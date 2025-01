Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem biztos, hogy zöldségeket beszél, aki a növényi étrend mellett érvel. Egy friss kutatás ugyanis úgy találta, hogy ez az étrend jelentősen javíthatja a bélrendszer egészségét.","shortLead":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem...","id":"20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f.jpg","index":0,"item":"d6da2127-ea30-4a08-b997-21a62411c6a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 21. 19:03","title":"21 000 ember vizsgálatából kiderült: egészségesebb, aki húsmentesen étkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00403ab-8cb7-46d7-b749-e1497d2b5ccc","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Mit lehet tudni az országos iskolai bombariadóról? Mikor kerül le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, akinek a kormánytagok gratuláltak a kitiltásához? Mit vár a kormány Donald Trumptól? Miért tálalta jó hírként Orbán Viktor, hogy kifizetik az állampapírok hozamait? Mi a kormány véleménye Majka rendszerkritikus klipjéről? Miért gondolják álszentnek Karácsony Gergelyt, hogyan érinti a magyar szuverenitást a rákosrendezői Mini-Dubajt, és mi épül ott egyáltalán? Ez történt a csütörtöki kormányinfón. ","shortLead":"Mit lehet tudni az országos iskolai bombariadóról? Mikor kerül le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, akinek...","id":"20250123_Mini-Dubaj-Rakosrendezo-kormanyinfo-elo-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f00403ab-8cb7-46d7-b749-e1497d2b5ccc.jpg","index":0,"item":"36481b03-f94c-45b6-a355-40045789f304","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Mini-Dubaj-Rakosrendezo-kormanyinfo-elo-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 10:02","title":"Gulyás Gergely: Elmebeteg állhat a bombariadók mögött, nem tudjuk, mi és hogyan épül Rákosrendezőn – ez történt a kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sára Botond főispán szerint a bíróság nem vitatta a szolidaritási hozzájárulás kivetését sem jogalapjában, sem mértékében, és nem kötelezte a magyar államot arra, hogy fizesse vissza azt az önkormányzatnak. ","shortLead":"Sára Botond főispán szerint a bíróság nem vitatta a szolidaritási hozzájárulás kivetését sem jogalapjában, sem...","id":"20250122_Budapest-nem-kapja-vissza-a-befizetett-milliardokat-allitja-Budapest-foispanja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e.jpg","index":0,"item":"3f226957-74eb-4b70-9952-0df1dde3df3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Budapest-nem-kapja-vissza-a-befizetett-milliardokat-allitja-Budapest-foispanja","timestamp":"2025. január. 22. 10:49","title":"Budapest nem kapja vissza a befizetett milliárdokat – mondja Sára Botond főispán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kommunista csoport vállalta magára az akciót.","shortLead":"Egy kommunista csoport vállalta magára az akciót.","id":"20250122_olaszorszag-milano-elon-musk-karlenites-felakasztott-babu-benito-mussolini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65be9af0-19e2-49fe-8404-a65b8b83b77d.jpg","index":0,"item":"06371b64-5229-4d56-9515-85f47cd572cd","keywords":null,"link":"/elet/20250122_olaszorszag-milano-elon-musk-karlenites-felakasztott-babu-benito-mussolini","timestamp":"2025. január. 22. 15:09","title":"Elon Muskot ábrázoló bábut akasztottak fel azon a milánói téren, ahol egykor Benito Mussolini holttestét is felhúzták – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szovjet időkre emlékeztető megoldást választott a TASZSZ orosz állami hírügynökség, amikor beszámolt Donald Trump azon üzenetéről, amelyben közölte Vlagyimir Putyin orosz elnökkel: ha nem fejezi be az Ukrajna elleni háborút, szankciókkal, vámokkal és adókkal fogja sújtani Oroszországot.","shortLead":"A szovjet időkre emlékeztető megoldást választott a TASZSZ orosz állami hírügynökség, amikor beszámolt Donald Trump...","id":"20250122_Igy-hamisitja-az-orosz-kormanyparti-media-Trump-uzenetet-Putyinnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05.jpg","index":0,"item":"b2092ad9-fce2-47b4-bf48-472d657dab3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_Igy-hamisitja-az-orosz-kormanyparti-media-Trump-uzenetet-Putyinnak","timestamp":"2025. január. 22. 19:20","title":"Így hamisítja az orosz kormánypárti média Trump üzenetét Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52d9ca8-13ba-4243-a3a5-ae5c8a43d9a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb közéleti személyiségek, politikusok mondták el véleményüket a rapper friss klipjéről.","shortLead":"Újabb közéleti személyiségek, politikusok mondták el véleményüket a rapper friss klipjéről.","id":"20250121_Toroczkai-a-zsidozo-sorokat-udvozli-Majka-uj-klipjeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a52d9ca8-13ba-4243-a3a5-ae5c8a43d9a7.jpg","index":0,"item":"7b73ef96-0723-4159-a05b-937ceb178290","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Toroczkai-a-zsidozo-sorokat-udvozli-Majka-uj-klipjeben","timestamp":"2025. január. 21. 16:00","title":"Toroczkai a zsidózó sorokat üdvözli Majka új klipjében, Pottyondy Edina pedig már csak egy dologra vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta szóvivője, Andy Stone szerint egy meg nem nevezett hiba miatt váltak elérhetetlenné a politikai hashtagek az Instagramon, a cég pedig már dolgozik a probléma elhárításán. Rövid időn belül ez már a második ilyen korlátozás.","shortLead":"A Meta szóvivője, Andy Stone szerint egy meg nem nevezett hiba miatt váltak elérhetetlenné a politikai hashtagek...","id":"20250122_instagram-politikai-hashtagek-blokkolasa-meta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65.jpg","index":0,"item":"e64df512-e7ca-4a96-b5a6-b064beb637bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_instagram-politikai-hashtagek-blokkolasa-meta","timestamp":"2025. január. 22. 09:27","title":"Blokkolta a politikai hashtageket az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9031eff-2f5a-4ec7-94fd-4770cfd6119e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy a csimpánzoknál a szociális interakció egy formája a közös pisilés, és ez az emberi viselkedésre is rávetíthető lehet.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a csimpánzoknál a szociális interakció egy formája a közös pisilés, és ez az emberi viselkedésre is...","id":"20250121_csimpanz-tarsas-viselkedes-kozos-vizeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9031eff-2f5a-4ec7-94fd-4770cfd6119e.jpg","index":0,"item":"e9ae1ad9-a2b6-420b-b507-03122ec76b55","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_csimpanz-tarsas-viselkedes-kozos-vizeles","timestamp":"2025. január. 21. 16:03","title":"Nem bánja, ha társaságban kell pisilnie? Úgy tűnik, ennek evolúciós okai lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]