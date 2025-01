Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új elnök rögtön az első napján visszavont egy rendeletet, amit még Joe Biden hozott annak érdekében, hogy biztosítsa a technológia etikus és biztonságos fejlődését.","shortLead":"Az új elnök rögtön az első napján visszavont egy rendeletet, amit még Joe Biden hozott annak érdekében, hogy biztosítsa...","id":"20250121_Trump-a-biztonsagos-mesterseges-intelligencia-fejlesztesbe-is-beleszolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"e987cf3b-8f6a-4a13-9e22-7c0eb72f2e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_Trump-a-biztonsagos-mesterseges-intelligencia-fejlesztesbe-is-beleszolt","timestamp":"2025. január. 21. 21:37","title":"Trump a biztonságos MI-fejlesztésnek is véget vetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31174eb1-2b17-4871-8994-d96bdca01516","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök nemzeti gyásznapot hirdetett a szörnyű tragédia miatt. ","shortLead":"A török elnök nemzeti gyásznapot hirdetett a szörnyű tragédia miatt. ","id":"20250122_Torokorszagban-orizetbe-vettek-kilenc-embert-a-halalos-aldozatokat-kovetelo-szallodatuz-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31174eb1-2b17-4871-8994-d96bdca01516.jpg","index":0,"item":"a6c1adf0-654e-4dac-b93e-352b29d9bd04","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Torokorszagban-orizetbe-vettek-kilenc-embert-a-halalos-aldozatokat-kovetelo-szallodatuz-miatt","timestamp":"2025. január. 22. 08:10","title":"Törökországban őrizetbe vettek kilenc embert a 76 halálos áldozatot követelő szállodatűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337ec258-850b-48d9-a1e3-9b6ebd879d8c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok szerint új korszak nyílik az olasz csapat történetében. ","shortLead":"A hétszeres világbajnok szerint új korszak nyílik az olasz csapat történetében. ","id":"20250120_lewis-hamilton-ferrari-elso-nap-fiorano-maranello-f1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/337ec258-850b-48d9-a1e3-9b6ebd879d8c.jpg","index":0,"item":"e87eb559-dbd1-4bbd-8087-593ecae4817b","keywords":null,"link":"/sport/20250120_lewis-hamilton-ferrari-elso-nap-fiorano-maranello-f1","timestamp":"2025. január. 20. 14:49","title":"„Valóra vált egy álom” – Enzo Ferrari háza elől jelentkezett Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa9f854-643c-4a8d-a62f-ecffe02b26a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú cikkben indokolták meg, miért döntöttek így. ","shortLead":"Hosszú cikkben indokolták meg, miért döntöttek így. ","id":"20250121_le-monde-twitter-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa9f854-643c-4a8d-a62f-ecffe02b26a1.jpg","index":0,"item":"bfadf2b5-4940-480e-8050-bf7797da823e","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_le-monde-twitter-x","timestamp":"2025. január. 21. 14:50","title":"A Le Monde is otthagyja az X-et Musk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök attól tart, hogy Donald Trump alatt vegzatúrának lennének kitéve.","shortLead":"Az elnök attól tart, hogy Donald Trump alatt vegzatúrának lennének kitéve.","id":"20250120_biden-kegyelem-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36.jpg","index":0,"item":"61c5fb58-71df-4612-be99-b9a4a6732d05","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_biden-kegyelem-csalad","timestamp":"2025. január. 20. 18:03","title":"Joe Biden előzetes kegyelmet adott több családtagjának is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea810-bb5f-4438-bc01-866bcb5ccce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy hagyományos dél-indiai viseletben látható.","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy hagyományos dél-indiai viseletben látható.","id":"20250121_Indiai-utja-alatt-hagyomanyos-viseletben-is-keszult-fenykep-Orban-Viktorrol---foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/059ea810-bb5f-4438-bc01-866bcb5ccce8.jpg","index":0,"item":"9138dcaa-d521-4013-b2b7-3d0c837acf02","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Indiai-utja-alatt-hagyomanyos-viseletben-is-keszult-fenykep-Orban-Viktorrol---foto","timestamp":"2025. január. 21. 16:52","title":"Így még biztosan nem látta Orbán Viktort – új fotó jelent meg Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","shortLead":"A toplista élén német modellek, ráadásul tisztán elektromos hajtású kocsik találhatók.","id":"20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27464658-0bbe-4f1f-a200-7093a5bb010e.jpg","index":0,"item":"a2d0b121-146c-434f-aca9-deab627061fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_toplista-ezek-most-a-legjobb-es-legrosszabb-uj-autok","timestamp":"2025. január. 22. 06:41","title":"Toplista: ezek most a legjobb és legrosszabb új autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radnai Márk a ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy szerinte tehetséges a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"Radnai Márk a ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy szerinte tehetséges a Tisza Párt elnöke.","id":"20250122_magyar-peter-radnai-mark-hangfelvetel-vogel-evelin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"36579b14-6771-4cb2-a3d8-c952bb15279d","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_magyar-peter-radnai-mark-hangfelvetel-vogel-evelin","timestamp":"2025. január. 22. 12:33","title":"Magyar Péter kiállt pártja alelnöke mellett, aki egy hangfelvételen azt mondta róla: a szülei nem tanították meg szeretni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]