maybach sportkocsi alapára bőven több, mint 100 millió forint felett alakul.","id":"20250113_rekorddraga-uj-mercedes-maybach-erkezett-Magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f8811a-1556-4cbf-8061-af12f157a145.jpg","index":0,"item":"cb6041a6-88ee-4e90-a136-82f6649d6779","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_rekorddraga-uj-mercedes-maybach-erkezett-Magyarorszagra","timestamp":"2025. január. 13. 06:41","title":"Rekorddrága új Maybach érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A notesz ugyan eltűnt, de a portál úgy értesült, egy V. Gergely nevű volt ügyész sokat tudhat arról, kik lehettek benne ebben a hálóban.","shortLead":"A notesz ugyan eltűnt, de a portál úgy értesült, egy V. Gergely nevű volt ügyész sokat tudhat arról, kik lehettek benne...","id":"20250113_444-nagymester-tanu-ugyeszseg-szocialistak-fidesz-korrupcio-jellinek-daniel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"d9878652-1727-4a9d-b034-1d88540c6ee6","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_444-nagymester-tanu-ugyeszseg-szocialistak-fidesz-korrupcio-jellinek-daniel","timestamp":"2025. január. 13. 08:02","title":"444: Nem akarja meghallgatni az ügyészség azt a tanút, aki mindent tudhatna a „Nagymester” korrupciós noteszéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47a76fa-32cd-40ad-998a-2d8d8f31d8df","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vona Gábor, a párt elnöke Magyarország második emberének nevezte a szankciós intézkedés alá vont politikust.","shortLead":"Vona Gábor, a párt elnöke Magyarország második emberének nevezte a szankciós intézkedés alá vont politikust.","id":"20250112_Tuntetesen-kovetelte-Rogan-Antal-lemondasat-a-2RK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a47a76fa-32cd-40ad-998a-2d8d8f31d8df.jpg","index":0,"item":"58dbfbee-cf58-4907-b99d-4ae434030eb9","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Tuntetesen-kovetelte-Rogan-Antal-lemondasat-a-2RK","timestamp":"2025. január. 12. 21:27","title":"Tüntetésen követelte Rogán Antal lemondását a 2RK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713e1736-5c63-4a5e-b656-3a3d4361c5f7","c_author":"Balla István, Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egyre több női előadó tör be a magyar popzenébe, érezhető egyfajta „girl power” a területen. Nemrég jött ki például cserihannának (polgári nevén Cseri Hannának) Hirtelen mélyül, Lenkke_-nek (Fehér Lili) pedig Törik a beton címmel új albuma, ennek apropóján nemcsak a dalokról és a csajos zenékről, hanem a Z generációról, a káromkodásról és a kommentekről is beszélgettünk.","shortLead":"Egyre több női előadó tör be a magyar popzenébe, érezhető egyfajta „girl power” a területen. Nemrég jött ki például...","id":"20250111_cserihanna-lenkke-girl-power-pop-Z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713e1736-5c63-4a5e-b656-3a3d4361c5f7.jpg","index":0,"item":"8d0359ef-713c-4dc5-b26e-50e71384e7bf","keywords":null,"link":"/kultura/20250111_cserihanna-lenkke-girl-power-pop-Z-generacio","timestamp":"2025. január. 11. 20:00","title":"„Amúgy a nők is káromkodnak” – interjú cserihannával és Lenkkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c6e5a9-dc7c-44b5-a050-6e4351639a1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 40 éves férfi kitart amellett, hogy nem ő ölte meg a gyereket, csak a holttest hollétéről volt tudomása.","shortLead":"A 40 éves férfi kitart amellett, hogy nem ő ölte meg a gyereket, csak a holttest hollétéről volt tudomása.","id":"20250111_Till-Tamas-feltetelezett-gyilkosa-ujabb-kihallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6c6e5a9-dc7c-44b5-a050-6e4351639a1e.jpg","index":0,"item":"22f0d7a0-b8e2-4c77-9204-983b47ed6fef","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Till-Tamas-feltetelezett-gyilkosa-ujabb-kihallgatas","timestamp":"2025. január. 11. 19:51","title":"Till Tamás feltételezett gyilkosa állítja: kényszer hatására tett beismerő vallomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ebből 300 a halottak és 2700 a sebesültek száma.","shortLead":"Ebből 300 a halottak és 2700 a sebesültek száma.","id":"20250113_eszak-korea-vesztesegek-ukrajna-hirszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da.jpg","index":0,"item":"64c7d1ca-bdb8-4c95-a10d-4284d13d299c","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_eszak-korea-vesztesegek-ukrajna-hirszerzes","timestamp":"2025. január. 13. 06:53","title":"Dél-koreai hírszerzés: Az Ukrajnában harcoló észak-koreai csapatok vesztesége elérte a háromezret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Amerikai típusú közvélemény alakul ki ezekben a hónapokban Magyarországon, legfontosabb jellemzője, hogy mindenható. Csizmadia Ervin publicisztikája.","shortLead":"Amerikai típusú közvélemény alakul ki ezekben a hónapokban Magyarországon, legfontosabb jellemzője, hogy mindenható...","id":"20250113_csizmadia-ervin-a-kozvelemeny-es-a-politikai-maglya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c.jpg","index":0,"item":"447aa1a6-243b-4e95-b58c-3641fceec609","keywords":null,"link":"/360/20250113_csizmadia-ervin-a-kozvelemeny-es-a-politikai-maglya","timestamp":"2025. január. 13. 09:00","title":"Csizmadia Ervin: A közvélemény és a politikai máglya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56116f3-7b39-4dee-88f3-87de73cd75e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csillagászati árat többek közt az erősen limitált széria és a B csoportos ralis emlékek indokolják.","shortLead":"A csillagászati árat többek közt az erősen limitált széria és a B csoportos ralis emlékek indokolják.","id":"20250112_miert-kerul-300-millio-forintba-ez-a-40-eves-audi-sport-quattro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a56116f3-7b39-4dee-88f3-87de73cd75e1.jpg","index":0,"item":"a952e1ac-da3c-479e-81e8-85717e9aa7e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250112_miert-kerul-300-millio-forintba-ez-a-40-eves-audi-sport-quattro","timestamp":"2025. január. 12. 07:21","title":"Miért kerül 300 millió forintba ez a 40 éves Audi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]