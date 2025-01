Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b54fc341-468a-4e5f-9c41-744772d6fe87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még csak egy koncepcionális eszközről van szó, de mindenképpen érdekes az egészségkövető eszközeiről ismert Withings cég testszkennelő intelligens tükre.","shortLead":"Bár egyelőre még csak egy koncepcionális eszközről van szó, de mindenképpen érdekes az egészségkövető eszközeiről...","id":"20250117_withings-omnia-testszkennelo-intelligens-tukor-egeszsegi-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b54fc341-468a-4e5f-9c41-744772d6fe87.jpg","index":0,"item":"8bc8ae53-1e6f-433a-b35e-134ffebec57c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_withings-omnia-testszkennelo-intelligens-tukor-egeszsegi-allapot","timestamp":"2025. január. 17. 08:03","title":"Van egy tükör, ami árulkodik arról, milyen egészséges/beteg, aki belenéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc4f982-6600-4f19-83ae-30e053c5d160","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részleteket későbbre ígért a Központi Nyomozó Főügyészség. Sajtóértesülés szerint a vezetője magánéleti célokra használhatta a hatóság pénzügyi forrásait.","shortLead":"Részleteket későbbre ígért a Központi Nyomozó Főügyészség. Sajtóértesülés szerint a vezetője magánéleti célokra...","id":"20250116_bunugyi-akcio-integritas-hatosag-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bc4f982-6600-4f19-83ae-30e053c5d160.jpg","index":0,"item":"380db925-051e-4fae-be51-149a49712816","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_bunugyi-akcio-integritas-hatosag-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 08:55","title":"Bűnügyi akció zajlik az Integritás Hatóságnál, a kormánysajtó szerint a vezető sikkasztása miatt nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két nő annyira berendezkedett a lakásban, hogy még bútorokat is vásároltak, ám közvetlenül az eltűnésük előtt levélben jelezték a főbérlőnek, hogy felbontanák a szerződést.","shortLead":"A két nő annyira berendezkedett a lakásban, hogy még bútorokat is vásároltak, ám közvetlenül az eltűnésük előtt...","id":"20250116_Skociaban-eltunt-magyar-ikrek-nyomozas-rendorseg-csalad-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810.jpg","index":0,"item":"a23bcebd-a566-4e52-a1ab-6cb88dd2ea37","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Skociaban-eltunt-magyar-ikrek-nyomozas-rendorseg-csalad-kapcsolat","timestamp":"2025. január. 16. 08:38","title":"Három nappal az eltűnésük előtt beszéltek édesanyjukkal a Skóciában keresett magyar ikrek, de nem volt szó az albérletük felmondásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0747b92-bd74-4302-97d4-520c4dca5b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang szerint ennek nyomán csökkenhet a gimnáziumi férőhelyek száma, így több tanuló akarata ellenére is a szakképzésbe szorulhat.","shortLead":"A Szülői Hang szerint ennek nyomán csökkenhet a gimnáziumi férőhelyek száma, így több tanuló akarata ellenére is...","id":"20250116_gimnazium-felveteli-tankerulet-pontszam-kozponti-irasbeli-felveteli-diakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0747b92-bd74-4302-97d4-520c4dca5b4d.jpg","index":0,"item":"4f8c3119-066e-4c62-937c-4e4c3f0311ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_gimnazium-felveteli-tankerulet-pontszam-kozponti-irasbeli-felveteli-diakok","timestamp":"2025. január. 16. 07:41","title":"Nem kötelező, több gimnázium mégis akként alkalmazza a tankerületi ajánlást a felvételiknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91149066-8dcf-49e1-a33e-28eb0b8953cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár évvel ezelőtt jelent meg és azonnal óriási népszerűségre tett szert mind iPhone-okon, mind androidos mobilokon a FaceApp alkalmazás, amellyel a szelfiket lehetett alakítgatni. Már korábban is sok figyelmeztetés megjelent az app biztonságával kapcsolatban, Brazíliában pedig nemrégiben a tettek mezejére léptek, és az ítélet akár precedensértékű lehet.","shortLead":"Pár évvel ezelőtt jelent meg és azonnal óriási népszerűségre tett szert mind iPhone-okon, mind androidos mobilokon...","id":"20250117_faceapp-alkalmazas-per-brazilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91149066-8dcf-49e1-a33e-28eb0b8953cd.jpg","index":0,"item":"6cddcbfa-2b63-4def-abdb-f6f8a95a230e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_faceapp-alkalmazas-per-brazilia","timestamp":"2025. január. 17. 10:03","title":"Rengeteg ember alakította át ezzel a fotóit, most per indul a FaceApp miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa8c19c-1202-4cf2-93ab-7d09cef11d61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint egy 20 éves nő súlyos sérülést szenvedett a balesetben.","shortLead":"A hatóságok szerint egy 20 éves nő súlyos sérülést szenvedett a balesetben.","id":"20250116_belgrad-tuntetes-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efa8c19c-1202-4cf2-93ab-7d09cef11d61.jpg","index":0,"item":"70a65527-b446-4a3a-8f8e-ad2c843837e9","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_belgrad-tuntetes-gazolas","timestamp":"2025. január. 16. 16:57","title":"A kormány ellen tüntető diáktömegbe hajtott egy autó Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b20ded-13ca-4b8a-a6f1-e3108876ea11","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Vállat vonva elfogadjuk a felülről vagy régről jövő értelmetlen hülyeségeket, a keresztelőt és templomi esküvőt nulla hittel, az egyházi iskolát a képtelen elvárásaival, a zsinóros kabátban bohóckodó ispánt, a hivatalnok felsőbbrendűségét, a feudalizmust – írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Vállat vonva elfogadjuk a felülről vagy régről jövő értelmetlen hülyeségeket, a keresztelőt és templomi esküvőt nulla...","id":"20250117_hvg-Tota-W-Arpad-A-gyermekkor-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b20ded-13ca-4b8a-a6f1-e3108876ea11.jpg","index":0,"item":"dad0f977-1e7e-4249-8065-e1b0811f7e98","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-Tota-W-Arpad-A-gyermekkor-vege","timestamp":"2025. január. 17. 08:00","title":"Tóta W. Árpád: Miért kényszerítjük bele a gyereket a szalagavatóba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper szerint sikerült iszonyatosan bemalmoznia az országot.","shortLead":"A rapper szerint sikerült iszonyatosan bemalmoznia az országot.","id":"20250117_dopeman-pityinger-laszlo-magyar-nemzeti-hiphopot-alapitvany-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174.jpg","index":0,"item":"e549dbd7-7b33-48ff-841d-2300c383e3b1","keywords":null,"link":"/elet/20250117_dopeman-pityinger-laszlo-magyar-nemzeti-hiphopot-alapitvany-atveres","timestamp":"2025. január. 17. 15:57","title":"Dopeman a Magyar Nemzeti Hiphop Alapítványról: „Az egész egy zen-játék, egy trükk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]