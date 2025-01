Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötvenmilliárdos gyártósor jön, a külügyminiszter szerint kutatásfejlesztéssel is fognak foglalkozni.","shortLead":"Ötvenmilliárdos gyártósor jön, a külügyminiszter szerint kutatásfejlesztéssel is fognak foglalkozni.","id":"20250113_szijjarto-peter-xinzhi-kinai-eauto-otvenmilliard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"6028ee0e-a1f6-4177-8afc-c1b82e0186ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_szijjarto-peter-xinzhi-kinai-eauto-otvenmilliard","timestamp":"2025. január. 13. 11:18","title":"Újabb kínai elektromos autós nagyberuházás jön Magyarországra, Szijjártó 900 új munkahelyet remél tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet majd megállítani.","shortLead":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet...","id":"20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e.jpg","index":0,"item":"7178aff5-b7bf-436c-a715-057c5d72901c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 13. 18:03","title":"100 aktív vulkán van az antarktiszi jég alatt, a globális felmelegedés elszabadíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából hatmillió forintos kárt okozott a légitársaságnak. ","shortLead":"Nagyjából hatmillió forintos kárt okozott a légitársaságnak. ","id":"20250113_Ryanair-ittas-utas-alkohol-Porto-Dublin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"a5792d8f-daff-43d5-aa55-b99f19d71bba","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Ryanair-ittas-utas-alkohol-Porto-Dublin","timestamp":"2025. január. 13. 14:55","title":"A Ryanair szerint korlátozni kellene a reptéri alkoholizálást, miután egy részeg utas miatt kényszerleszállásra volt szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474b6afa-b642-4d6d-8197-b13af5a403de","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Izraeli források szerint napokon belül elhallgathatnak a fegyverek a Gázai övezetben.","shortLead":"Izraeli források szerint napokon belül elhallgathatnak a fegyverek a Gázai övezetben.","id":"20250113_izrael-hamasz-tuzszuneti-targyalas-gazai-ovezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/474b6afa-b642-4d6d-8197-b13af5a403de.jpg","index":0,"item":"75943b19-377a-49af-a1a4-8663395b2f17","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_izrael-hamasz-tuzszuneti-targyalas-gazai-ovezet","timestamp":"2025. január. 13. 14:23","title":"Áttörés történt a tűzszüneti tárgyalásokon, karnyújtásnyira a megállapodás Izrael és a Hamász között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c733706-1851-432c-b9f7-7e9a8ea4cbd0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A benzinesek most megússzák a drágulást. ","shortLead":"A benzinesek most megússzák a drágulást. ","id":"20250113_dizel-uzemanyag-aremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c733706-1851-432c-b9f7-7e9a8ea4cbd0.jpg","index":0,"item":"84479417-adc4-46f4-a277-cd2583bebebc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_dizel-uzemanyag-aremeles","timestamp":"2025. január. 13. 11:21","title":"Megint áremelés jön: kilenc hónapja nem volt ilyen drága a dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f67ebe-832b-4a7c-bedd-83af640e8fe0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan mesterségesintelligencia-modellt készítettek, ami képes megmondani, melyik irányból érkezik egy mentőautó, vagy épp azt, hogy egy gyalogos fog elsétálni az autó előtt.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan mesterségesintelligencia-modellt készítettek, ami képes megmondani, melyik irányból érkezik...","id":"20250113_genex-mesterseges-intelligencia-modell-vilag-lekepezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8f67ebe-832b-4a7c-bedd-83af640e8fe0.jpg","index":0,"item":"6ab80c8c-9fef-476f-8b31-83f0d2de2104","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_genex-mesterseges-intelligencia-modell-vilag-lekepezese","timestamp":"2025. január. 13. 11:03","title":"Radikálisan csökkenhet a balesetek száma, ha ezt beépítik az autókba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96da8754-8a66-4690-aa8f-c6353cd60fca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az aktivistánál házkutatást is tartottak.","shortLead":"Az aktivistánál házkutatást is tartottak.","id":"20250112_Eloallitotta-a-rendorseg-az-egyik-aszfaltfesto-kutyapartos-aktivistat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96da8754-8a66-4690-aa8f-c6353cd60fca.jpg","index":0,"item":"70f0bd7c-49aa-40e4-ac74-6ba7dde5c741","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Eloallitotta-a-rendorseg-az-egyik-aszfaltfesto-kutyapartos-aktivistat","timestamp":"2025. január. 12. 15:15","title":"Előállította a rendőrség az egyik aszfaltfestő kutyapártos aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai kormány a Bloomberg értesülései szerint azt fontolgatja, hogy Elon Musk cégének, az X-nek adja el a TikTok amerikai üzletágát. A lépéssel a Trump-adminisztrációhoz is szeretnének eggyel közelebb kerülni.","shortLead":"A kínai kormány a Bloomberg értesülései szerint azt fontolgatja, hogy Elon Musk cégének, az X-nek adja el a TikTok...","id":"20250114_elon-musk-tiktok-egyesult-allamok-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"dd198c6e-e3bf-4a3c-bc89-61980d589bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_elon-musk-tiktok-egyesult-allamok-vasarlas","timestamp":"2025. január. 14. 08:35","title":"Elon Musk veheti meg a TikTok amerikai üzletágát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]