[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanítónő azonban gyorsan cselekedett, és képes volt ártalmatlanná tenni a tanulót.","shortLead":"A tanítónő azonban gyorsan cselekedett, és képes volt ártalmatlanná tenni a tanulót.","id":"20250120_lofegyver-tanar-diak-iskola-csehorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"d8a2b2f3-65af-4d08-9210-9b6ac69f48cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_lofegyver-tanar-diak-iskola-csehorszag","timestamp":"2025. január. 20. 19:38","title":"Lőfegyverrel fenyegette meg tanárát egy diák Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új elnök rögtön az első napján visszavont egy rendeletet, amit még Joe Biden hozott annak érdekében, hogy biztosítsa a technológia etikus és biztonságos fejlődését.","shortLead":"Az új elnök rögtön az első napján visszavont egy rendeletet, amit még Joe Biden hozott annak érdekében, hogy biztosítsa...","id":"20250121_Trump-a-biztonsagos-mesterseges-intelligencia-fejlesztesbe-is-beleszolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"e987cf3b-8f6a-4a13-9e22-7c0eb72f2e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_Trump-a-biztonsagos-mesterseges-intelligencia-fejlesztesbe-is-beleszolt","timestamp":"2025. január. 21. 21:37","title":"Trump a biztonságos MI-fejlesztésnek is véget vetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Összesen 551 névkérelemről kellett dönteniük 2024-ben a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakembereinek, de csak 66 új nevet jegyeztek be.","shortLead":"Összesen 551 névkérelemről kellett dönteniük 2024-ben a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakembereinek, de csak 66 új...","id":"20250120_Nem-fogadtak-el-keresztnevkent-az-Orbanviktort-de-a-Lacko-atment-a-szuron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"00688007-d670-41fb-ad7a-3c561e6f9724","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Nem-fogadtak-el-keresztnevkent-az-Orbanviktort-de-a-Lacko-atment-a-szuron","timestamp":"2025. január. 20. 21:13","title":"Nem fogadták el keresztnévként az Orbánviktort, de a Lackó átment a szűrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","shortLead":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","id":"20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e.jpg","index":0,"item":"a2d0b121-146c-434f-aca9-deab627061fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","timestamp":"2025. január. 22. 06:41","title":"Toplista: ezek most a legjobb és legrosszabb új autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5911f29-e625-4698-ab84-3b682769ada3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elkerülnék a kínai autókra vonatkozó büntetővámokat.","shortLead":"Elkerülnék a kínai autókra vonatkozó büntetővámokat.","id":"20250120_Kinabol-Szloveniaba-koltozhet-az-elektromos-Dacia-gyartasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5911f29-e625-4698-ab84-3b682769ada3.jpg","index":0,"item":"c20716dd-df5b-4709-a704-33835ee135e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Kinabol-Szloveniaba-koltozhet-az-elektromos-Dacia-gyartasa","timestamp":"2025. január. 20. 08:38","title":"Kínából Szlovéniába költözhet az elektromos Dacia gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78b2732-be51-4a17-8d34-97f25fb43763","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az orosz külügyminiszter Washingtont vádolta meg a Török Áramlat gázvezeték elleni ukrán dróntámadással. Washingtonnak valóban érdeke leválasztani az EU-t az orosz energiáról, ezt Trump Bidennél sokkal erősebben képviseli. Magyarország prímán meglenne csöves orosz gáz nélkül, de jó eséllyel megint csökkenteni kellene a „rezsicsökkentést”. Ennek aligha örülnének az idecsalogatott ázsiai akkugyárak, amiket már így is kiemelkedően magas árak várnak.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter Washingtont vádolta meg a Török Áramlat gázvezeték elleni ukrán dróntámadással. Washingtonnak...","id":"20250120_orban-torok-aramlat-gaz-gazdasagi-tervek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f78b2732-be51-4a17-8d34-97f25fb43763.jpg","index":0,"item":"fe14e9fe-09b7-4809-8e90-acf212ea230d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_orban-torok-aramlat-gaz-gazdasagi-tervek","timestamp":"2025. január. 20. 16:37","title":"Orbán elveszett Trump, Putyin és Nagy Márton Bermuda-háromszögében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6e3127-fc8f-4ea5-bf3e-9ac0e359c416","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Olyan munkát végeznek, amit a hazaiak már nem akarnak. Ha ellehetetlenítik alkalmazásukat, magyarok munkahelyei is megszűnhetnek. A magyar gazdaság jelenlegi helyzetében nélkülözhetetlenek, sorolják, és figyelmeztetnek: mindenki veszít, ha korlátozzák ittlétüket.","shortLead":"Olyan munkát végeznek, amit a hazaiak már nem akarnak. Ha ellehetetlenítik alkalmazásukat, magyarok munkahelyei is...","id":"20250121_vendegmunkasok-kulfoldi-munkavallalok-vosz-magyar-gazdasag-vallalkozasok-kkv-munkaeropiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6e3127-fc8f-4ea5-bf3e-9ac0e359c416.jpg","index":0,"item":"db2eef5c-0876-4ead-a9a6-ead16f7afe16","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_vendegmunkasok-kulfoldi-munkavallalok-vosz-magyar-gazdasag-vallalkozasok-kkv-munkaeropiac","timestamp":"2025. január. 21. 15:43","title":"Kiáltványnak is beillő elemzésben védi a vendégmunkásokat a VOSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"„Újabb hosszú felfordulás kezdődik az amerikai közéletben.” „Ilyen visszatérést Amerika idáig nem látott, az ellenfelek a padlón, teljesen demoralizálódva.” „Trump rajtja jobb volt, mint ahogy azt pár hónapja gondolhattuk volna.” „Fel kell készülni arra, hogy akárcsak a magyaroknál, sok átlag amerikai sem talál semmi kivetnivalót abban, ha dekrétumokkal irányítják az országot.” „Ha a társadalom látja, hogy valójában mit akarnak az oligarchák, akkor egyértelmű lesz, hogy vissza kell venni tőlük a hatalmat” – erős mondatokkal értékelik a nemzetközi sajtóban Trump visszatérését.","shortLead":"„Újabb hosszú felfordulás kezdődik az amerikai közéletben.” „Ilyen visszatérést Amerika idáig nem látott, az ellenfelek...","id":"20250121_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-beiktatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"509686cb-0fe6-4f74-9aec-b69f5c0c9b6c","keywords":null,"link":"/360/20250121_Nemzetkozi-lapszemle-Trump-beiktatasa","timestamp":"2025. január. 21. 10:30","title":"„Ez most Trump zűrös, veszélyes világa” – emésztik a világlapok az amerikai elnök visszatérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]