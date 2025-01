Budapest vagy Bindzsisztán?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db28c7b6-761b-4b84-90dd-9d49b54ae281","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hatra nőtt a gyanúsítottak száma a bűnügyben, amelyben a gyanú szerint kriptovaluta-befektetésnek álcázott piramisjátékkal károsították meg a befektetőket, akik hittek az évi ezerszeres hozam ígéretének. “Bízza ránk kriptóját! – Velünk csak jól járhat” – szólt a már felszámolás alatt álló cégcsoport szlogenje, de a többség csak rosszul járt. ","shortLead":"Hatra nőtt a gyanúsítottak száma a bűnügyben, amelyben a gyanú szerint kriptovaluta-befektetésnek álcázott...","id":"20250125_Mar-hat-gyanusitottja-van-az-evtized-magyar-kriptocsalasanak-kozuluk-harman-nyomkovetot-viselnek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db28c7b6-761b-4b84-90dd-9d49b54ae281.jpg","index":0,"item":"6f4d2f57-2c14-440b-8bf5-5a9b1288c57b","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Mar-hat-gyanusitottja-van-az-evtized-magyar-kriptocsalasanak-kozuluk-harman-nyomkovetot-viselnek-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 07:20","title":"Már hat gyanúsítottja van az évtized magyar kriptocsalásának, közülük hárman nyomkövetőt viselnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Megszűnés fenyegeti Budapest egyetlen professzionális, több évtizedes konzekvens munkával felépített gyermek- és ifjúsági színházát – állítja Benkő Nóra, Erdődi Katalin, Gáspár Máté, Kováts Adél, Mácsai Pál és Máté Gábor.","shortLead":"Megszűnés fenyegeti Budapest egyetlen professzionális, több évtizedes konzekvens munkával felépített gyermek- és...","id":"20250124_fovarosi-szinhazigazgatok-kozos-tiltakozas-kolibri-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee.jpg","index":0,"item":"0b0deed3-be65-4055-943d-299ca24b8969","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_fovarosi-szinhazigazgatok-kozos-tiltakozas-kolibri-szinhaz","timestamp":"2025. január. 24. 16:03","title":"Fővárosi színigazgatók tiltakoznak a Kolibri vezetőjének kinevezése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae72353f-6da5-4cd4-9ad0-ec4228b801b4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":" Egy szabálytanul előző autós gázolta halálra Sara Piffert.","shortLead":" Egy szabálytanul előző autós gázolta halálra Sara Piffert.","id":"20250125_Edzes-kozben-halalra-gazoltak-az-olasz-kerekparost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae72353f-6da5-4cd4-9ad0-ec4228b801b4.jpg","index":0,"item":"842ea4bd-48e4-4693-ac8d-7d5145848fc5","keywords":null,"link":"/sport/20250125_Edzes-kozben-halalra-gazoltak-az-olasz-kerekparost","timestamp":"2025. január. 25. 15:25","title":"Edzés közben halálra gázolták az olasz kerékpárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A rendőrség már nyomoz.","shortLead":"A rendőrség már nyomoz.","id":"20250124_baleset-halaleset-tarcal-andrassy-kuria-foldomlas-bdpst-koncept-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd8964b-e7ec-4777-9cb9-4b2df332ef1d.jpg","index":0,"item":"36eee893-1d90-4621-8655-f31c20ece8da","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_baleset-halaleset-tarcal-andrassy-kuria-foldomlas-bdpst-koncept-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. január. 24. 20:53","title":"Ráomlott a föld és meghalt egy munkás Tiborcz István tarcali szállodájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a túlzásba vitt görgetés elrohasztja az agyat.","shortLead":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott...","id":"20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"012eabeb-9572-44fe-b0ba-9e3d416136e1","keywords":null,"link":"/elet/20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","timestamp":"2025. január. 26. 12:07","title":"A pápa szerint a túlzásba vitt közösségimédia-használat elrohasztja az agyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0addeebc-3053-4dc7-b467-ea3079231904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint naponta kap hasonlókat, néha a gyerekeit is fenyegetik. Ezúttal azonban feljelentést tesz","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint naponta kap hasonlókat, néha a gyerekeit is fenyegetik. Ezúttal azonban feljelentést tesz","id":"20250125_Halalos-fenyegetest-kapott-Magyar-Peter-kozzetette-az-oldalan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0addeebc-3053-4dc7-b467-ea3079231904.jpg","index":0,"item":"f673954a-b84f-4007-9691-eed06469c203","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Halalos-fenyegetest-kapott-Magyar-Peter-kozzetette-az-oldalan-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 10:16","title":"Halálos fenyegetést kapott Magyar Péter: „Hamarosan elkapnak és elvisznek egy elhagyott helyre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":" Varga Katalin","category":"360","description":"Nem kizárólag hátrányai vannak a napelemekkel termelt áram bruttó elszámolásának, mellette is szólnak érvek. A külföldi példák alapján – komplex ösztönzőrendszerrel – így is vonzó befektetés maradhat a nap erejének munkába fogása.","shortLead":"Nem kizárólag hátrányai vannak a napelemekkel termelt áram bruttó elszámolásának, mellette is szólnak érvek. A külföldi...","id":"20250125_lakossagi-napelemes-elszamolas-hvg-fenntarthato-fejlodes-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"7e56913e-8d47-411d-ba06-5c0248fa7352","keywords":null,"link":"/360/20250125_lakossagi-napelemes-elszamolas-hvg-fenntarthato-fejlodes-2025","timestamp":"2025. január. 25. 14:30","title":"Haragszik, hogy napelemeinél bevezették a bruttó elszámolást? Pedig lehetne ez jó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8126d48-7146-4fce-843d-ea53683b8c80","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ötezer tonna olaj jutott a tengerbe a hajókból. A szennyezés a hónap végére eléri Odesszát, de a Fekete-tenger nyugati partja is veszélyben van. ","shortLead":"Ötezer tonna olaj jutott a tengerbe a hajókból. A szennyezés a hónap végére eléri Odesszát, de a Fekete-tenger nyugati...","id":"20250124_orosz-tanker-kornyezeti-katasztrofa-kercs-szoros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8126d48-7146-4fce-843d-ea53683b8c80.jpg","index":0,"item":"2146b61f-1f00-4bdf-b4e6-6c73ca68a9d1","keywords":null,"link":"/zhvg/20250124_orosz-tanker-kornyezeti-katasztrofa-kercs-szoros","timestamp":"2025. január. 24. 16:53","title":"A kettétört és a zátonyra futott orosz tankerek a század legsúlyosabb környezeti katasztrófáját okozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]