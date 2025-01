Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oroszlányból Budapestre induló szerelvény hibásodott meg.","shortLead":"Az Oroszlányból Budapestre induló szerelvény hibásodott meg.","id":"20250114_mav-tatabanya-lerobbant-vonat-gyaloglas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"5fa790f7-d2ec-4550-be2d-08d1a8096521","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_mav-tatabanya-lerobbant-vonat-gyaloglas","timestamp":"2025. január. 14. 10:39","title":"Napi MÁV: Elromlott a vonat, az utasok a sínen sétáltak be az állomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","shortLead":"Levették, majd visszarakták a felvételt, most már orosz snittek nélkül.","id":"20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44dc6816-259e-4f8e-97c0-d11c166f790f.jpg","index":0,"item":"fb44c4a0-c854-4212-86cc-f2f120c0b160","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_kormany-video-propaganda-oroszorszag-torles","timestamp":"2025. január. 14. 10:04","title":"Miután írtunk róla, piros-fehér-zöld karkötős fiatalra cserélték Vlagyimirt a kormány propagandavideójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem ebből fog meggazdagodni.","shortLead":"Nem ebből fog meggazdagodni.","id":"20250115_hvg-cegvilag-megbizas-orban-aroneknak-Orban-Viktor-szivarogtato-testvere-is-elnyert-egy-paksi-tendert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb.jpg","index":0,"item":"452bf5f2-8607-4a62-a488-57276882abec","keywords":null,"link":"/360/20250115_hvg-cegvilag-megbizas-orban-aroneknak-Orban-Viktor-szivarogtato-testvere-is-elnyert-egy-paksi-tendert","timestamp":"2025. január. 15. 06:15","title":"Orbán Viktor szivárogtató testvére is elnyert egy paksi tendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Air France szerint a szexuális bűncselekmények 97,93 százalékát férfiak követik el, ezért nem ülhetnek egyedül utazó kiskorúak mellé.","shortLead":"Az Air France szerint a szexuális bűncselekmények 97,93 százalékát férfiak követik el, ezért nem ülhetnek egyedül utazó...","id":"20250114_norveg-birosag-Air-France-gyerekek-diszkriminacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620.jpg","index":0,"item":"1ff0fe29-96b6-4c0e-b0dc-454c30ee70aa","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_norveg-birosag-Air-France-gyerekek-diszkriminacio","timestamp":"2025. január. 14. 16:53","title":"Diszkrimináció miatt elmarasztaltak egy légitársaságot, mert elültettek egy férfi utast a gépen utazó gyerekek mellől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azt állítják, hogy nem nukleáris fegyverek kifejlesztése céljából.","shortLead":"Azt állítják, hogy nem nukleáris fegyverek kifejlesztése céljából.","id":"20250113_szaud-arabia-uran-urandusitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af.jpg","index":0,"item":"ace1ad90-b301-4ae5-b880-8202bba38710","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_szaud-arabia-uran-urandusitas","timestamp":"2025. január. 13. 21:12","title":"Szaúd-Arábia urándúsításra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe79748b-550b-4c41-ae2d-1676d59af483","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete mintegy kétszáz taxist mozgatott meg a Hősök terére szervezett tüntetésére, hogy aztán délután több minisztérium, valamint a Városháza és a BKK-székház előtt tiltakozzanak, magasabb összegű adómentességet, létszámkorlátozást és más ágazati könnyítéseket követelve.","shortLead":"A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete mintegy kétszáz taxist mozgatott meg a Hősök terére szervezett tüntetésére...","id":"20250115_Hosok-tere-taxis-tuntetes-kepek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe79748b-550b-4c41-ae2d-1676d59af483.jpg","index":0,"item":"dbdc76bb-c0bd-439f-8e9a-4eaf8e0ffd0c","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Hosok-tere-taxis-tuntetes-kepek-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 14:01","title":"Több száz taxis gyűlt össze a Hősök terén, majd vonul át a városon – ezek a követeléseik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett az elővárosi vonalakon lehet csúszás a menetrendben.","shortLead":"Egyebek mellett az elővárosi vonalakon lehet csúszás a menetrendben.","id":"20250115_Esett-a-ho-a-MAV-nal-kesesekre-figyelmeztetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d.jpg","index":0,"item":"d4a859be-8760-4ec7-8608-55fdf67a52d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Esett-a-ho-a-MAV-nal-kesesekre-figyelmeztetnek","timestamp":"2025. január. 15. 09:14","title":"Hideg volt, esett a hó, a MÁV-nál késésekre figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú Porsche Taycanból tavaly közel 50 százalékkal kevesebbet adtak el, mint 2023-ban.","id":"20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72c4585f-e6fa-4ae4-ab95-2809e2688b1d.jpg","index":0,"item":"8b6de623-c841-44ea-b233-9832ca5bd15a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_visszaestek-a-porsche-eladasok-alig-fogy-az-elektromos-taycan","timestamp":"2025. január. 14. 07:59","title":"Visszaestek a Porsche eladások, alig fogy az elektromos Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]