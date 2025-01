Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","shortLead":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","id":"20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09.jpg","index":0,"item":"467aa19d-1c12-44ee-9547-392016ab9e23","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","timestamp":"2025. január. 14. 11:29","title":"Amputált lábakat loptak egy bukaresti kórházból, az egyiket a Dacia sugárúton találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","shortLead":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","id":"20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4.jpg","index":0,"item":"bf647de9-6d8f-4235-98bf-95486f365299","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","timestamp":"2025. január. 14. 21:21","title":"A kormány nem ragaszkodik a Nélküledet játszó zenélő úthoz, ha a helyieket „valóban” zavarja a hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4fe283-8d9a-4584-974d-596ed9305a93","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy ideig kitart még a hirtelen jött télies idő, érdemes hozzá gyorsan alkalmazkodni. ","shortLead":"Egy ideig kitart még a hirtelen jött télies idő, érdemes hozzá gyorsan alkalmazkodni. ","id":"20250115_Rossz-ido-havazas-hogyan-vezessunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4fe283-8d9a-4584-974d-596ed9305a93.jpg","index":0,"item":"2b73fb9e-9751-43cd-8430-2ce306f151f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_Rossz-ido-havazas-hogyan-vezessunk-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 11:49","title":"Rossz idő, nagyobb veszély: hogyan vezessünk biztonságosan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4cabed-daa2-4076-8d31-ef71bf5dc45f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal nem betegként, hanem látogatóként érkezett, személyesen mondott köszönetet a dolgozóknak, és rákbetegekkel is beszélt.","shortLead":"Ezúttal nem betegként, hanem látogatóként érkezett, személyesen mondott köszönetet a dolgozóknak, és rákbetegekkel is...","id":"20250114_katalin-hercegne-korhazi-latogatas-rakkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4cabed-daa2-4076-8d31-ef71bf5dc45f.jpg","index":0,"item":"70c4beaf-9f36-49fe-86e6-eebf7c999417","keywords":null,"link":"/elet/20250114_katalin-hercegne-korhazi-latogatas-rakkezeles","timestamp":"2025. január. 14. 14:16","title":"Katalin hercegné visszatért a kórházba, ahol kezelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677501ed-9ccf-401d-a836-bde090193c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jesper Jensen öt év alatt ötéves ténykedése alatt minden világversenyén érmes lett a csapatával.","shortLead":"Jesper Jensen öt év alatt ötéves ténykedése alatt minden világversenyén érmes lett a csapatával.","id":"20250114_jesper-jensen-ferencvaros-kezilabda-vezetoedzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/677501ed-9ccf-401d-a836-bde090193c8d.jpg","index":0,"item":"4fd22af8-5216-40b6-b5fa-bc6fa7c1adc6","keywords":null,"link":"/sport/20250114_jesper-jensen-ferencvaros-kezilabda-vezetoedzo","timestamp":"2025. január. 14. 16:41","title":"A dán szövetségi kapitány lesz a Fradi női kézilabdacsapatának edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe135c30-53cf-4f1b-b13a-3e1fb930fd5e","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A brémai példa ragadós lehet, akár egész Németországban bevezethetik a gyakorlatot.","shortLead":"A brémai példa ragadós lehet, akár egész Németországban bevezethetik a gyakorlatot.","id":"20250114_labdarugas-nemetorszag-rendori-biztositas-koltsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe135c30-53cf-4f1b-b13a-3e1fb930fd5e.jpg","index":0,"item":"ecd292c6-ca16-4300-9ddc-4ec6568d59f5","keywords":null,"link":"/sport/20250114_labdarugas-nemetorszag-rendori-biztositas-koltsegek","timestamp":"2025. január. 14. 16:42","title":"A futballklubokkal fizettetik meg a magas kockázatú meccsek rendőri költségeit Németország egyik tartományában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf978b4-0901-4309-b3cb-ca502a8169b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már zajlik a vizsgálat a kenyai Mukukura leesett hatalmas fémtárgy miatt, ám egyelőre leginkább csak találgatnak a szakemberek. ","shortLead":"Már zajlik a vizsgálat a kenyai Mukukura leesett hatalmas fémtárgy miatt, ám egyelőre leginkább csak találgatnak...","id":"20250114_kenya-urszemet-baleset-vizsgalat-mukuku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf978b4-0901-4309-b3cb-ca502a8169b6.jpg","index":0,"item":"7ab11e30-1002-4ad4-9288-91c3262f48a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_kenya-urszemet-baleset-vizsgalat-mukuku","timestamp":"2025. január. 14. 14:03","title":"Még mindig rejtély, mi lehet az az 500 kg-os tárgy, ami egy kenyai falura esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha csak az élénkítő hatása miatt fogyaszt kávét, most van egy újabb jó hír – kiderült ugyanis, hogy a napot beindító italnak jelentős pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul tényleg akkor a leginkább, ha reggel fogyasztja. ","shortLead":"Ha csak az élénkítő hatása miatt fogyaszt kávét, most van egy újabb jó hír – kiderült ugyanis, hogy a napot beindító...","id":"20250114_kavefogyasztas-jotekony-hatasok-mikor-kell-fogyasztani-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b98053-8db0-448c-81a4-eee337309d29.jpg","index":0,"item":"faed0f22-0fcb-4f36-9ca2-5f01b33d60d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_kavefogyasztas-jotekony-hatasok-mikor-kell-fogyasztani-kutatas","timestamp":"2025. január. 14. 08:03","title":"Megvizsgáltak 40 000 embert, és kiderült: nem mindegy, hogy mikor issza meg az ember a kávét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]