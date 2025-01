Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2bfc9c3c-749e-444f-91f2-6a4a50134d77","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mínusz 10 és mínusz 4 Celsius-fok közé süllyedt a hőmérséklet hajnalra, kora reggelre, ezzel az idei tél leghidegebb éjszakáján vagyunk túl – közölte kedden a Hungaromet a közösségi oldalán.","shortLead":"Mínusz 10 és mínusz 4 Celsius-fok közé süllyedt a hőmérséklet hajnalra, kora reggelre, ezzel az idei tél leghidegebb...","id":"20250114_idojaras-tel-leghidegebb-ejszakaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bfc9c3c-749e-444f-91f2-6a4a50134d77.jpg","index":0,"item":"fa7ffd2b-745b-42bb-a208-b3c50fc4454e","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_idojaras-tel-leghidegebb-ejszakaja","timestamp":"2025. január. 14. 10:29","title":"Ez volt eddig az idei tél leghidegebb éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tényellenőrzők helyett a felhasználók korrigálhatják a jövőben a Meta platformjain megjelenő tartalmakat. A módszer már eléggé ismerős lehet egy másik közösségi oldalról. ","shortLead":"Tényellenőrzők helyett a felhasználók korrigálhatják a jövőben a Meta platformjain megjelenő tartalmakat. A módszer már...","id":"20250114_meta-tenyellenorzes-alternativa-community-notes-teszteles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"ac24bd58-ee44-4bb0-9489-578e84147d44","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_meta-tenyellenorzes-alternativa-community-notes-teszteles","timestamp":"2025. január. 14. 12:03","title":"Már teszteli a Meta a tényellenőrzés utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oroszlányból Budapestre induló szerelvény hibásodott meg.","shortLead":"Az Oroszlányból Budapestre induló szerelvény hibásodott meg.","id":"20250114_mav-tatabanya-lerobbant-vonat-gyaloglas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"5fa790f7-d2ec-4550-be2d-08d1a8096521","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_mav-tatabanya-lerobbant-vonat-gyaloglas","timestamp":"2025. január. 14. 10:39","title":"Napi MÁV: Elromlott a vonat, az utasok a sínen sétáltak be az állomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A pénz visszakerül a játékosokhoz, közölte a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"A pénz visszakerül a játékosokhoz, közölte a Szerencsejáték Zrt.","id":"20250115_300-millio-fel-nem-vett-lotto-nyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"107248d9-b8f1-4522-b4cc-7f7100d91989","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_300-millio-fel-nem-vett-lotto-nyeremeny","timestamp":"2025. január. 15. 10:38","title":"Lecsúszott egy lottónyertes a 300 milliós nyereményéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A megválasztott elnököt a 2020-as választás eredményének megváltoztatására tett törvénytelen kísérlet miatt vádolták volna meg, de elnökként nem állítható bíróság elé.","shortLead":"A megválasztott elnököt a 2020-as választás eredményének megváltoztatására tett törvénytelen kísérlet miatt vádolták...","id":"20250114_donald-trump-usa-birosag-igazsagugyi-miniszterium-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"25c2640d-177d-4e7e-9bc7-c22a550af44f","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_donald-trump-usa-birosag-igazsagugyi-miniszterium-vad","timestamp":"2025. január. 14. 11:59","title":"Vád alá került volna Donald Trump, ha nem választják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","shortLead":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","id":"20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09.jpg","index":0,"item":"467aa19d-1c12-44ee-9547-392016ab9e23","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","timestamp":"2025. január. 14. 11:29","title":"Amputált lábakat loptak egy bukaresti kórházból, az egyiket a Dacia sugárúton találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474534f0-8783-4db2-9fbf-288cfd7322fc","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Több mint két évet töltött Budapesten, ezalatt nemcsak a lombkoronasétányt és a felcsúti stadiont látogatta meg és influenszereket látott vendégül, de három súlyos szankciót is bejelentett. David Pressman amerikai nagykövet hétfőn elhagyta állomáshelyét, vele a legharciasabb amerikai nagykövet távozott Magyarországról. Emlékeznek még, amikor alufóliasisakos mémmel üzent Orbán Viktornak, családjával fotózkodott Novák Katalin hivatala előtt, vagy berendelte Szijjártó Péter a külügyminisztériumba? Mi igen.","shortLead":"Több mint két évet töltött Budapesten, ezalatt nemcsak a lombkoronasétányt és a felcsúti stadiont látogatta meg és...","id":"20250114_David-Pressman-amerikai-nagykovet-Orban-Viktor-szankciok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/474534f0-8783-4db2-9fbf-288cfd7322fc.jpg","index":0,"item":"5786ff88-4b7b-4078-ba89-97e16ce2ee85","keywords":null,"link":"/360/20250114_David-Pressman-amerikai-nagykovet-Orban-Viktor-szankciok-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 09:47","title":"David Pressman – az ember, aki három szankciót jelentett be, de sosem találkozott Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A közlekedési miniszter azt mondta, maga is kíváncsi arra, mennyi pénzt kell majd visszafizetni a 20 percen túli késések után.","shortLead":"A közlekedési miniszter azt mondta, maga is kíváncsi arra, mennyi pénzt kell majd visszafizetni a 20 percen túli...","id":"20250114_Lazar-Janos-mav-keses-vonat-vasut-koltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"71c60d4d-76fd-42cd-964b-db81f9eca637","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Lazar-Janos-mav-keses-vonat-vasut-koltseg","timestamp":"2025. január. 14. 12:04","title":"Lázár János sem tudja, mennyibe fog kerülni, amit bejelentett a vasútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]