[{"available":true,"c_guid":"eb89dee8-d6ee-4963-bde6-0545d8d76446","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még egy színben passzoló gitár is járt mellé. ","shortLead":"Még egy színben passzoló gitár is járt mellé. ","id":"20250114_Alice-Cooper-Auburn-Speedster-replika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb89dee8-d6ee-4963-bde6-0545d8d76446.jpg","index":0,"item":"9321c3da-a38e-4479-be9d-0fdaf0acd7cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Alice-Cooper-Auburn-Speedster-replika","timestamp":"2025. január. 14. 20:20","title":"Ötvenmillió forintért kelt el Alice Cooper hot-rodos egyedi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3c5c4e-1c3c-4fac-afa4-375e779b9256","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Az elmúlt években a szülők közötti gyermekfelügyeletért zajló bírósági harcok egyik visszatérő eleme lett a gyermekpornográfiával, illetve pedofíliával való vádaskodás. De mi van akkor, ha egy apa tényleg a hatóságok látókörébe kerül gyermekpornográfia miatt? Általános gyakorlat a bíróságoknál, hogy amíg a szülőt jogerősen el nem ítélik, addig az ártatlanság vélelmére hivatkozva szoros kapcsolatot tarthat a gyerekével. Akkor is, ha az ügy gyermekpornográfiáról szól.","shortLead":"Az elmúlt években a szülők közötti gyermekfelügyeletért zajló bírósági harcok egyik visszatérő eleme lett...","id":"20250115_apa-gyermekpornografia-lathatas-csaladjog-magyar-joggyakorlat-gyermekvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef3c5c4e-1c3c-4fac-afa4-375e779b9256.jpg","index":0,"item":"0457c278-5bfd-430e-9a08-5a68afa618f0","keywords":null,"link":"/360/20250115_apa-gyermekpornografia-lathatas-csaladjog-magyar-joggyakorlat-gyermekvedelem","timestamp":"2025. január. 15. 09:30","title":"Ezért viheti el láthatásra a gyerekét Péter, aki gyermekpornográfia miatt került a hatóságok látókörébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d962b396-ffa9-48cc-8c60-1aa0c7db263e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tulajdonrészt ajándékba kapta nagyapjától, idősebb Orbán Győzőtől.","shortLead":"A tulajdonrészt ajándékba kapta nagyapjától, idősebb Orbán Győzőtől.","id":"20250113_orban-viktor-unokaoccse-orban-david-gant-ko-tulajdon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d962b396-ffa9-48cc-8c60-1aa0c7db263e.jpg","index":0,"item":"f15f62c7-b7dc-4c19-a431-a6ad8304e247","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_orban-viktor-unokaoccse-orban-david-gant-ko-tulajdon","timestamp":"2025. január. 13. 15:00","title":"Orbán Viktor unokaöccse beszállt a családi bányabizniszbe, elvitte a Gánt Kő negyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és cselekménye is rendkívül hasonlít a Vaiana-filmekre.","shortLead":"Buck Woodall szerint a 2000-es évek elején a Disney is látta azt az általa jegyzett forgatókönyvet, amelynek témája és...","id":"20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ff98bc-4419-4d7a-8074-61eb7eb6e096.jpg","index":0,"item":"986cf25b-2934-4007-a4b3-123f78f17574","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_disney-vaiana-moana-animacios-film-plagium","timestamp":"2025. január. 14. 12:42","title":"Plagizálással vádolja és dollármilliárdokra perli egy animátor a Disney-t a Vaiana-filmek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daaa767b-bcf6-4a98-a498-56f5e38a999c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke fél évvel ezelőtti ígéretét teljesíti.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke fél évvel ezelőtti ígéretét teljesíti.","id":"20250113_magyar-peter-tisza-part-europai-parlament-mandatum-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daaa767b-bcf6-4a98-a498-56f5e38a999c.jpg","index":0,"item":"7ee9674c-597b-4553-b1cc-ae52e001ded8","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_magyar-peter-tisza-part-europai-parlament-mandatum-szavazas","timestamp":"2025. január. 13. 17:25","title":"Magyar Péter megszavaztatja, hogy maradjon-e képviselő az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","shortLead":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","id":"20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f.jpg","index":0,"item":"fb44c4a0-c854-4212-86cc-f2f120c0b160","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","timestamp":"2025. január. 14. 10:04","title":"Miután írtunk róla, piros-fehér-zöld karkötős fiatalra cserélték Vlagyimirt a kormány propagandavideójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf4e04c-f018-4625-b03e-6e7c802d86f7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A sas leszállt.","shortLead":"A sas leszállt.","id":"20250114_lazio-sas-serie-a-peniszimplantatum-instagram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abf4e04c-f018-4625-b03e-6e7c802d86f7.jpg","index":0,"item":"05875b85-357c-402e-aeed-7097a30bc8d6","keywords":null,"link":"/elet/20250114_lazio-sas-serie-a-peniszimplantatum-instagram","timestamp":"2025. január. 14. 10:28","title":"Nem repül többé sas a Lazio meccsei előtt, miután péniszimplantátumáról posztolt a röptetője az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de4dfd4-a7b0-4562-a098-989b2f2f9d1c","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az elektromos kamionokat ígérő Nikola alapítója, Trevor Milton olyan meggyőzően túlozta el még semmit sem gyártó startupja eredményeit, hogy a Tesla potenciális riválisaként már a General Motors és a British Petrol is komoly üzletekbe kezdett vele. Cégét a Covid alatt tőzsdére vitte, ahol néhány hét alatt többre értékelték, mint a patinás Fordot. A lufi azonban hamar kipukkadt. Milton szerint viszont a Tesla és a GM csatájának áldozata lett, miközben ő csak jót akart. Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.","shortLead":"Az elektromos kamionokat ígérő Nikola alapítója, Trevor Milton olyan meggyőzően túlozta el még semmit sem gyártó...","id":"20250114_trevor-milton-nikola-gm-bp-elektromos-kamion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3de4dfd4-a7b0-4562-a098-989b2f2f9d1c.jpg","index":0,"item":"e7a0c820-bd04-485d-a4c0-5aa1129c9bfd","keywords":null,"link":"/360/20250114_trevor-milton-nikola-gm-bp-elektromos-kamion","timestamp":"2025. január. 14. 19:40","title":"Trevor Milton, a csaló, aki tövig nyomta az elektromos kamion nem létező gázpedálját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]