Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bc716baa-74d4-4464-a977-6b6329b6cd3e","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Visszavágott a csapat a tavalyi Eb-vereségért. ","shortLead":"Visszavágott a csapat a tavalyi Eb-vereségért. ","id":"20250123_vilagbajnoksag-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-ausztria-kozepdonto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc716baa-74d4-4464-a977-6b6329b6cd3e.jpg","index":0,"item":"685d6fdb-4b9e-4c16-8448-3863527dfacf","keywords":null,"link":"/sport/20250123_vilagbajnoksag-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-ausztria-kozepdonto-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 22:02","title":"Kézilabda-vb: Küzdelmes meccsen győzte le az osztrákokat, nagy lépést tett a negyeddöntő felé a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nettó átlagkereset kedvezményekkel és prémiumokkal együtt 478 ezer forintra jött ki.","shortLead":"A nettó átlagkereset kedvezményekkel és prémiumokkal együtt 478 ezer forintra jött ki.","id":"20250123_Kozel-700-ezer-forint-volt-a-brutto-atlagkereset-tavaly-novemberben-a-KSH-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/309134a5-579d-4d84-bdfe-9ef5538e391d.jpg","index":0,"item":"cd86838b-6cba-4d16-9bb0-956635aa1dd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Kozel-700-ezer-forint-volt-a-brutto-atlagkereset-tavaly-novemberben-a-KSH-szerint","timestamp":"2025. január. 23. 08:30","title":"Közel 700 ezer forint volt a bruttó átlagkereset tavaly novemberben a KSH szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2d58f0-2ff4-410f-9ca7-50e47f0d16a6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A konzervatív Friedrich Merz szigorítana a német bevándorlási szabályokon is.","shortLead":"A konzervatív Friedrich Merz szigorítana a német bevándorlási szabályokon is.","id":"20250123_nemetorszag-friedrich-merz-cdu-hatarellenorzes-bevandorlas-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2d58f0-2ff4-410f-9ca7-50e47f0d16a6.jpg","index":0,"item":"63fb2e86-1910-4c6f-8814-c2f592dbf4e1","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_nemetorszag-friedrich-merz-cdu-hatarellenorzes-bevandorlas-migracio","timestamp":"2025. január. 23. 14:56","title":"Kancellársága első napján állandó határellenőrzést vezetne be a legesélyesebb jelölt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef541a-5526-42f6-8b4b-f98926bd040b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Negyedóra alatt akár 500 kilométernyi hatótáv is tölthető a Zeekr 007 GT-be.","shortLead":"Negyedóra alatt akár 500 kilométernyi hatótáv is tölthető a Zeekr 007 GT-be.","id":"20250123_latvanyos-uj-kinai-elektromos-sportkombi-tamadja-le-europat-zeekr-007-gt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18ef541a-5526-42f6-8b4b-f98926bd040b.jpg","index":0,"item":"9ff27d85-c5f2-4c35-96d9-083c3435eecb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_latvanyos-uj-kinai-elektromos-sportkombi-tamadja-le-europat-zeekr-007-gt","timestamp":"2025. január. 23. 07:59","title":"Látványos új kínai elektromos sportkombi támadja le Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy házaspár befogadott, aztán dolgoztatott és módszeresen bántalmazott egy nőt, még egy elektromos sokkolót is beszereztek erre a célra. Az ügyészség fegyházba küldené őket.","shortLead":"Egy házaspár befogadott, aztán dolgoztatott és módszeresen bántalmazott egy nőt, még egy elektromos sokkolót is...","id":"20250123_rabszolga-bantalmazas-kinzas-holttest-szabolcsi-hazaspar-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"3438de34-ae41-4b59-b015-60211e0a8fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_rabszolga-bantalmazas-kinzas-holttest-szabolcsi-hazaspar-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. január. 23. 10:53","title":"Rabszolgaként tartották, kínozták az áldozatukat, a holttestét meg csak kidobták az autójukból – szabolcsi pár ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament nagy többsége által elfogadott állásfoglalásban a testület elutasítja, hogy Oroszország az Ukrajna történelmével kapcsolatos állításokat egy törvénytelen háború igazolására használja fel. A nagy többségbe beletartoztak a Tisza Párt képviselői, de a fideszesek nem: a kormánypártiak nem szavaztak ennél a témánál.","shortLead":"Az Európai Parlament nagy többsége által elfogadott állásfoglalásban a testület elutasítja, hogy Oroszország az Ukrajna...","id":"20250123_fidesz_europai_parlament_orosz_ukran_haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce.jpg","index":0,"item":"04a89d23-c0bd-4622-9743-74e3c20f2538","keywords":null,"link":"/eurologus/20250123_fidesz_europai_parlament_orosz_ukran_haboru","timestamp":"2025. január. 23. 16:15","title":"A Fidesz ismét nem merte bírálni az oroszokat az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a kormánypárti Mandinernek Marcin Romanowski, a kormány által politikai menekültként befogadott lengyel miniszterhelyettes. A kormányközeli Mandinernek elmondta, hogy az ellene indított eljárást boszorkányüldözésnek tartja, Magyar Péter színre lépése mögött pedig Brüsszelt látja. ","shortLead":"Interjút adott a kormánypárti Mandinernek Marcin Romanowski, a kormány által politikai menekültként befogadott lengyel...","id":"20250123_Romanowski-a-Mandinernek-maszkos-alakok-rontottak-be-a-lakasomba-levetkoztettek-es-kamerak-elott-bilincsbe-verve-vittek-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93.jpg","index":0,"item":"38457688-6e6d-4fd3-9e59-178704274cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Romanowski-a-Mandinernek-maszkos-alakok-rontottak-be-a-lakasomba-levetkoztettek-es-kamerak-elott-bilincsbe-verve-vittek-el","timestamp":"2025. január. 23. 14:30","title":"Romanowski a Mandinernek: \"Maszkos alakok rontottak be a lakásomba, levetkőztettek, és kamerák előtt bilincsbe verve vittek el\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","shortLead":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","id":"20250123_integritas-hatosag-biro-ferenc-allami-szamvevoszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"491e6a87-b19e-4373-aabe-fb340c484149","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_integritas-hatosag-biro-ferenc-allami-szamvevoszek","timestamp":"2025. január. 23. 17:04","title":"Az ÁSZ szerint nem időszerű az Integritás Hatóság elnökének felmentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]