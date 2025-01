Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a78aea4e-c187-4065-9a51-0d00535458b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdekes megállapításra jutottak kanadai és francia kutatók: napi öt percnyi extrém hidegnek való kitettség javíthatja az alvásminőséget.","shortLead":"Érdekes megállapításra jutottak kanadai és francia kutatók: napi öt percnyi extrém hidegnek való kitettség javíthatja...","id":"20250107_extrem-hideg-kriostimulacio-alvasminoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78aea4e-c187-4065-9a51-0d00535458b1.jpg","index":0,"item":"87e82eb9-a70c-47b6-829d-85f18092024b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_extrem-hideg-kriostimulacio-alvasminoseg","timestamp":"2025. január. 07. 08:03","title":"Rosszul alszik? Ez az 5 perces módszer segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1e485-c9de-4d6e-9e26-66a511c018ce","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Az osztrák Szabadságpárt vezetője kapott felkérést a kormányalakításra a köztársasági elnöktől, miután összeomlottak a koalíciós tárgyalások a jobbközép és a szociáldemokraták között Ausztriában. A jobbközép lecserélte a vezetőjét, az új hajlandó kormányalakításról tárgyalni a választáson győztes szélsőjobboldali párttal, az FPÖ-vel. A szélsőjobbnak az ölébe hullhat a hatalom, mert a politikai elit nem tudott túllépni a saját árnyékán. Váratlan külpolitikai győzelem ez Orbán Viktornak és Vlagyimir Putyinnak. Németországnak vészjelzés az osztrák belpolitikai fordulat. ","shortLead":"Az osztrák Szabadságpárt vezetője kapott felkérést a kormányalakításra a köztársasági elnöktől, miután összeomlottak...","id":"20250106_1945-utan-eloszor-ismet-szelsojobboldali-vezetoje-lehet-Ausztrianak-a-politikai-elit-nem-tudott-elni-az-utolso-lehetoseggel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ce1e485-c9de-4d6e-9e26-66a511c018ce.jpg","index":0,"item":"e80c82a3-0138-496d-9366-1a2f698b1075","keywords":null,"link":"/360/20250106_1945-utan-eloszor-ismet-szelsojobboldali-vezetoje-lehet-Ausztrianak-a-politikai-elit-nem-tudott-elni-az-utolso-lehetoseggel","timestamp":"2025. január. 06. 13:28","title":"1945 után először ismét szélsőjobboldali vezetője lehet Ausztriának, Herbert Kickl a kormányalakításról tárgyalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d8c3f6-e6e5-4b3d-8525-6f8534018097","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ilyen szintű csődhullám utoljára a 2009-es pénzügyi világválság idején volt az országban, de akkor a fizetésképtelenné váló társaságok túlnyomó része mikrovállalkozás volt.","shortLead":"Ilyen szintű csődhullám utoljára a 2009-es pénzügyi világválság idején volt az országban, de akkor a fizetésképtelenné...","id":"20250106_nemetorszag-vallalkozas-csod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56d8c3f6-e6e5-4b3d-8525-6f8534018097.jpg","index":0,"item":"e0c2677a-7386-4d03-ab66-a618af24c7a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_nemetorszag-vallalkozas-csod","timestamp":"2025. január. 06. 11:54","title":"Havonta 1400 cég ment csődbe tavaly Németországban, közülük sok nagyvállalat volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1c85b-ae2c-45a7-b626-53c67db1390b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírásokkal trükközhettek.","shortLead":"Az aláírásokkal trükközhettek.","id":"20250106_atlatszo-fidesz-szentes-kepviselo-vademeles-valasztasi-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1c85b-ae2c-45a7-b626-53c67db1390b.jpg","index":0,"item":"d0a5a5f1-a851-4c83-af6d-9aba0bfe8010","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_atlatszo-fidesz-szentes-kepviselo-vademeles-valasztasi-csalas","timestamp":"2025. január. 06. 10:32","title":"Átlátszó: Választási csalás miatt emeltek vádat a Fidesz egyik szentesi képviselője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f91a8e1-63b1-4918-baeb-d89fe9e824e3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A világ negyedik legnépesebb állama a csatlakozással a Globális Dél érdekeit szolgálná.","shortLead":"A világ negyedik legnépesebb állama a csatlakozással a Globális Dél érdekeit szolgálná.","id":"20250106_Indonezia-csatlakozik-a-BRICS-hez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f91a8e1-63b1-4918-baeb-d89fe9e824e3.jpg","index":0,"item":"52f39084-a940-4660-a029-2bae5f695db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Indonezia-csatlakozik-a-BRICS-hez","timestamp":"2025. január. 06. 21:51","title":"Indonézia csatlakozik a BRICS-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381123dd-ab73-4271-b08e-cae0693f8711","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Új év, új mélységek” – így kommentálta a Google egyik vezetője azt, hogy a rivális Microsoft a felhasználók megtévesztésével próbálja a Bing felé terelni a felhasználókat.","shortLead":"„Új év, új mélységek” – így kommentálta a Google egyik vezetője azt, hogy a rivális Microsoft a felhasználók...","id":"20250107_microsoft-bing-keresomotor-megteveszto-google-oldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/381123dd-ab73-4271-b08e-cae0693f8711.jpg","index":0,"item":"6beff0cc-6260-4aea-99ee-e5abcb64016e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_microsoft-bing-keresomotor-megteveszto-google-oldal","timestamp":"2025. január. 07. 13:03","title":"Megtévesztő Google-oldallal próbálja rávenni az embereket a Bing használatára a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A komplex kínai nyelvvel is megbirkózik a NeuroXess agyi chipje, de ez még messze nem az összes figyelemre méltó képessége. ","shortLead":"A komplex kínai nyelvvel is megbirkózik a NeuroXess agyi chipje, de ez még messze nem az összes figyelemre méltó...","id":"20250106_neuroxess-agy-szamitogep-interfesz-bci-beszed-robotkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"74a580fe-fb57-40cf-8b08-5211df88b5db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_neuroxess-agy-szamitogep-interfesz-bci-beszed-robotkar","timestamp":"2025. január. 06. 13:03","title":"Valós időben olvassa a gondolatokat egy új kínai chip, amit az agyba kell beültetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f593eb7-a1b1-452d-a410-e5f8d8c9dc45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fertőzött személy olyanokkal került kapcsolatba, akik nemrég Közép-Afrikában jártak.","shortLead":"A fertőzött személy olyanokkal került kapcsolatba, akik nemrég Közép-Afrikában jártak.","id":"20250107_majomhimlo-mpox-uj-varians-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f593eb7-a1b1-452d-a410-e5f8d8c9dc45.jpg","index":0,"item":"99e6ce92-b9df-40c9-8971-fdf32ea2ac23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_majomhimlo-mpox-uj-varians-franciaorszag","timestamp":"2025. január. 07. 09:35","title":"Franciaországban is megjelent a majomhimlő fertőzőbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]