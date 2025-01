51 ezer nyolcadikos, 10 ezer hatodikos és 7 ezer negyedikes diák írta meg a központi írásbeli felvételi vizsgát január 18-án, szombaton. Szaktanárok szerint másfajta gondolkodást igényelt ez a felvételi, mint a korábbi években, a hatodikosok elé tett magyar nyelv és irodalom feladatsor pedig idén különösen nehéznek tűnt az átlagpontszámok alapján. Amíg is, amíg mindenki az eredményt várja, összegyűjtöttünk minden hasznos információt a felvételiről egy helyen.

A HVG idén is közzétette a száz legjobb magyarországi gimnázium százas toplistáját a HVG Középiskolai rangsor 2025 című kiadványban. A rangsort a főbb érettségi tárgyak 2023 tavaszi eredményei, a kompetenciamérés adatai és az adott iskolák diákjainak a felvételi pontszámai alapján állítottuk össze.

Ezúttal a tavalyi második helyezett, a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium végzett az élen, míg az előző évi első helyezett, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium most a harmadik helyet szerezte meg. Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium tavaly az ötödik, most a második helyen végzett. Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium ezúttal éppen csak, de lecsúszott a dobogóról. A többi gimnázium helyezését is megnézheti alábbi cikkünkben:

Ezek az ország legjobb gimnáziumai 2025-re – mutatjuk a HVG százas listáját és a térképeket A rangsort idén a budapesti Eötvös József Gimnázium vezeti, dobogós az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziuma és a tavalyi győztes, a Fazekas Mihály Gimnázium. Az élbolyban csak apró változások vannak, de a százas listára összesen 14 új intézmény került fel.

A legjobb gimnáziumok listáján túl egyéb rangsorokat és részrangsorokat is készítettünk, továbbá számos interjút, cikket közöltünk, amivel elsősorban az iskolaválasztás előtt álló családokat próbáljuk segíteni a döntésben.

Egyházi, alapítványi? Milyen iskolát válasszunk?

A listán számos egyházi iskola is szerepel, például a Pannonhalmi Bencés Gimnázium is, amelynek az igazgatójával októberben beszélgettünk arról, hogyan tekint küldetésére egy egyházi iskola. Valamint azt is megkérdeztük, mennyire van létjogosultsága még a bentlakásos gimnáziumnak, és lesz-e valaha koedukált tanítás. A cikkben a legjobb húsz egyházi iskola rangsora is megtalálható.

További opció a most felvételizőknek, hogy alapítványi vagy magángimnáziumban kezdjék meg a tanévet szeptemberben. Léteznek állami fenntartású alternatív iskolák, felekezeti intézmények, és olyan alapítványi iskolák is, amelyek nem alkalmaznak reformpedagógiát. Korábban azonban az alapítványi iskolák gyakran a fősodortól eltérő módszerekkel működtek.

Az elmúlt években viszont tovább árnyalódott a kép, ugyanis a modellváltó egyetemek gyakorlógimnáziumai is alapítványi fenntartásba kerültek. (Az ELTE megőrizte állami státuszát, így gyakorlóiskolái is államiak maradtak.) Az alább olvasható részrangsorunkban a hagyományos alternatív iskolák és a vidéki tudományegyetemek gyakorlógimnáziumai is szerepelnek.

Ezek az ország legjobb alapítványi és magángimnáziumai A listán keverednek az alternatív iskolák és a modellváltáson átesett egyetemek gyakorló gimnáziumai. Az élen továbbra is az Alternatív Közgazdasági Gimnázium áll.

„Olyan iskolát alakítottunk ki, amely figyelembe veszi a gyermekek sajátosságait és a különbözőséget értékként kezeli” – nyilatkozta a HVG-nek Lányi Marietta, az ország egyetlen állami fenntartású alternatív középiskolájának, a Gyermekek Házának pedagógiai vezetője.

Az iskolaválasztás szempontja nyilatkozott korábban a HVG-nek Szél Dávid pszichológus is, szerinte az a legfontosabb a választásnál, hogy a szülő ismerje a gyerekét.

„Egyáltalán nem dől össze a világ, ha nem veszik fel a gyereket a kiszemelt »jó gimnáziumba«. Akkor persze összedől, ha ez a szülői szorongás átmegy a gyerekbe,

aki emiatt azt gondolja magáról, hogy túl semmirekellő, túl hülye ahhoz, hogy felvegyék a »jó gimibe«. Miközben a »jóságnak« rengeteg kritériuma van” – fogalmazott. Arról, hogy milyen szempontokat mérlegeljen még a szülő, interjúnkban olvashat.

„A legfontosabb, hogy a szülő ismerje a gyerekét” – Szél Dávid pszichológus továbbtanulásról és középiskola-választásról Nem könnyű az iskolaválasztás, rengeteg szempontot érdemes figyelembe venni, még azt sem lehet megmondani, milyen egy jó iskola – véli Szél Dávid pszichológus, aki azért kérésünkre felsorolt néhány megfontolandó szempontot a döntéshez. Az interjú a csütörtökön, november 30-án megjelenő HVG Középiskola 2024 kiadványában jelenik meg, most itt, a hvg360-on is olvasható.

Vidéki elitgimnáziumok

Az ország legjobb vidéki gimnáziumának igazgatójával is beszélgettünk. Schultz Zoltánt, a veszprémi Lovassy László Gimnázium vezetőjét többek között arról kérdeztük, hogy a közismerten erős reálvonal mellé hogyan fér be a művészeti nevelés. Mi volt a tapasztalatuk a megváltoztatott érettségivel?

Nem okoz a gyerekeknek teljesítménykényszert, hogy élvonalba tartozó iskolába járnak?

A negyedikeseké kifejezetten könnyű volt, a hatodikosoké és a nyolcadikosoké közepesen nehéz – így foglalható össze egy matektanár véleménye az idei középiskolai felvételi tesztről. A januári megmérettetés sok családnak okoz stresszes napokat, ráadásul már az azt megelőző hónapokban is hatalmas teher nehezedhet a gyerekekre.

A felvételi kihívásairól Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója beszélt a HVG-nek. Szerinte jó lenne, ha az esetleges sikertelen felvételit nem tragédiaként élnék meg a szülők és a gyerekek, mert ma már sok lehetőség van a hagyományos iskolai pálya mellett más sikeres utat találni.