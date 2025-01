Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f901ffb5-909b-4d89-b3ce-e782d29bda3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss tanulmány megrajzolta a toxikus vezető portréját, és felvázolta azt is, hogy mit tehetünk ellene.","shortLead":"Egy friss tanulmány megrajzolta a toxikus vezető portréját, és felvázolta azt is, hogy mit tehetünk ellene.","id":"20250114_milyen-a-toxikus-vezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f901ffb5-909b-4d89-b3ce-e782d29bda3a.jpg","index":0,"item":"6418fa45-ab64-4146-b0cc-f82347860019","keywords":null,"link":"/elet/20250114_milyen-a-toxikus-vezeto","timestamp":"2025. január. 14. 15:23","title":"A toxikus vezető szeszélyes döntéseket hoz, manipulál és túlhajtja a beosztottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810818d4-d2b3-496b-a78e-e1853f6516f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román autógyártás három éve döntögeti saját rekordjait. A magyar autóipar visszaesik.","shortLead":"A román autógyártás három éve döntögeti saját rekordjait. A magyar autóipar visszaesik.","id":"20250116_Mikozben-Nagy-Marton-Nemetorszagra-mutogat-a-roman-autogyartas-rekordot-dontott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/810818d4-d2b3-496b-a78e-e1853f6516f2.jpg","index":0,"item":"884c0f48-dec7-4831-afc3-36b2893b158b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Mikozben-Nagy-Marton-Nemetorszagra-mutogat-a-roman-autogyartas-rekordot-dontott","timestamp":"2025. január. 16. 08:35","title":"Miközben Nagy Márton Németországra mutogat, a román autógyártás rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca27487-7019-4413-86f2-ecfe596f80d0","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A tavalyi év súlyos egyházi botrányai – pedofil- és gyerekbántalmazási ügyek, szexbotrányok és gyermekvédelmi esetek – után aligha elég a bocsánatkérés, ráadásul az újév újabb hasonló üggyel indult. ","shortLead":"A tavalyi év súlyos egyházi botrányai – pedofil- és gyerekbántalmazási ügyek, szexbotrányok és gyermekvédelmi esetek –...","id":"20250115_egyhazi-botranyok-szexualias-zaklatas-Bese-Pajor-2025-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ca27487-7019-4413-86f2-ecfe596f80d0.jpg","index":0,"item":"a15f6637-8b64-4d00-9f1c-abaaac280c03","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_egyhazi-botranyok-szexualias-zaklatas-Bese-Pajor-2025-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 05:30","title":"2024-et végigkísérték az egyházi botrányok és 2025 is ilyen üggyel indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump alatt alva járva támolyoghat az autokráciába az USA. De meg is lehet ezt előzni.","shortLead":"Trump alatt alva járva támolyoghat az autokráciába az USA. De meg is lehet ezt előzni.","id":"20250116_New-York-Times-vendegkommentar-Amerikanak-nem-szabad-az-orbani-utat-kovetnie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"bff85ef0-9ee1-46cc-9ea6-3f4f1a90755a","keywords":null,"link":"/360/20250116_New-York-Times-vendegkommentar-Amerikanak-nem-szabad-az-orbani-utat-kovetnie","timestamp":"2025. január. 16. 07:30","title":"The New York Times-vendégkommentár: Amerikának nem szabad az orbáni utat követnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331f3b60-9c8a-436e-9c57-3bf828688290","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több nagyvárosból, köztük Szaratovból és Kazanyból is károkat jelentettek.","shortLead":"Több nagyvárosból, köztük Szaratovból és Kazanyból is károkat jelentettek.","id":"20250114_oroszorszag-ukrajna-haboru-raketa-dron-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/331f3b60-9c8a-436e-9c57-3bf828688290.jpg","index":0,"item":"dffbf8f5-04e9-4451-ace5-bfbf2d225132","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_oroszorszag-ukrajna-haboru-raketa-dron-tamadas","timestamp":"2025. január. 14. 14:00","title":"Ukrajna rakétákkal és drónok százaival támadott üzemeket Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték kilátásba a szolgáltatás teljes betiltását. Az amerikai felhasználók erre válaszul most tömegesen térnek át egy másik platformra. Mondjuk az is kínai: a letöltési lista élére ugrott a Xiaohongshu.","shortLead":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték...","id":"20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"00cbaed9-a2c7-4080-b2a5-0f5962026f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 14. 17:03","title":"Ez lehet a TikTok helyett: egy új, ingyenes kínai app tört a letöltési lista élére, miután vészesen közeleg a TikTok betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83eddbe1-275d-49f3-a619-50106ef2c759","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nem hagyta magát egy orosz férfi, akinek meghalt a mozgósított testvére.","shortLead":"Nem hagyta magát egy orosz férfi, akinek meghalt a mozgósított testvére.","id":"20250115_per-mozgositott-orosz-hadsereg-testver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83eddbe1-275d-49f3-a619-50106ef2c759.jpg","index":0,"item":"a8444d9a-e74e-4ab8-a40f-36d6b8b893ab","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_per-mozgositott-orosz-hadsereg-testver","timestamp":"2025. január. 15. 20:18","title":"Pert nyert egy férfi az orosz hadsereg ellen, mert elvitték katonának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f24de68-5f18-434e-82c9-875d01e0f2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes büdzsé 2,2 milliárd forint, azaz a legtöbb pénz a tartozások rendezésére megy.","shortLead":"A teljes büdzsé 2,2 milliárd forint, azaz a legtöbb pénz a tartozások rendezésére megy.","id":"20250115_Csaknem-14-milliard-forintot-kap-adossagrendezesre-a-roma-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f24de68-5f18-434e-82c9-875d01e0f2cb.jpg","index":0,"item":"74aab2d5-3f2e-4adf-967f-b6158f3792dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Csaknem-14-milliard-forintot-kap-adossagrendezesre-a-roma-onkormanyzat","timestamp":"2025. január. 15. 07:24","title":"Csaknem 1,4 milliárd forintot kap adósságrendezésre a roma önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]