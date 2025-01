Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A petíciót már közel 90 ezren írták alá.","shortLead":"A petíciót már közel 90 ezren írták alá.","id":"20250113_gisele-pelicot-nobel-bekedij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6.jpg","index":0,"item":"1bcae2a1-398f-4c1a-98f1-49bddf00b5d4","keywords":null,"link":"/elet/20250113_gisele-pelicot-nobel-bekedij","timestamp":"2025. január. 13. 15:03","title":"Petíciót indítottak azért, hogy Gisèle Pelicot kapja a Nobel-békedíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8d0f50-b67e-4d3e-9309-1e8a02a77c44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Brassóba tartó vonat 110 perces késéssel indult el, miután lezajlott a helyszíni vizsgálat. A utasoknak azt javasolják, hogy visszatérítési igényeikkel forduljanak az ügyfélszolgálathoz.","shortLead":"A Brassóba tartó vonat 110 perces késéssel indult el, miután lezajlott a helyszíni vizsgálat. A utasoknak azt...","id":"20250112_MAV-110-perc-keses-vonat-Brasso-Corona-InterCity-tilosban-allt-meg-Keleti-palyaudvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e8d0f50-b67e-4d3e-9309-1e8a02a77c44.jpg","index":0,"item":"e56e062d-6233-4872-9769-4eadd6a8284c","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_MAV-110-perc-keses-vonat-Brasso-Corona-InterCity-tilosban-allt-meg-Keleti-palyaudvar","timestamp":"2025. január. 12. 19:23","title":"A MÁV szerint nem műszaki hiba volt az oka, hogy tilos jelzésen ment át a vonat a Keleti pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"719d0615-f07c-4aa5-bf56-ddb881952bee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ilyen viselkedés nemcsak a szabályszegők, hanem más közlekedők életét is veszélyezteti. ","shortLead":"Az ilyen viselkedés nemcsak a szabályszegők, hanem más közlekedők életét is veszélyezteti. ","id":"20250113_M85-sztradaalagut-fiatalalok-balesetveszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/719d0615-f07c-4aa5-bf56-ddb881952bee.jpg","index":0,"item":"9f0c6603-0acf-4fdc-9656-b023541ba1d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_M85-sztradaalagut-fiatalalok-balesetveszely","timestamp":"2025. január. 13. 15:42","title":"Életveszélyes mutatvány: fiatalok álltak meg videózni az M85-ös sztrádaalagútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az évfordulóra nagyszabású rendezvénnyel készülnek.","shortLead":"Az évfordulóra nagyszabású rendezvénnyel készülnek.","id":"20250113_magyar-peter-tisza-part-kepviselo-jeloltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"87884909-4625-433f-8e22-a7d179440290","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_magyar-peter-tisza-part-kepviselo-jeloltek","timestamp":"2025. január. 13. 20:38","title":"Magyar Péter a Partizán-interjú egyéves évfordulóján mutatja be első országgyűlésiképviselő-jelöltjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukránok tudnak segíteni az amerikaiaknak az életmentésben – jelentette ki.","shortLead":"Az ukránok tudnak segíteni az amerikaiaknak az életmentésben – jelentette ki.","id":"20250113_Zelenszkij-los-angeles-tuz-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048e9750-0fca-4607-a159-c9dd6650a902.jpg","index":0,"item":"23374d00-f85d-4e77-8559-48c4c00be2d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Zelenszkij-los-angeles-tuz-tuzoltok","timestamp":"2025. január. 13. 09:53","title":"Zelenszkij felajánlotta, hogy tűzoltókat küld Los Angelesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2239c5d-ddc8-42d3-9c10-27e096c291b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már majdnem olyan vékony lehet az Apple új okostelefonja, mint a tavaly bemutatott iPad Pro. Ennek azonban ára lehet. ","shortLead":"Már majdnem olyan vékony lehet az Apple új okostelefonja, mint a tavaly bemutatott iPad Pro. Ennek azonban ára lehet. ","id":"20250113_apple-iphone-17-air-vekonysag-ming-chi-kuo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2239c5d-ddc8-42d3-9c10-27e096c291b1.jpg","index":0,"item":"ed973017-3761-45b6-9c26-955385a0d5b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_apple-iphone-17-air-vekonysag-ming-chi-kuo","timestamp":"2025. január. 13. 16:03","title":"5,5 mm lett, maradhat? Elképesztően vékony lehet az iPhone 17 Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3517ab58-d4bc-4313-bc69-56212f0bcdff","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A mesterséges intelligencia sok, ténylegesen kreatívnak tekinthető feladatot végez el jól – mutat rá Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatója. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"A mesterséges intelligencia sok, ténylegesen kreatívnak tekinthető feladatot végez el jól – mutat rá Ethan...","id":"20250112_Hogyan-vonhatjuk-be-a-mesterseges-intelligenciat-a-kreativ-munkakba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3517ab58-d4bc-4313-bc69-56212f0bcdff.jpg","index":0,"item":"ed4163da-4b42-4a8e-be5c-2f82fe1d5ae6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250112_Hogyan-vonhatjuk-be-a-mesterseges-intelligenciat-a-kreativ-munkakba","timestamp":"2025. január. 12. 19:15","title":"Hogyan vonhatjuk be a mesterséges intelligenciát a kreatív munkákba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975d8dfb-c9dd-46a9-bb0a-3df74418eba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyik bűntársa magyar barátnője volt, akit szintén elfogott a rendőrség. Volt olyan áldozatuk, akit 70 millió forinttal húztak le.","shortLead":"Egyik bűntársa magyar barátnője volt, akit szintén elfogott a rendőrség. Volt olyan áldozatuk, akit 70 millió forinttal...","id":"20250113_nigeriai-bandavezer-budapest-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975d8dfb-c9dd-46a9-bb0a-3df74418eba1.jpg","index":0,"item":"59700407-c525-48f4-9c21-63dc599b8cc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_nigeriai-bandavezer-budapest-elfogas","timestamp":"2025. január. 13. 12:38","title":"Budapesten fogták el a nigériai bandavezért, aki társkeresőn csalt ki milliókat magyar nőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]