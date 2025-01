Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f00403ab-8cb7-46d7-b749-e1497d2b5ccc","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Mit lehet tudni az országos iskolai bombariadóról? Mikor kerül le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, akinek a kormánytagok gratuláltak a kitiltásához? Mit vár a kormány Donald Trumptól? Miért tálalta jó hírként Orbán Viktor, hogy kifizetik az állampapírok hozamait? Mi a kormány véleménye Majka rendszerkritikus klipjéről? Miért gondolják álszentnek Karácsony Gergelyt, hogyan érinti a magyar szuverenitást a rákosrendezői Mini-Dubajt, és mi épül ott egyáltalán? Ez történt a csütörtöki kormányinfón. ","shortLead":"Mit lehet tudni az országos iskolai bombariadóról? Mikor kerül le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, akinek...","id":"20250123_Mini-Dubaj-Rakosrendezo-kormanyinfo-elo-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f00403ab-8cb7-46d7-b749-e1497d2b5ccc.jpg","index":0,"item":"36481b03-f94c-45b6-a355-40045789f304","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Mini-Dubaj-Rakosrendezo-kormanyinfo-elo-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 10:02","title":"Gulyás Gergely: Elmebeteg állhat a bombariadók mögött, nem tudjuk, mi és hogyan épül Rákosrendezőn – ez történt a kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is. ","shortLead":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is. ","id":"20250123_honor-vezetok-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834.jpg","index":0,"item":"a47527d0-34b9-46b0-b217-68e2fcd230e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_honor-vezetok-lemondas","timestamp":"2025. január. 23. 10:32","title":"Újabb vezetők távoznak a Honor éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elkövető a nőt sorsára hagyta.","shortLead":"Az elkövető a nőt sorsára hagyta.","id":"20250122_nyugdij-halalos-gazolas-cegledbercel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"4d664061-5cda-4e32-8beb-7ffd4091b919","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_nyugdij-halalos-gazolas-cegledbercel","timestamp":"2025. január. 22. 12:26","title":"A munkahelyére tartott egy nappal a nyugdíjazása előtt egy nő Ceglédbercelen, amikor halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee25bbd5-1f9f-4cf2-ad25-4ecedd6c21e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem egy hétköznapokban használatos szolgáltatás segítségével küldték ki azokat a leveleket, melyeket több mint 200 magyar intézményhez juttattak el ismeretlenek.","shortLead":"Nem egy hétköznapokban használatos szolgáltatás segítségével küldték ki azokat a leveleket, melyeket több mint 200...","id":"20250123_bombafenyegetesek-iskolak-levelezo-eldobhato-email-szolgaltatas-tempmail","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee25bbd5-1f9f-4cf2-ad25-4ecedd6c21e7.jpg","index":0,"item":"ddde5486-a090-476d-9e25-fde030838faa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_bombafenyegetesek-iskolak-levelezo-eldobhato-email-szolgaltatas-tempmail","timestamp":"2025. január. 23. 14:30","title":"Erről az e-mail-címről küldték ki a bombával fenyegető leveleket. Mi ez? Miben más, mint a normál levelezők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy Karácsony Gergely előre jelezte, a főváros élne az elővásárlási jogával Rákosrendezőn, hogy keresztbe tegyen az arab befektetőkkel kötött szerződésnek, és hogy – állítása szerint – a felhőkarcolók helyett park, megfizethető lakások épülhessenek. Erről jövő héten szavazhat a közgyűlés. Az első részletre megvan a pénz anélkül is, hogy visszakapnák az államtól a befizetett szolidaritási hozzájárulást – amiért amúgy perre is mennének.","shortLead":"Ahogy Karácsony Gergely előre jelezte, a főváros élne az elővásárlási jogával Rákosrendezőn, hogy keresztbe tegyen...","id":"20250122_Jovo-heten-donthet-a-fovarosi-kozgyules-a-mini-Dubaj-projektet-megtorpedozo-elovasarlasrol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2.jpg","index":0,"item":"6b65fc32-f368-495a-aaaf-36e714dcd0cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Jovo-heten-donthet-a-fovarosi-kozgyules-a-mini-Dubaj-projektet-megtorpedozo-elovasarlasrol-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 17:02","title":"Jövő héten dönthet a Fővárosi Közgyűlés a Mini-Dubaj-projektet megtorpedózó elővásárlásról, de van B és C tervük is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b83160-1a82-4454-bd53-108f220808d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 2023-as autót próbált ki a hétszeres világbajnok.","shortLead":"Egy 2023-as autót próbált ki a hétszeres világbajnok.","id":"20250122_lewis-hamilton-ferrari-fiorano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51b83160-1a82-4454-bd53-108f220808d8.jpg","index":0,"item":"6fbf06b8-4dc8-47ae-8556-aacc243e943b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_lewis-hamilton-ferrari-fiorano","timestamp":"2025. január. 22. 17:42","title":"Több száz szurkoló gyűlt össze, hogy lássa Lewis Hamilton első ferraris köreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov azt állítja, Moszkvába még nem érkezett jelzés a Putyin és Trump közötti kapcsolatfelvétel megszervezéséről.","shortLead":"Dmitrij Peszkov azt állítja, Moszkvába még nem érkezett jelzés a Putyin és Trump közötti kapcsolatfelvétel...","id":"20250123_oroszorszag-egyesult-allamok-donald-trump-vlagyimir-putyin-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356.jpg","index":0,"item":"cf6f0fef-a77a-4a94-bbc4-feda70f023c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_oroszorszag-egyesult-allamok-donald-trump-vlagyimir-putyin-talalkozo","timestamp":"2025. január. 23. 15:56","title":"Putyin szóvivője üzent Trumpnak: Készen állunk a tiszteletteljes párbeszédre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafa57a9-c4c1-42db-8b83-0e60a736b5bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az azóta virálissá vált videón a kaposvári táncegyesület ropta a táncot az akadálymentesített toborzóiroda aulájában.","shortLead":"Az azóta virálissá vált videón a kaposvári táncegyesület ropta a táncot az akadálymentesített toborzóiroda aulájában.","id":"20250122_Modernizalt-verbunkos-tanc-a-honvedsegi-toborzoiroda-atadojan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eafa57a9-c4c1-42db-8b83-0e60a736b5bb.jpg","index":0,"item":"a2240bf4-59a2-47ed-9023-f1db566165b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Modernizalt-verbunkos-tanc-a-honvedsegi-toborzoiroda-atadojan","timestamp":"2025. január. 22. 13:14","title":"Magas sarkúban és kivágott felsőben mutattak be modernizált verbunkos táncot a honvédségi toborzóiroda átadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]