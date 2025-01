Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A buchenwaldi koncentrációs tábor helyén létesült emlékhely igazgatója azt ajánlja az AfD-támogató milliárdosnak, hogy lapozza át ismét a történelemkönyvet, mert abból sokat okulhat. Trump a törvényesség határait kóstolgatja, írja az Economist vezércikke, az USA-val foglalkozó kommentárrovata szerint Amerika tényleg aranykorba léphet be Trump alatt, akinek legnagyobb ellenfele alighanem ő maga. Elina Valtonen finn külügyminiszter szerint Putyinnal nem szabad békét kötni, mert akkor egy autokratát jutalmaznánk. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"A buchenwaldi koncentrációs tábor helyén létesült emlékhely igazgatója azt ajánlja az AfD-támogató milliárdosnak...","id":"20250124_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"ce2b1517-7a4b-441a-8c50-ff6e1e9b6929","keywords":null,"link":"/360/20250124_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 24. 10:45","title":"The Times-interjú: Elon Musk „egy őrült szélsőséges, aki mérget terjeszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516355f-36e1-4faf-aed0-31d5a1856f5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két hónapig voltak szabadlábon. Mogyoróvajas szendviccsel csalták tőrbe őket.","shortLead":"Két hónapig voltak szabadlábon. Mogyoróvajas szendviccsel csalták tőrbe őket.","id":"20250125_rengeteg-kiserleti-majom-szokott-meg-egy-kutatointezetbol-most-az-utolso-negyet-is-elfogtak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e516355f-36e1-4faf-aed0-31d5a1856f5e.jpg","index":0,"item":"64df7b59-6b0c-424c-980e-b8af714d989a","keywords":null,"link":"/elet/20250125_rengeteg-kiserleti-majom-szokott-meg-egy-kutatointezetbol-most-az-utolso-negyet-is-elfogtak","timestamp":"2025. január. 25. 09:38","title":"43 kísérleti majom szökött meg egy kutatóintézetből, most az utolsó négyet is elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ce335-2946-43f0-9b9f-5154dbee7766","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly sebezhetőséget talált két kutató a Subaru rendszereiben, minden védelem kijátszhatónak bizonyult.","shortLead":"Komoly sebezhetőséget talált két kutató a Subaru rendszereiben, minden védelem kijátszhatónak bizonyult.","id":"20250124_subaru-autok-sebezhetoseg-tavoli-hozzaferes-inditas-nyitas-pozicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/286ce335-2946-43f0-9b9f-5154dbee7766.jpg","index":0,"item":"d0702490-e5f4-4c6f-a391-9f0ac5f22e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_subaru-autok-sebezhetoseg-tavoli-hozzaferes-inditas-nyitas-pozicio","timestamp":"2025. január. 24. 12:03","title":"Több millió Subaru autó volt sebezhető – távolról lehetett őket kinyitni és beindítani, de az is látszott, merre járnak épp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627ca23c-6cbe-4749-bdbf-c97a93fdbbc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egyelőre nehezen hiszi el, hogy a jelöltek között van a neve. ","shortLead":"Az énekesnő egyelőre nehezen hiszi el, hogy a jelöltek között van a neve. ","id":"20250124_Ariana-Grande-az-Oscar-jeloleserol-dij-Wicked-Jancso-Brutalista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627ca23c-6cbe-4749-bdbf-c97a93fdbbc6.jpg","index":0,"item":"61bc0dee-b5b4-41b7-a25d-d6582ae16517","keywords":null,"link":"/elet/20250124_Ariana-Grande-az-Oscar-jeloleserol-dij-Wicked-Jancso-Brutalista","timestamp":"2025. január. 24. 08:31","title":"Ariana Grande az Oscar-jelöléséről: „Nem bírom abbahagyni a sírást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db28c7b6-761b-4b84-90dd-9d49b54ae281","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hatra nőtt a gyanúsítottak száma a bűnügyben, amelyben a gyanú szerint kriptovaluta-befektetésnek álcázott piramisjátékkal károsították meg a befektetőket, akik hittek az évi ezerszeres hozam ígéretének. “Bízza ránk kriptóját! – Velünk csak jól járhat” – szólt a már felszámolás alatt álló cégcsoport szlogenje, de a többség csak rosszul járt. ","shortLead":"Hatra nőtt a gyanúsítottak száma a bűnügyben, amelyben a gyanú szerint kriptovaluta-befektetésnek álcázott...","id":"20250125_Mar-hat-gyanusitottja-van-az-evtized-magyar-kriptocsalasanak-kozuluk-harman-nyomkovetot-viselnek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db28c7b6-761b-4b84-90dd-9d49b54ae281.jpg","index":0,"item":"6f4d2f57-2c14-440b-8bf5-5a9b1288c57b","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Mar-hat-gyanusitottja-van-az-evtized-magyar-kriptocsalasanak-kozuluk-harman-nyomkovetot-viselnek-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 07:20","title":"Már hat gyanúsítottja van az évtized magyar kriptocsalásának, közülük hárman nyomkövetőt viselnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","shortLead":"A magyarországi McDonald’s-üzletek száma ezzel már a 120-at közelíti.","id":"20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12be79f5-a4b9-4070-82dc-b45a275de915.jpg","index":0,"item":"b1c48812-0fff-4f05-b20c-25eae34dee45","keywords":null,"link":"/360/20250125_hvg-McDonalds-Gyor-Progress-Etteremhalozat-Scheer-Sandor","timestamp":"2025. január. 25. 08:30","title":"Turbófokozatban terjeszkedik a magyar McDonald's: tavaly öt éttermet nyitott, most Győrben jön egy újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb12d38-a698-4e62-a6a7-36ca76bf3b67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön országszerte több száz iskola kapott e-maileket bombafenyegetésről. Az ügy fejleményeiről a rendőrség szóvivője tartott sajtótájékoztatót. ","shortLead":"Csütörtökön országszerte több száz iskola kapott e-maileket bombafenyegetésről. Az ügy fejleményeiről a rendőrség...","id":"20250124_Rendorsegi-tajekoztatas-a-bombariadokrol---elo-kozvetites-a-Teve-utcabol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb12d38-a698-4e62-a6a7-36ca76bf3b67.jpg","index":0,"item":"fbf74a30-3f25-40df-9b91-207d3c2b7f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Rendorsegi-tajekoztatas-a-bombariadokrol---elo-kozvetites-a-Teve-utcabol-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 12:07","title":"Rendőrségi sajtótájékoztató: Kijelenthető, hogy a bombafenyegetés mögött nem áll valós veszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ebfd69-074a-4eb3-98b6-2a87c36894f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az A23a majdnem 40 évvel ezelőtt szabadult el az Antarktiszról, ám nem jutott túlságosan messzire. Nemrég azonban útnak indult, és már azt is tisztán látni, hogy merre tart.","shortLead":"Az A23a majdnem 40 évvel ezelőtt szabadult el az Antarktiszról, ám nem jutott túlságosan messzire. Nemrég azonban útnak...","id":"20250124_a23a-vilag-legnagyobb-jeghegye-del-georgia-sziget-utkozes-elovilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33ebfd69-074a-4eb3-98b6-2a87c36894f2.jpg","index":0,"item":"e8bcee09-6672-41ed-ba2c-7fd8d16a71db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_a23a-vilag-legnagyobb-jeghegye-del-georgia-sziget-utkozes-elovilag","timestamp":"2025. január. 24. 18:03","title":"Szigettel ütközhet a világ legnagyobb jéghegye, veszélyezteti az élővilágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]