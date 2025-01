Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b4d8be54-d711-40ba-a61b-ce8e8e9a552c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A miniszter az évek alatt ötször annyit keresett a társaságon keresztül, mint annak tulajdonosa. Az pedig nem tűnik valószínűnek, hogy a propagandaminisztert az amerikai feketelistára kerülés elvágná a találmányhasznosítási díjaktól.","shortLead":"A miniszter az évek alatt ötször annyit keresett a társaságon keresztül, mint annak tulajdonosa. Az pedig nem tűnik...","id":"20250113_13-milliardot-hozott-mar-Rogannak-a-hirhedt-talalmanya-pedig-nem-is-tulajdonos-az-azt-hasznosito-cegben-Mobilsign","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d8be54-d711-40ba-a61b-ce8e8e9a552c.jpg","index":0,"item":"f31544a6-9a39-47b5-b4b9-37c13f4f9006","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_13-milliardot-hozott-mar-Rogannak-a-hirhedt-talalmanya-pedig-nem-is-tulajdonos-az-azt-hasznosito-cegben-Mobilsign","timestamp":"2025. január. 13. 07:52","title":"1,3 milliárdot hozott már Rogánnak a hírhedt találmánya, pedig nem is tulajdonos az azt hasznosító cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84296827-7075-4ba5-971f-933428af59bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vereséget szenvedett akkor a Fidesz, Orbán fejében a Híradó egykori főszerkesztője szerint megfordult, hogy ki kellene szállnia.","shortLead":"Súlyos vereséget szenvedett akkor a Fidesz, Orbán fejében a Híradó egykori főszerkesztője szerint megfordult, hogy ki...","id":"20250113_betlen-janos-orban-viktor-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84296827-7075-4ba5-971f-933428af59bb.jpg","index":0,"item":"3e461c14-7581-4e4a-b2c3-6d9ec64bac08","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_betlen-janos-orban-viktor-visszavonulas","timestamp":"2025. január. 13. 08:19","title":"Betlen János: Orbán Viktor 1994-ben gondolkodott azon, hogy elhagyja a politikai pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","shortLead":"A büntetőeljárással párhuzamosan több mint 50 millió forint bírságra is számíthat a férfi","id":"20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027.jpg","index":0,"item":"87c3da5f-625f-406d-bc4e-4fc7cfc3de65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_nav-zarjegy-nelkuli-cigaretta-penzmosas-jovedeki-torvenysertes","timestamp":"2025. január. 13. 08:36","title":"NAV: Több mint 16 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak egy férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bár közülük a legtöbben úgy vélik, az amerikaiak politikai bosszúja áll a háttérben.","shortLead":"Bár közülük a legtöbben úgy vélik, az amerikaiak politikai bosszúja áll a háttérben.","id":"20250113_rogan-antal-amerikai-szankciok-euronews-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"049b24e6-5156-49be-9773-92357b7b4d15","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_rogan-antal-amerikai-szankciok-euronews-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. január. 13. 16:05","title":"Euronews-felmérés: A fideszesek többsége szerint is árt Magyarországnak Rogán Antal szankciós botránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","shortLead":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","id":"20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341.jpg","index":0,"item":"9d6e5f6b-1227-4d6e-98c3-edef176abbb7","keywords":null,"link":"/kultura/20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","timestamp":"2025. január. 12. 15:02","title":"Putyint játszhatja Jude Law egy új filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46abb878-9290-497f-b905-6fd0c8af35a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a kormánypárt győzelme a tolnai választókörzetben nem hozott meglepetést.","shortLead":"A politológus szerint a kormánypárt győzelme a tolnai választókörzetben nem hozott meglepetést.","id":"20250113_Torok-Gabor-dombovar-valasztasok-orszagos-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46abb878-9290-497f-b905-6fd0c8af35a6.jpg","index":0,"item":"933fc97e-fc13-486e-9259-d6eda534342c","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Torok-Gabor-dombovar-valasztasok-orszagos-politika","timestamp":"2025. január. 13. 06:11","title":"Török Gábor: Nem érdemes a Fidesz dombóvári sikeréből az országos politikára vonatkozó következtetéseket kiolvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzvész nem válogat, de az egyenlők között vannak egyenlőbbek. ","shortLead":"A tűzvész nem válogat, de az egyenlők között vannak egyenlőbbek. ","id":"20250113_los-angeles-tuzvesz-gazdagok-magan-tuzolto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0.jpg","index":0,"item":"779daf70-1c28-4a03-83b2-2fd16fd6a52e","keywords":null,"link":"/elet/20250113_los-angeles-tuzvesz-gazdagok-magan-tuzolto","timestamp":"2025. január. 13. 11:58","title":"A Los Angeles-i gazdagok magántűzoltókkal védik az ingatlanjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b8ae40-e892-4fbf-aa91-90764b31bf91","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy harmadik, szintén vagyonos magyar nő pedig netes gyűjtést is indított saját és gyerekei javára, miután mindene elpusztult a kaliforniai tűzvészben.","shortLead":"Egy harmadik, szintén vagyonos magyar nő pedig netes gyűjtést is indított saját és gyerekei javára, miután mindene...","id":"20250112_Leegett-a-Los-Angeles-i-tuzben-egy-magyar-modell-haza-Vajna-Timea-is-pakol-mar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b8ae40-e892-4fbf-aa91-90764b31bf91.jpg","index":0,"item":"6ae41429-dae8-4438-affa-76db9c69bc34","keywords":null,"link":"/elet/20250112_Leegett-a-Los-Angeles-i-tuzben-egy-magyar-modell-haza-Vajna-Timea-is-pakol-mar","timestamp":"2025. január. 12. 12:53","title":"Leégett a Los Angeles-i tűzben egy magyar modell háza, Vajna Tímea is pakol már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]