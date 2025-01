Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azokat az igazolványokat keresték, amikkel megpróbálta megúszni, hogy megbüntessék a járdára parkolás miatt. ","shortLead":"Azokat az igazolványokat keresték, amikkel megpróbálta megúszni, hogy megbüntessék a járdára parkolás miatt. ","id":"20250112_Delhusa-Gjon-hazkutatas-rendor-igazolvany-tilosban-parkolt-kozokirat-hamisitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8.jpg","index":0,"item":"99488199-8c79-463e-b163-ac9fcc2f63bd","keywords":null,"link":"/elet/20250112_Delhusa-Gjon-hazkutatas-rendor-igazolvany-tilosban-parkolt-kozokirat-hamisitas","timestamp":"2025. január. 12. 19:54","title":"Házkutatást tartottak Delhusa Gjonnál a parkolási botránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbffdc9-218b-4809-b65e-3b9384d8c676","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tiltakozók a szerbiai alkotmánybíróság épülete elé vonultak, ahol 15 perces néma csenddel emlékeztek meg az újvidéki pályaudvaron történt tragédia 15 áldozatáról.","shortLead":"A tiltakozók a szerbiai alkotmánybíróság épülete elé vonultak, ahol 15 perces néma csenddel emlékeztek meg az újvidéki...","id":"20250113_tuntetes-belgrad-ujvideki-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cbffdc9-218b-4809-b65e-3b9384d8c676.jpg","index":0,"item":"984e2774-bef9-43b1-8474-1d32460a6447","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_tuntetes-belgrad-ujvideki-tragedia","timestamp":"2025. január. 13. 09:38","title":"Ismét többezres kormányellenes tiltakozást tartottak Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fd5694-c53b-46a8-88f4-c0e013287d53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarok is az élmezőnyben vannak.","shortLead":"A magyarok is az élmezőnyben vannak.","id":"20250113_kezmosas-higienia-jarvany-Hollandia-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19fd5694-c53b-46a8-88f4-c0e013287d53.jpg","index":0,"item":"7cdb602b-eb65-4d93-b5b4-21e7e031582a","keywords":null,"link":"/elet/20250113_kezmosas-higienia-jarvany-Hollandia-statisztika","timestamp":"2025. január. 13. 13:25","title":"A bosnyákok figyelnek legjobban a kézhigiéniára, a hollandok fele kézmosás nélkül távozik a mosdóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c90495e-65b1-4d4f-94af-dc9d940e9f38","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már nem sok idő van hátra: februárban jó pár Xbox- játék szervere szünteti be a működését. Apró vigasz lehet csupán, hogy közülük néhány mára tulajdonképpen elavulttá vált.","shortLead":"Már nem sok idő van hátra: februárban jó pár Xbox- játék szervere szünteti be a működését. Apró vigasz lehet csupán...","id":"20250111_xbox-jatek-szerver-bezarasok-2025-februarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c90495e-65b1-4d4f-94af-dc9d940e9f38.jpg","index":0,"item":"6c465111-2773-47b3-9cbf-41b06e055a50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_xbox-jatek-szerver-bezarasok-2025-februarban","timestamp":"2025. január. 11. 18:03","title":"Nagy pofon Xbox-használóknak: lekapcsolják egy sor játék szerverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13caf628-f452-4a83-ba85-d92e829e803f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök arról posztolt, hogy Kijev kész kicserélni az észak-koreai katonákat Oroszország fogságában lévő ukrán hadifoglyokra. ","shortLead":"Az ukrán elnök arról posztolt, hogy Kijev kész kicserélni az észak-koreai katonákat Oroszország fogságában lévő ukrán...","id":"20250112_Zelenszkij-fogolycsere-eszak-koreai-katonak-ukran-hadifoglyok-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13caf628-f452-4a83-ba85-d92e829e803f.jpg","index":0,"item":"192f0e91-f6b5-4daa-9951-aa9fa4b92a28","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Zelenszkij-fogolycsere-eszak-koreai-katonak-ukran-hadifoglyok-Oroszorszag","timestamp":"2025. január. 12. 21:49","title":"Zelenszkij fogolycserét ajánlott az oroszoknak az észak-koreai katonákért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8a45-f566-47b8-88e1-4cd2bdb9dfb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, hogy Bryan E. Leib meg fogja-e kapni a posztot.","shortLead":"Egyelőre nem világos, hogy Bryan E. Leib meg fogja-e kapni a posztot.","id":"20250113_david-pressman-bryan-e-leib-donald-trump-magyar-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68bf8a45-f566-47b8-88e1-4cd2bdb9dfb4.jpg","index":0,"item":"972fc309-23b9-495b-9752-ec2e5fffe22a","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_david-pressman-bryan-e-leib-donald-trump-magyar-nagykovet","timestamp":"2025. január. 13. 14:05","title":"Pressman lehetséges utódja szerint „életre szóló megtiszteltetés lenne Trump elnököt nagykövetként szolgálni Budapesten”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e22523-bf44-4297-b3fa-e4419244b614","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A budapesti bajnokok kiestek.","shortLead":"A budapesti bajnokok kiestek.","id":"20250112_Nyert-a-cimvedo-Szabalenka-az-Australian-Openen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e22523-bf44-4297-b3fa-e4419244b614.jpg","index":0,"item":"3d807294-c742-4eb1-8d2b-b57ad7a4621b","keywords":null,"link":"/sport/20250112_Nyert-a-cimvedo-Szabalenka-az-Australian-Openen","timestamp":"2025. január. 12. 13:41","title":"Nyert a címvédő Szabalenka az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b","c_author":"Felsmann Balázs","category":"360","description":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13 százalékos, a fosszilis korszak – ha lassan is, de – a végéhez közeledik. Felsmann Balázs írása.","shortLead":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13...","id":"20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b.jpg","index":0,"item":"d4485881-1b33-4d6a-87fb-f2f638bc6ca1","keywords":null,"link":"/360/20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","timestamp":"2025. január. 12. 11:30","title":"Tudósok szerint 2050-re elérhető, hogy az energiatermelés 100 százalékban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]