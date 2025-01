Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: magyar Covid, lengyel fákjú. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"aece5884-d2c7-4eb0-867a-bf0b0062951b","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Elvitelre-102-nyunyoka-politikai-menekultek-Lengyelorszag-Covid-Magyarorszag-podcast","timestamp":"2025. január. 19. 06:00","title":"Elvitelre #102: Vasalt nyunyóka és a politikai menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d70c68-9ff9-46d3-91b5-1f0e6eb4dc56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember állapota továbbra is válságos a két halálos áldozattal járó csütörtöki késelés után.","shortLead":"Egy ember állapota továbbra is válságos a két halálos áldozattal járó csütörtöki késelés után.","id":"20250118_Elore-megfontolt-gyilkossaggal-gyanusitjak-a-18-eves-szlovak-iskolai-keselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1d70c68-9ff9-46d3-91b5-1f0e6eb4dc56.jpg","index":0,"item":"56c7411a-5474-4bba-a500-6a664ae45c58","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Elore-megfontolt-gyilkossaggal-gyanusitjak-a-18-eves-szlovak-iskolai-keselot","timestamp":"2025. január. 18. 11:34","title":"Előre megfontolt gyilkossággal gyanúsítják a 18 éves szlovák iskolai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4c79ee-a72c-4d51-9d6d-3e0af1eb9313","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden számot senkinek sem sikerült eltalálnia a harmadik játékhéten, de egy megyeszékhelynyi ember örülhetett a kéttalálatosnak.","shortLead":"Minden számot senkinek sem sikerült eltalálnia a harmadik játékhéten, de egy megyeszékhelynyi ember örülhetett...","id":"20250118_Ezzel-az-ot-szammal-lehetett-milliardokat-nyerni-a-lotton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4c79ee-a72c-4d51-9d6d-3e0af1eb9313.jpg","index":0,"item":"c3890fd3-ed7b-4c4d-ab48-6dfe09fe3905","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Ezzel-az-ot-szammal-lehetett-milliardokat-nyerni-a-lotton","timestamp":"2025. január. 18. 20:05","title":"Ezzel az öt számmal lehetett milliárdokat nyerni a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538098f8-0b53-4901-b11f-660023307579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Immár amerikai elnökként találkozik majd Donald Trump a magyar miniszterelnökkel.","shortLead":"Immár amerikai elnökként találkozik majd Donald Trump a magyar miniszterelnökkel.","id":"20250120_Ujra-lesz-Trump-Orban-talalkozo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538098f8-0b53-4901-b11f-660023307579.jpg","index":0,"item":"b30d9ce5-dbf4-4dd9-bc5e-3dec9aa5cca6","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Ujra-lesz-Trump-Orban-talalkozo-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 09:26","title":"Újra lesz Trump–Orbán-találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szlovák miniszterelnök sértetten reagált.","shortLead":"A szlovák miniszterelnök sértetten reagált.","id":"20250119_szlovakia-robert-fico-pszichiater-tavozas-felszolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"8d5dbe58-fd98-4473-b61f-18669047dc42","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_szlovakia-robert-fico-pszichiater-tavozas-felszolitas","timestamp":"2025. január. 19. 19:01","title":"Pszichiáterek szerint Fico agresszívabbá vált a tavalyi merénylet óta, ezért felszólították a távozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2bbfd36-7af8-4db9-bf87-c7bb1e536c04","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Biró Ferenc elleni egyik vád, hogy az ingatlanjára költötte a hatóság pénzét.","shortLead":"A Biró Ferenc elleni egyik vád, hogy az ingatlanjára költötte a hatóság pénzét.","id":"20250119_Az-Integritas-Hatosag-elnokenek-van-egy-rejtett-2-hektaros-birtoka-de-jogszeruen-nem-vallott-rola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2bbfd36-7af8-4db9-bf87-c7bb1e536c04.jpg","index":0,"item":"7136f33f-e7cb-4957-af87-f90b054eb4a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Az-Integritas-Hatosag-elnokenek-van-egy-rejtett-2-hektaros-birtoka-de-jogszeruen-nem-vallott-rola","timestamp":"2025. január. 19. 14:01","title":"Az Integritás Hatóság elnökének van egy rejtett, 2 hektáros birtoka, de jogszerűen nem vallott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Bournemouth idegenben 4-1-re verte a Newcastle-t.","shortLead":"A Bournemouth idegenben 4-1-re verte a Newcastle-t.","id":"20250118_Kerkez-Milos-golt-szerzett-a-Premier-League-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeb50c1a-4a66-4594-9045-c3c27fbbeb45.jpg","index":0,"item":"c642f777-da88-476b-9c77-7814b2bf7bbc","keywords":null,"link":"/sport/20250118_Kerkez-Milos-golt-szerzett-a-Premier-League-ben","timestamp":"2025. január. 18. 16:58","title":"Kerkez Milos gólt szerzett a Premier League-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bb836-0d76-4901-bda7-23a35ad3d8b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"50,9 milliárd forintért vették meg az arab befektetők a Mini-Dubaj területét, a teljes vételárat akkor fizetik majd ki, ha az állam a teljes infrastruktúrát megépítette és az összes szabályt, amit kell, átírta.","shortLead":"50,9 milliárd forintért vették meg az arab befektetők a Mini-Dubaj területét, a teljes vételárat akkor fizetik majd ki...","id":"20250120_500-meter-felhokarcolo-Rakosrendezo-2039-arab-minidubaj-ngm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2bb836-0d76-4901-bda7-23a35ad3d8b6.jpg","index":0,"item":"762af345-4b67-4d72-85a7-843b071554b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_500-meter-felhokarcolo-Rakosrendezo-2039-arab-minidubaj-ngm-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 11:13","title":"500 méteres felhőkarcoló is lehet Rákosrendezőn, 2039-ig is várhatunk, hogy az állam megkapja a teljes vételárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]